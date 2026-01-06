【選書】成為臺灣人 從認識臺灣史開始－《臺灣歷史圖說》

「後殖民時代」在臺灣是遲來的、壓縮的、糾葛的、重層的，是一條泥濘之路。我們的年輕人，成長於自由、民主、人權有保障的環境，比我們有機會從多元的角度去認識臺灣的過去，也能自然地親近鄉土，共享時空記憶，或許，你們能走出泥沼，走出一條康莊大道，也說不定。

雖然經常與地理、公民一起，被歸類在「社會」的大分類下（至少在我的求學過程中），歷史的重要性不言而喻。沒有歷史，我們將不知道自己從何而來，過去發生過哪些事，也無法透過以往的經驗，了解該如何應對未來的挑戰。

然而，臺灣是多民族國家，包含南島語系原住民的遷徙、大航海時代的漢人移入、西方殖民者、二戰後中華民國帶來的難民，甚至是近年來因為各種原因來台的新移民，腐雜的臺灣社會，不只讓「臺灣人」成為難以定義的名詞，「臺灣人的歷史」也是。

「臺灣人的歷史」該是怎樣的歷史？

雖然無法定義「臺灣人」，但若限縮「臺灣」的地理範圍中，講述這塊土地上曾經發生過的事情，或許是個解套，而《臺灣歷史圖說》正是這樣的一部作品。包含最初南島語族定居於臺灣，一直到二戰時期，或者增訂版中新增的民主化之路，身為歷史學者的作者周婉窈，以淺顯易懂的文字，搭配豐富的圖片，訴說了這塊土地上所發生的種種事蹟，以及一些或許不曾出現在歷史課本上的內容。

客民的原鄉是山鄉，他們在山地一直過著農耕的生活方式，擅長河谷平原、丘陵地、山地的耕作技能。對他們而言，海是陌生的。當他們抵達臺灣時，平原自然是理想的耕作地區，但他們比漳泉移民多出一項選擇，也就是能在與故鄉相似的地理環境中從事山區農耕。

包含客家人不只是「選剩的」才多在山區屯墾、霧社事件背後隱藏的日本納原民妾慣習，「黨外」與「黨國」的含義，都是我們在升學之下所忽略的知識。此外，書中反覆以原住民、本省人、外省人角度切換，說明對於同樣的事件，不同族群所可能產生相異的情感，也在在讓讀者省思到「過去學的，到底是誰的歷史？」（例如：對於東部原住民而言，根本不知道鄭成功與荷蘭人；對於外省人而言，直到抗戰結束前的「臺灣史」，都與他們無關。）

《臺灣歷史圖說》首次出版於1998年，就算是我所購的增訂版，初版也是在2009年，然而這本超過10年前的作品，卻依舊比一些近期出版的「台灣史」還要值得閱讀（不論在文筆、邏輯或是資訊量上），加上是「圖說」，裡面有非常豐富的圖片，因此也更適合出社會後就沒碰歷史類書籍，又不太想讀太多字的人。

雖然難以定義「臺灣人」到底是誰，但或許成為臺灣人的先決條件，就是對於這片土地的感情，以及了解臺灣這片土地上曾經發生的歷史。