2026 開年 Disney+ 片單超精彩！《韓國製造》《玉茗茶骨》霸榜，IU × 邊佑錫新劇即將上線
即將迎來 2026 年，追劇族的清單準備大更新了。今天編輯整理了Disney+2026年最新片單！從收視排行榜冠軍韓劇、討論度迅速升溫的黑馬陸劇，到影迷期待多年的科幻新作，以及全台獨家直播的 K-pop 年度盛事，愛追劇的朋友們千萬不能錯過。
Disney+一月片單1.《韓國製造》
主演：玄彬、鄭雨盛
開播日期：熱播中
《韓國製造》劇情：
故事背景設定在動盪不安的 1970 年代韓國。白冀兌（玄彬 飾）身為中央情報體系的一員，表面上是負責國家安全的情報官，私下卻遊走於黑白之間，經營著龐大的走私網絡。他將權力視為籌碼、將國家當成可以運作的商業版圖，在金錢與野心的驅使下，不斷擴張自己在情報局內外的影響力。然而，他精心築起的權勢堡壘，卻因一名不為權勢動搖的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾）而開始出現裂痕。張健榮誓言揭開體制內的貪腐真相，步步逼近白冀兌多年來苦心經營的一切，也讓這場關於權力與正義的對峙，逐漸走向失控。
Disney+一月片單2.《玉茗茶骨》
主演：侯明昊、古力娜扎
開播日期：熱播中
《玉茗茶骨》劇情：
年輕狀元陸江來（侯明昊 飾）在赴任途中捲入命案，從官場新星瞬間跌落谷底，不僅遭到追殺還重傷失憶，陰錯陽差被茶王之女榮善寶（古力娜扎 飾）所救。陸江來暫居茶商世家，表面看似溫順柔弱，實則暗藏鋒芒；而榮善寶則以冷靜果決的手段掌控家族產業，在商場與宅門之中步步為營。隨著走私茶案與家族舊怨浮上檯面，兩人被迫聯手，在彼此試探與信任之間，逐步揭開滅門真相，也在權謀交鋒中發展出勢均力敵的情感關係。
Disney+一月片單3.《第 40 屆金唱片頒獎典禮》
第 40 屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將於2026 年 1 月 10 日（六）16:00 起，全台獨家由Disney+線上直播、TVBS歡樂台轉播，邀請粉絲一起參與韓國音樂年度最高榮耀的盛典。
Disney+一月片單4.《凶宅專賣店》
主演：李銘順、范少勳、陳姸霏
開播日期：2026年1月16日
《凶宅專賣店》劇情：
在台北電影節試映期間獲得不少好評的《凶宅專賣店》，由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳聯手打造，主演包括金鐘視帝李銘順、《模仿犯》范少勳與金馬新人陳姸霏。劇情聚焦神秘房仲公司「義勝房屋」，透過每一樁凶宅交易，揭開角色內心未解的創傷與執念。作品結合台灣民間信仰、道士作法與租屋文化，試圖在驚悚氛圍中探討遺憾與和解的情感核心。
Disney+一月片單5.《美麗毒素》
主演：伊凡彼得斯、蕾貝卡霍爾
開播日期：2026年1月22日
《美麗毒素》劇情：
當數名國際名模接連以離奇又殘酷的方式死亡後，FBI探員麥森（伊凡彼得斯 飾）與班奈特（蕾貝卡霍爾 飾）展開調查，意外揭開一場威脅全人類的國際陰謀。隨著調查深入，他們發現這一切都與一名神祕的億萬富翁「大企業」（艾希頓庫奇 飾）有關；為了守護他即將突破兆元收入的商業帝國，這位富翁願意犧牲一切。這部影集取景橫跨巴黎、威尼斯、羅馬與紐約，更有安東尼拉莫斯飾演「刺客」、傑瑞米波普飾演傑瑞米。特別客串演出包括貝拉哈蒂德、伊莎貝拉羅塞里尼、班普拉特以及文森唐諾佛里奧。
Disney+一月片單6.《金牌得主》第二季
開播日期：2026年1月25日
落魄的花式溜冰選手明浦路司，遇見了被父母勸退夢想的小女孩結束祈。被她的堅持打動後，明浦路司決定指導她，兩人攜手朝成為金牌冠軍的夢想邁進。
Disney+一月片單7.《神力人》（暫譯）
開播日期：2026年1月28日
《神力人》（暫譯） 劇情：
講述好萊塢演員賽門威廉斯意外捲入超級英雄的世界，獲得了超能力，並成為全新超級英雄——神力人。
Disney+一月片單8.《賭金》
主演：朴寶英、金聖喆、金𤋮元、李賢旭、文晶熙、李光洙
開播日期：年初
《賭金》 劇情：
熙珠在當地機場得到一份夢幻工作，終於得以逃離她從小生長的偏僻小鎮，闖出自己的一片天。起初一切順利，情況卻突然急轉直下，熙珠要載著一車走私黃金，躲避全韓國最危險的罪犯。在高速公路上疾駛的熙珠發現自己又回到那個曾誓言絕不回去的地方。
Disney+一月片單9.《21世紀大君夫人》（暫譯）
主演：IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍
開播日期：年初
《21世紀大君夫人》（暫譯）劇情：
故事設定在君主立憲制的21 世紀韓國，這部浪漫喜劇融合權力鬥爭與愛情火花，劇情圍繞一位捲入王室權力角逐的王子、以及韓國最大財閥之一的繼承人展開。兩人起初因私利而結盟，卻在計謀交織中逐漸領悟愛的真諦。
