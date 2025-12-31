元旦放假追什麼？10 部「看不膩」韓劇盤點 《請回答 1988》、《太陽的後裔》都上榜！圖／翻攝網路、tvn

元旦連假登場，許多民眾選擇以較為輕鬆的方式迎接新的一年。相較於安排密集行程，睡到自然醒、點外送餐點、在家打開串流平台追劇，已成為不少人的過節日常。此時更受到青睞的，並非需要高度專注的全新劇集，而是那些即使早已熟知結局、仍能反覆觀看的經典韓劇，隨時點開一集都能輕鬆接軌！

圖／MBC

以下整理 10 部被韓國業界與觀眾長期公認為「看不膩」的韓劇代表，堪稱歷年韓劇中的定海神針。

「看不膩」韓劇1.《請回答 1988》

圖／tvn

主演：朴寶劍、惠利、柳俊烈

背景設定在 1988 年的首爾雙門洞，以五個家庭的日常為核心，串起鄰里之間的情感往來、父母與子女的世代差距，以及青梅竹馬之間若有似無的初戀心事。這部劇在播出時創下 tvN 18.8% 的高收視紀錄，豆瓣評分高達 9.7，至今仍是華語圈評分最高的韓劇之一。

圖／tvn

之所以能被一再重看，關鍵在於敘事並未停留在青春本身，而是把視角放得更遠，細膩描寫「父母也是第一次當父母」的笨拙與辛苦，以及鄰里之間毫不保留的相互照應，讓這部作品不只是青春劇，更是一部隨著人生階段不同、感受也會改變的人生劇。

圖／tvn

「看不膩」韓劇2.《 機智醫生生活

圖／tvn

主演：曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都

以醫院為背景，故事聚焦從醫學院時期就結下深厚情誼的「五人幫」醫生，描寫他們在工作中面對生死抉擇，在下班後透過一起練團、聊天與吃飯度過平凡卻真實的日常。作品連續兩季在 Netflix 全球榜單長期維持高流量，被觀眾稱為「最完美的電子榨菜」。

圖／tvn

全劇刻意避開灑狗血的醫療糾紛與權力鬥爭，而是把重心放在醫病之間的溫度，以及五人幫自然又充滿笑點的互動上，無論是吃飯配著看，或心情煩躁時隨意點開一集，都毫無觀看壓力。

圖／tvn

「看不膩」韓劇3.《孤單又燦爛的神－鬼怪》

圖／《鬼怪》官方劇照

主演：孔劉、金高銀、李棟旭、劉寅娜

描述擁有永恆生命的鬼怪，為了結束無盡的人生而必須尋找能拔出胸口之劍的「鬼怪新娘」，在這段旅程中，他與失去記憶的地獄使者同住一個屋簷下，意外展開一段橫跨時空的命運交錯與愛戀。作品播出時收視率最高衝上 20.5%，多首原聲帶如《Stay With Me》在 YouTube 累積破 4 億觀看次數，成為韓劇史上的代表性配樂。

圖／《鬼怪》官方劇照

全劇以電影等級的運鏡與美術營造出高度完成的氛圍感，而孔劉與李棟旭組成的「死鬼 CP」互動自然又充滿趣味，在悲喜交織的敘事中留下極強的後勁，至今仍讓不少觀眾反覆回看。

圖／《鬼怪》官方劇照

「看不膩」韓劇4.《愛的迫降》

圖／tvN

主演：玄彬、孫藝珍

故事描述一名韓國財閥千金因滑翔傘意外事故降落在北韓，並被北韓軍官救下，兩人在高度敏感的國境線下展開一段既驚險又浪漫的地下戀情。該劇播出後創下 tvN 歷代最高收視 21.7%，更因玄彬與孫藝珍戲外成婚，被視為史上最成功的「劇集售後」案例。

圖／tvN

作品以極致浪漫與「不可能的愛」為核心，在緊張的跨國設定中，巧妙加入北韓村莊大媽群像與 F4 小兵的可愛互動，讓整體氛圍在張力與笑點之間取得平衡，也成為觀眾反覆重看的關鍵原因。

圖／tvN

「看不膩」韓劇5.《信號》

圖／tvn

主演：李帝勳、金憓秀、趙震雄

本劇以一支能跨越時空的老舊對講機為核心設定，串聯現代的犯罪側寫師與 15 年前仍在第一線辦案的刑警，兩人透過交換線索，共同追查多起長年未解的懸案。作品豆瓣評分高達 9.2，多次被列為「韓劇懸疑類第一名」，並橫掃百想藝術大賞，也因此被全球影迷公認為「懸疑劇教科書」。

