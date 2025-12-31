2025-12-31 11:39 女子漾／編輯王廷羽
Mother of God 真的要哭了！《怪奇物語》第5季最終預告曝光 全員迎來最後一戰
陪伴觀眾將近十年的《怪奇物語》，終於走到終點。Netflix 於昨（30）日晚間與北美同步釋出第5季完結篇預告，熟悉的霍金斯小鎮、一路成長的主角群，再次站上生死交關的戰場，也正式宣告這趟冒險即將畫下句點。
預告開場氣氛沉重，哈普（大衛哈伯 飾）對伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）說出那句關鍵台詞：「我要你奮戰，最後一次。」隨著畫面快速回顧伊萊雯的成長軌跡，從被實驗、被追捕，到一次次挺身而出，她始終沒有倒下。這一次，她要為霍金斯撐到最後，也為戰後的未來撐出一條路。
預告中，主角群啟動最終行動「豆莖計畫」（Beanstalk Plan），當他們真正踏入異次元，看見被稱為「深淵」（Abyss）的存在時，所有人都明白，這場戰鬥不再有回頭路。威可那（傑米坎貝爾鮑爾 飾）依舊是最大威脅，而這次的目標不只是一場對決，更牽涉到被綁架的荷莉（奈兒費雪 飾）與其他孩子的生死。每一個人都站在自己命運的臨界點，沒有人可以缺席。
「Mother of God」一句話，全網破防
最讓粉絲情緒潰堤的畫面，來自達斯汀（蓋頓馬塔拉佐 飾）。當他直視深淵，忍不住喊出那句「Mother of God」，恐懼、震驚與絕望全寫在臉上。這一刻，觀眾也跟著意識到，故事真的走到最後了。如果你在第2輯第7集已經哭到停不下來，第5季最終章請務必先準備好衛生紙。因為這次，不只是劇情收尾，而是陪伴觀眾長大的角色，正式說再見。
《怪奇物語》第5季劇情背景
故事時間設定在 1987 年秋天。裂縫撕裂霍金斯小鎮，留下難以癒合的傷痕。威可那消失無蹤，計畫成謎，政府同時將整個小鎮列為軍事隔離區，全面追捕伊萊雯，讓局勢更加失控。威爾失蹤即將滿一年，那股熟悉的恐懼再次蔓延。黑暗力量比過往更強大，唯一的解法，就是所有人一起站到最後。
《怪奇物語》第5季第1輯與第2輯目前已在 Netflix 上線熱播，最終大結局將於 1 月 1 日台灣時間上午 9 點，Netflix 全球同步獨家上線。
