【選書】他們是社會的根基 卻成為經濟發展底下註定被犧牲的存在－《青苔不會消失》

生活剝奪了他們大部分的可能性，只留下了僅存的立足之地，有時看起來相當于一條蠶、一匹圍繞磨盤的牲畜、一個除了內心發條不能移動的鐘錶的位置。但在這個僅存的位置上，他們生活的質地和紋理，比顯眼舞台上的佈景更切實。⋯（中略）⋯先聖孔子認為，文明丟失之後，應當到鄉野間去尋找。時代意識喧囂沈淪之際，重建人性與文明根基的力量，來自於卑微的田野地面。

若要票選近20年最常見競選口號，「拼經濟！」想必名列前茅。商業活動出現後，經濟發展與人類社會密不可分，甚至被視為人民幸福的指標之一。然而，當社會過度追求經濟，人類是否會淪為成就數字的犧牲者？面對虛無的數字與真實存在的人，我們是否又能夠意識到真正重要的是什麼？

當初光鮮的中國經濟底下犧牲的是什麼？

經過改革開放，中國經濟快速飆升，京奧後更是一躍成為世界第二大經濟體。但這樣的發展背後，除了國家投注大量資源、國民奮力工作，更多的卻是無法量化的環境成本與底層人民的生活品質。以「青苔」為名，作者袁凌以媒體工作者的視角，觀察、紀錄了在國家發展的同時，被棄如敝屣的社會邊緣人，強迫主流社會看見這些不曾消失、卻被長期忽視的生命故事，同時也希望為未來可見的問題，返璞歸真、提供解答。

在童年，外婆這一代的有一層人，她們像是別人生活的背景，已經沒有價值，隨時可以拿掉。但實際上，她們卻比那些在前臺活動的家長和隊長更可靠。像是砌築田地的石坎，長了發黑的青苔，長年沈默，沒有抽枝發芽的風光。但抽掉了它們，田地會即刻崩塌。

青苔被視為荒廢的象徵，卑微而不被矚目，然而人們卻經常忘了它也象徵了強韌生命力。包含在戰爭後仍受地雷威脅的居民、為了養家糊口遠走北京的「低端人口」，他們被歷史與經濟發展的巨輪拋棄、碾軋，但依舊掙扎著倖存，迎接漫漫無止盡的後半生。

「青苔」是生命力的象徵 卻被貶為荒廢卑微

此外，為了國家發展採礦的礦工們，則如同田地豐足、森林茂密前，先行搶灘耕耘的青苔，為國家的強大闢疆拓土、獻上健康。但當他們臥病在床時，卻被國家遺忘，長年失去發聲機會，最後領著不相符的補助，孤獨等待凋零。

《青苔不會消失：附著在土地上既邊緣又無人問津的一群人》，如書名所述，是一本關於無人問津之人的書。雖然中國式的寫作技法，以及作者過於想要展露文筆的冗贅詞句，有時會讓文字難以下嚥，但更讓人感到難過的，是看著這些「青苔」小人物們，如何在被始亂終棄後，學習接受命運，並且讓自己一天活過一天的心路歷程。

堂屋地面生出了一層青苔，黏土結成魚鱗。陳年的門檻不足以隔著門外院壩的生荒氣，只是阻礙了奶奶摺疊成鐵板橋的身影。

奶奶的背已經從腰上完全塌下來，似乎被取去了脊椎，個頭比九歲的楊軒還低。門檻對於她近於天塹，卻不時還需提上半桶水⋯⋯

佝僂的身軀雖然露出笑容，卻遮不住孫女迷惘迷惘的神情，身後的門檻彷彿隱喻生活的困難重重，跨越後的未來更是晦暗不明。封面的黑白照，不只凸顯了青苔中最無抵抗力的兩個世代，也寫實地呈現了他們的心境。《青苔不會消失：附著在土地上既邊緣又無人問津的一群人》是一本關於全中國低端人口的報導文學，不只講述了聚光燈長久未能照到的區域，也提供了中國大外宣以外，另一個觀察經濟發展的新視野。