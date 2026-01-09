2026-01-09 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】他們創造夢想 卻未被當成人對待－《消逝的韓光》
為了做出我們想要的成品，把人們叫來，一天超過二十個小時的勞動，在他們背後用力推著、催促著早已疲憊不堪的這些勞動者們，這種曾經是我最不屑的人生，我難以再繼續維持下去了。
你今天也看韓劇了嗎？不論是俊男美女、面對逆境的勇氣，或是「正義必勝」的真理，韓劇帶給觀眾歡笑、喜悅，甚至是面對現實世界的動力，激勵了無數人像韓劇主角一般，努力追尋自己的「完美結局」。然而，如此帶來希望的作品，背後卻是無數勞工被壓榨、霸凌與歧視。
一天工作超過20小時，領著微薄的薪水，還要面對各種潛規則與軍事化的管理，這不是第三世界藍領階級的寫照，而是韓國連續劇工作者的日常。但所有的血淚，都被以「藝術家」、「可以邊工作邊看明星」美化，直到2016年韓劇《獨酒男女》副導李韓光自殺後，才有人真正開始重視。
韓劇背後不常被看見的黑暗面
在哥哥過世後成立了「韓光媒體勞動人權中心」，從完全的門外漢，到成為韓劇工作人員的權益守護者，作者李韓率以這本書揭露了攝影機後，不為觀眾所知的種種黑暗。從剖析韓劇的製作流程與職業介紹、從業人員面臨的困境，以及未來可改進的參考藍圖，《消逝的韓光：低薪、過勞、霸凌，揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴》以三個部分構成，其中包含勞工「帶著死的覺悟」拍攝、制度的不合理，或是資方的唯利是圖，一幕幕都上演的都是「把勞工當『工具』而不是人」的戲碼。
「如果說工作二十一個小時是殺人般的工作，那就減少成十八個小時吧。不過，本來是六天的行程，要改成一週工作七天。」
看似荒唐的對話，確確實實在勞資協商中發生，一般勞工連看都覺得可怕的工作內容，卻被視為是一種恩澤，甚至就連外國製作單位也「有樣學樣」，覺得韓國員工理所當然就該這樣「使用」。看完書中的內容，也才終於了解相較於一般每週動輒120小時的拍攝日程，僅是遵守韓國勞動法規，每週拍攝68小時的《機智醫生生活》，為何會在當時獲得熱烈討論。
在幸福快樂故事背後努力的人們 也需要有幸福的權利
「在忙碌的一天結束後，喝杯酒。把自己獨處的時間當成禮物，送給辛苦一整天的自己，並對自己說『明天也加油』！」⋯⋯（中略）⋯⋯在最後一場戲裡，傳達給觀眾充滿撫慰的台詞，這也是《獨酒男女》受到許多人喜愛的原因。但這每集都尊重人、安慰人的連續劇，其實是在不尊重任何人的工作現場中做出來的⋯⋯
如同恐怖片中，主角吃完好吃的東西後，才發現材料是自己意想不到東西，讀完《消逝的韓光：低薪、過勞、霸凌，揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴》給人的衝擊，或許更加巨大，甚至有種被韓劇的美好「背叛」的感覺。包含「屍戰朝鮮」、「花遊記」、「我的ID是江南美人」等知名作品，都在書中被提及，由此可知這樣的型態在韓劇間是如此平常。身為觀眾，或許我們更該了解這些發生在攝影機後的故事，讓韓劇成為真正能夠讓所有人幸福的存在。
