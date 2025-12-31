跨年夜爆紅「西班牙葡萄玄學」：吃 12 顆葡萄真的會脫單？紅遍全網真相一次看。圖／getty、《淚之女王》

近幾年跨年夜，社群就會出現一個熟悉又詭異的畫面，有人鑽進桌子底下，手忙腳亂往嘴裡塞葡萄。不是輸了遊戲，也不是喝醉，而是在認真執行一套號稱能「招正緣」的跨年儀式！

圖／getty

這套被網友戲稱為「12 顆葡萄脫單術」的儀式，其實源自西班牙百年傳統「Las doce uvas de la suerte（十二顆幸運葡萄）」。原本只是祈求新年平安順遂，卻在 TikTok、IG 推波助瀾下，意外演變成 Z 世代最愛的脫單玄學。

想靠「12 顆葡萄脫單術」收穫戀情？以下告訴你它的背後故事及規則！

跨年脫單儀式怎麼做？12 顆葡萄「實戰版」4 大核心步驟

這套儀式之所以在社群間迅速爆紅，並不只是因為操作簡單，而是隨著網友不斷加碼設定規則，做起來既荒謬又有梗，自然成了社群最愛的跨年橋段。

1. 關鍵地點：一定要躲在桌子底下

目前社群流傳最關鍵的一條就是「Under the Table」。網友解讀，躲進桌子底下象徵暫時避開外界雜訊與爛桃花，專心為自己設定下一段感情方向。不少國外分享影片都會在字幕寫下「去年躲桌下，今年真的交到男友」，也讓這個動作成為脫單版的必要條件。

2. 精準計時：最後 12 秒不能亂

正統做法是跟著跨年倒數鐘聲進行。實際操作建議從 23:59:48 開始，每一秒吃一顆，必須在 00:00 之前把 12 顆全部送入口中。難度不低，也正是這個「手忙腳亂感」，讓儀式特別有記憶點。

3. 意念設定：一顆葡萄，一個條件

不是吃完就好。網友共識是，每一顆葡萄都要在心中快速對應一個理想對象特質，例如性格溫柔、情緒穩定、價值觀相近、能溝通、不消失。最後一顆，很多人會默念一句總結式願望，例如「2026 穩定脫單」。

4. 紅色元素：愛情能量加乘

西班牙原本就有跨年穿紅色內衣褲、紅襪子的習俗，象徵好運與新開始。近年被延伸成「愛情能量翻倍」的輔助設定，成為不少人拍限動時一定會強調的小細節。

不是亂吃就有效：跨年前一定要做好的葡萄準備清單

圖／getty

很多人失敗，其實不是沒誠意，而是葡萄選錯！大小一定要小顆，像巨峰葡萄在 12 秒內幾乎不可能完成任務。品種務必選無籽，如果在倒數時刻還要吐籽，儀式節奏會被打斷。

實務派網友建議，跨年前 10 分鐘就先洗好、摘好，12 顆整齊排好，避免最後一刻手忙腳亂。

為什麼 吃葡萄 會紅到全世界？這個習俗其實超會 行銷

不少人以為「跨年吃葡萄」源自古老宗教或神祕儀式，但實際上，它的誕生背景相當現代，甚至還藏著一段超成功的行銷操作。

1. 1909 年的「農產品行銷奇蹟」

最主流說法是，1909 年西班牙阿利坎特地區葡萄大豐收，農民賣不完，於是想出「跨年吃 12 顆幸運葡萄，保證新年好運」的行銷口號。沒想到一炮而紅，不只葡萄清空，習俗也直接定型。

2. 對貴族階級的諷刺（1880 年代）

19 世紀末的馬德里，貴族跨年喝香檳、吃葡萄，被視為時髦象徵；但同一時間，市政府卻以整頓社會風氣為由，禁止平民在年底進行喧鬧的街頭慶祝活動，引發階級不滿。

心有不甘的民眾認為貴族可以奢華迎新，平民卻被限制歡樂，於是乾脆在跨年夜聚集到太陽門廣場，對著鐘樓「學貴族吃葡萄」，原本諷刺權貴的集體行動，後來反而演變成全民參與的跨年娛樂儀式。

3. 為什麼是 12 顆？背後有兩層象徵意義

一方面，12 顆葡萄對應一年 12 個月，每一顆都代表新的一個月份，象徵未來一年月月順遂、平安圓滿；另一方面，這個數字也直接對應跨年午夜的 12 響鐘聲。在西班牙，民眾會緊盯電視轉播的太陽門廣場鐘樓，鐘聲每敲響一次，就吃下一顆葡萄，成為跨年夜最具代表性的畫面之一。

它是怎麼從祈福，變成 Z 世代的「脫單玄學」

圖／getty

這項原本為了求平安、求財運的西班牙習俗，在社群時代被年輕人重新包裝。透過 TikTok、IG 擴散後，「躲在桌子底下吃葡萄」被解讀成專屬於自己的隱密儀式，象徵避開爛桃花、精準召喚正緣，也成為跨年夜最具話題性的變體之一。