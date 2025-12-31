2025年末愛歌推薦！你今年有跟我一樣的愛歌嗎？(II)

via Avril Lavigne's Instagram

Hi there，繼上篇分享了我今年的愛歌，今天來繼續分享另外五首！將所有歌曲挑出來之後，還真的在今年都已經寫過文章分享了，雖然沒有蹦出尚未分享過的音樂，不過就當作一起來複習一下今年的好歌吧！

雖然沒有發行新專輯，但 Avril 因應今年的巡演而釋出了宣傳單曲〈Young & Dumb〉，並且和 Simple Plan 一起合唱的這個情景，絕對是今年最懷舊的大事之一，把2000年代初期的那份叛逆和自由感都帶回來了，即便現在饒舌和流行音樂當道，不過流行龐克是直接唱進大家心裡啊！有種不為流量和當下話題而做、而是為了找回青春自我的感覺，尤其當標誌性的 Avril 現在看起來、聽起來都仍然沒有太大變化的時候，聲音中的那股傲氣及酷勁都仍在蠢蠢欲動，就彷彿當初的年少輕狂都還在大家心中潛伏、滋長的感覺！

今年度在英國最強勢的單曲應該就是這首了吧，儘管是在下半年才發行，不過這首 RAYE 的這首〈WHERE IS MY HUSBAND!〉不管是在哪個平台都非常強力的散播，一開始發行或許關注的只是粉絲而已，不過當這首歌開始綻放光芒的時候就有種擋不住的感覺，從旋律、歌詞到歌聲都非常優秀，甚至 RAYE 很勤勞的跑遍各大現場演出也是為人津津樂道的，因為每場的現場表現真的太棒了，不時出現的隨機發揮不但非常融入歌曲本身，也將這首歌的生命力都釋放出來的感覺，如果是已經聽過錄音室版本很多次的朋友，不妨去找找他近期的現場表演來聽聽，是絕對不會讓人失望的驚奇表現啊！

之前說過我期待發專輯很久的 Henry，今年總算達成正式成為發片歌手的里程碑，即便專輯中歌曲都是來自他的內心，不過這首〈me, myself and i〉真的最打中我！對於自己內心我們往往看不透、或不願意看透，而 Henry 以年僅二十出頭的年紀就勇於正視自己內心的脆弱及渴望，並且運用了他富有質感的嗓音詮釋出來，這樣的前因後果搭配起來，很難讓人在聽歌時不往自己身上聯想、對比，這樣能夠滲入人心的作品直到現在還是我每天都得找來聽的好歌啊！

已經吃了好幾年聖誕紅利的 Mariah 今年強勢回歸，雖說在流量及商業成績當然不如當年的自己以及目前勢頭正盛的新生代，不過專輯、歌曲的品質他真的從來沒輸過！在專輯發行後，這首〈In My Feelings〉直接讓我把前幾首主打單曲都拋諸腦後了！在音樂中可以聽到熟悉的那個 Mariah，成熟、自如又同時能夠展現出音樂技巧及內涵，即使近年他的嗓音狀況很明顯地退化不少，但同樣很清楚地可以聽到他的厲害之處就是可以將不同的聲音條件都找到適合的發揮點，像這首〈In Your Feelings〉就是在專輯中揪住我的一首，很推薦大家一定要聽看看！

一直以來被評論音樂風格太單一、也常被針對身材指指點點的 Meghan，這次就衝著這樣的情況做出了回應，必須說這種以「自己根本不在乎」的態度回擊看起來率性又帥氣，但實際上是需要很強大的內心、自我，才有辦法做到這樣的程度。而在情緒、歌曲意涵之外， Meghan 也同樣在曲風上做出了不同變化，儘管乍聽起來的泡泡糖流行樂基底依舊搶眼，不過其中的細節真的很有趣又值得細品，在這樣一種看似娛樂性質很高的歌曲中把玩細節，不得不讚嘆 Meghan 和他的製作團隊啊。

via Henry Moodie's Instagram

今晚就要結束2025年的最後一天、邁向全新的2026年，不管大家有沒有要出門跨年或是進行其他活動，也別忘了今年的好歌可以一起陪伴大家度過美好時光，同時也可以期待一下明年的樂壇，已經有不少已宣布或仍在預熱、造勢的歌手在蠢蠢欲動了，因此明年應該也會是很精彩的一年！祝大家新年快樂！

