2026-01-09 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】來自平行時空的警世寓言－《末日之戰：政府不想讓你知道的事》
就像所有的天災、人禍一樣：一開始，政府不希望人瞭解細節，任憑謠言滿天飛——已經死掉的人還可以爬起來，就算開槍涉及心臟也打不死。活屍只會不斷前進、不停咬人，一但被活屍咬到只有兩個下場：被活屍吃掉，或者變成活屍開始去咬人。
雖然曾經被改編成由影星布萊德彼特所演出的電影「末日之戰」，由作者麥克斯・布魯克斯（Max Brooks）所撰寫的原著小說《末日之戰：政府不想讓你知道的事》講述的事情，卻不僅僅是殭屍病毒蔓延、美國英雄拯救全世界的膚淺故事。小說中的時空背景設定在現代，距離虛構的「活屍大戰」爆發約10年後，歷經各國衰亡、經濟遭受毀滅性打擊，甚至是核子戰爭，人類文明終於開始重新振作，並且反思這場戰爭的緣起與過程中所做出的種種錯誤決定。
活屍科幻+現實感滿滿的奇異組合
和一般小說不同，《末日之戰：政府不想讓你知道的事》並不直接以全知的角度進行描述，而是以類似採訪集的方式，蒐集各個虛擬關鍵人物的「證詞」，建構出整事件。但令人驚訝的是，包含緣起於中國、聯合國的官僚導致情況一發不可收拾、各國政府為了經濟向民眾隱匿關鍵資訊，以及有心人士透過販賣「恐懼」（誘騙民眾購買假疫苗）等情節，都與2020年的現實不謀而合。
除了虛構劇情，作者也經常在內容中穿插三峽大壩迫遷、以阿人民間的衝突，以及政府透過媒體公關進行無實質作用的大內宣等情節，甚至可以感受到作者以「活屍」這個（至少至今為止還是）荒誕的主題，表達了對資本主義、國際關係、政府官僚主義與後工業化高度專業分工等現實狀態的批判。
我們的經濟是後工業時代的服務業，又複雜又高度專業化，只有在很狹隘的分工結構中，大家才有辦法發揮特長。你要是看到第一次職業普查時，大家在「職業欄」裡填些什麼，一定會吐血。不是什麼「總裁」、「代表」、「分析師」，就是「顧問之類的」⋯⋯（中略）⋯⋯。第一次勞動力調查的結果很清楚，六成五以上的人力全都歸在「F-6無可用技能」這一類。
比起虛構小說，《末日之戰：政府不想讓你知道的事》更像是從另一個平行宇宙給予我們的警世預言，然而可惜的是這份警告並未受到重視，也導致當初肺炎疫情幾乎是以可預期的方式迅速爆發。隨著世紀疫情逐漸被人們遺忘，世界是否改變了？又或者只是回到原本的樣子？這些或許才是倖存者們，必須回望、回答的問題。
