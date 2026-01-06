【選書】以青澀之名 蘊藏酸甜又嗆辣的日常書寫－《青檸色時代》

無數個早晨，陳奕迅在餐廳的擴音器裡一首唱過一首，也會低低唱道：「好風景多的是，夕陽平常事，然而每天眼見的，永遠不相似。」聽著這首歌，我總是以為窗外已經昏黃了，可是餐廳的一天，這才正要開始。

就算未來人工智慧能夠寫文章，散文作家或許還是最不需要擔心的一群。沒有5W1H的嚴謹結構，不需要起承轉合的情節，散文所需的只是作家本身的才華，而真正優秀的散文作品，則會給人一體成型的暢快感，並驚艷於作者的創意與文采。《青檸色時代》作者林薇晨的文字，就具有如此的魅力。

以「青檸色」為題，《青檸色時代》寫的是作者青澀的青春歲月，以及在泰式餐廳的所見所感。表面上是日常書寫，內容卻也包含了性別、教育、階級等議題，尤其是書寫關於餐廳工作的輯四「檸檬」，談及關於連鎖餐廳組織、內外場人員的矛盾等外人通常無法察覺的內幕，更給人一種「職人書寫」的感覺。

但要說最大的享受，或許還是引用典故的部分。不論是「沒有陰晴圓缺的時薪」、「春江水暖鴨先知的薑母鴨」，或是「『高瞻遠矚』的視力檢查」，比起單純的引經據典，作者更擅於讓這些典故巧妙地處在一種充滿趣味的位置。其中，關於「夏蟲語冰」的內容，則是筆者個人最喜歡的一段。





「她的散文，情感流動有節，不論語言或思想，都已不再青澀。」對於《青檸色時代》，作家兼中文系教授李瑞騰如此說。由於用字簡潔流暢，比起單純閱讀，整個過程或許更像欣賞文字，甚至會在心中連連驚呼：「原來還可以這樣寫」，並感受何謂作家的「天份」。雖然沒有可歌可泣的大義，也沒有驚濤駭浪的轉折，但《青檸色時代》所書寫日常點滴，卻足以成為忙碌人生中，值得細細品味的精巧作品。