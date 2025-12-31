生活從來不是理所當然：低於海平面的漁村《佳冬塭豐村》

走入低於台灣海峽海平面的《佳冬．塭豐村》，像走進一個被時間悄悄放低的所在。

這片土地的呼吸，與海潮的升降緊緊相扣。數十年來，村民以養殖維生，廣場上那些色彩熱烈的裝置作品，正是他們以海為伴、與水共生的日常記憶。

然而，美麗背後藏著沉重。人口老化的村落，最怕的不是風雨，而是每一次無聲逼近的漲潮。

附近矗立的「淹水牆」，靜默記錄著地層下陷後的種種過往；牆面斑駁，卻像替這片土地說出一句句難以言說的故事——原來，生活從來不是理所當然。

巷弄深處的塭豐社區活動中心，兩側的彩繪牆層層延展，魚、蟹、浪花交織成海村的紋理。

走近低矮的房舍，牆邊放著一塊塊解說圖板，彷彿在提醒每位來訪的人：

這裡的土地如何被養殖餵養、又如何被海潮考驗。

年年加高的海堤，是居民與自然的拔河，也是無奈與倔強的痕跡。

儘管世界變得艱難，儘管這片土地一次次被潮水推回原點，故鄉依舊扎根在心底。

那是種說不上來的情感——不是華麗的信念，而是深沉而質樸的堅持。

因為這裡，是他們生來的地方；是再苦也無法輕易放下的家。