圖／tvn

劇中案件改編自韓國真實社會事件，如華城連環殺人案等，敘事結構嚴謹、節奏緊湊，即使重刷仍能發現新的細節，同時透過辦案過程深入探討正義、法律與人性的界線，讓整部劇在高度娛樂性之外，也保有難以忽視的思想重量。

圖／tvn

「看不膩」韓劇6.《來自星星的你》

圖／翻攝網路

主演：金秀賢、全智賢

描寫在地球生活了 400 年的外星人都敏俊，在即將離開地球之際，意外闖入國民頂級女星千頌伊的生活，兩人展開一段結合科幻設定、喜劇節奏與情感張力的戀情。作品播出後引發全亞洲「炸雞配啤酒」熱潮，全智賢在劇中的造型與穿搭幾乎款款成為當年的銷售指標。

圖／翻攝網路

千頌伊這個角色「瘋得可愛」，與高冷理性的都敏俊形成強烈反差，讓整部劇在重看時依然充滿娛樂性。劇情結構清楚、節奏快速，即使特效風格已非最新潮，仍是典型商業韓劇的成功範例。

圖／翻攝網路

「看不膩」韓劇7.《我的大叔》

圖／tvn

主演：李善均、IU

一名背負生活重擔、在職場與家庭之間疲於奔命的 40 歲大叔，與一個在社會底層掙扎求生的 20 歲少女，兩人從最初的彼此觀察與試探、甚至帶著利用的關係開始，逐漸在相互陪伴中走向理解與治癒。

圖／tvn

作品豆瓣評分高達 9.4，雖然節奏偏慢、整體畫風帶著明顯的「喪感」，卻在 Netflix 上擁有極高的回看率。它被許多觀眾視為治癒系作品的極致，本劇不追求戲劇張力，而是以現實生活的重量感取勝，在不同人生階段重看，感感受都不盡相同。。

圖／tvn

「看不膩」韓劇8.《太陽的後裔》

圖／翻攝網路

主演：宋仲基、宋慧喬

本劇講述特戰部隊海外派兵組組長劉時鎮，與外科醫生姜暮煙在災難頻仍的戰地前線相遇，並在一次次生死交錯中逐漸萌生感情的故事。作品全球累計播放量突破 25 億，被視為再次將韓流推向世界舞台的重要代表作。

圖／翻攝網路

劇中愛情關係強調勢均力敵，男女主角不僅外型出眾，性格設定也同樣乾脆果斷，加上大規模戰地與災難場面的呈現，讓整部劇在浪漫之外，仍保有高度的視覺震撼與娛樂張力，是不少觀眾進入韓劇世界的起點作品。

圖／翻攝網路

「看不膩」韓劇9.《沒關係，是愛情啊》

圖／翻攝網路

主演：趙寅成、孔曉振

以人氣小說家與精神科醫生為主角，兩人表面看似成熟穩定，卻各自背負著不為人知的心理創傷，在一次偶然的同居生活中，透過衝突、理解與陪伴，逐漸修補彼此受傷的內心。作為韓國首部以「心理醫學」為核心題材的電視劇，其台詞精準到位，曾被多位心理醫師公開推薦。

圖／翻攝網路

劇情深入探討現代人普遍存在的孤獨感與強迫症等心理議題，搭配趙寅成與孔曉振的演技爆發，以及極具記憶點的配樂設計，使作品在每一次重看時，都能帶來不同層次的理解與體會。

圖／翻攝網路

「看不膩」韓劇10.《不可阻擋的 High Kick！》

圖／翻攝網路

主演：李順載、羅文姬、丁一宇、朴敏英

以首爾黑石洞的李氏家族為核心，描寫三代同堂家庭的日常生活，從瑣碎的家庭衝突、閣樓裡的秘密，到師生戀等多條支線情節，構成節奏明快的情境喜劇。雖然是 2006 年播出的作品，但至今在 YouTube 等平台仍維持每日破萬的觀看量。

圖／翻攝網路

全劇共 167 集，是韓劇史上最具代表性的長壽喜劇之一。角色性格鮮明，無論是懶散卻討喜的俊河、動不動就發火的爺爺，或行事誇張的嫂子，都讓人一看就記住，是公認的「下飯神劇」，也是紓壓時反覆重看的最佳選擇。