【選書】從台灣最美的窗景 看見常民美學—《老屋顏與鐵窗花：被遺忘的「台灣元素」》
我們從2012年起走遍台灣各地拍攝鐵窗花，記錄下許多美麗的窗景，以及逐漸被遺忘的人文故事。希望透過我們的紀錄與分享，讓民眾理解老舊並不等同於醜陋；而那些綻放在我們身邊，卻也是最容易遭到忽略的鐵窗花，不擠僅貼近人們的尋常生活，更是展現美感的台灣人文底蘊。
以「被遺忘的『台灣元素』」作為副標，對於《老屋顏與鐵窗花》這本作品而言是再合適不過的。包含宗教、社會經濟發展、常民的共同認知及生活經驗，鐵窗花不只守護了台灣人民的居家安全，也紀錄下了最寫實的常民樣態。
然而，隨著經濟發展、鐵窗花被視為落後、髒亂的象徵後，許多珍貴的歷史記憶也跟著快速消失。透過數年的實地走訪與紀錄，作者楊朝景與辛永勝透過雙眼與相機記錄下這些一度被忽視的風景，並且將這些記憶從臉書貼文到集結成冊，完成了這本「最紮實的全台鐵窗花踏查紀錄。
一度被認為是落後象徵 潛藏於街頭的台灣感性
從山巒日月到山水花卉，從動物昆蟲到傳奇神獸；不論是靜態的符號，或是動態的舞蹈動作，全都在鐵工師傅的巧手下，成為窗外最精緻的風景。不只能夠拿來作為招牌、表達個人的品味與興趣，甚至作為時代的見證者，看過書中介紹才發現原本只是用來防盜的鐵窗花，竟能展現出如此的生命力。不過最讓我讀得津津有味的，還是那些作者們因為鐵窗花，跟人們相遇的故事。
我們有一次來到高雄林園，工作進行到一半自行車輪不慎破損，環顧四周找尋車行之際，發現遠處店舖二樓鐵窗上高掛一幅自行車圖案。於是我們進一步找到了在當地經營數十年的自行車行（後略）⋯⋯
除了介紹各種鐵窗花外，書中對於鐵窗花的時代背景、製作方法，甚至是外國鐵窗花都有所琢磨，美中不足的是圖與文有時不會在同一頁，可能需要翻來翻去找一下。
和《街屋台灣》相同，《老屋顏與鐵窗花》也會讓人不自覺開始觀察身邊的建築物，然而比起前者透過圖畫產生的浪漫氛圍，後者則是透過實體照片，更透露出純粹的溫度與美感。或許也因此，當在找到書中提到、自己卻未曾發現的特殊鐵窗花時，那種「原來你在這」的感覺，又會更加強烈。
