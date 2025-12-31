曹西平後事終於有說法！哥哥罕見發聲、治喪如何安排？最新進度一次看

2025-12-31 10:55 女子漾／編輯王廷羽
曹西平後事終於有說法！哥哥罕見發聲、治喪如何安排？最新進度一次看。圖片來源：聯合報資料照片、FB @曹西平的粉絲愛團
曹西平後事終於有說法！哥哥罕見發聲、治喪如何安排？最新進度一次看。圖片來源：聯合報資料照片、FB @曹西平的粉絲愛團

資深藝人曹西平 12 月 29 日驟逝，享壽 66 歲，消息曝光後震驚演藝圈。由於曹西平生前與家人關係疏離、未婚無子，且外界一度傳出手足未出面處理後事，引發諸多揣測與討論，使事件迅速延燒成輿論焦點。隨著關注焦點從死訊本身轉向後事安排，曹西平家屬於 30 日晚間正式對外說明治喪進度，三哥曹南平也罕見發聲，盼外界給予家屬空間，讓曹西平能平靜、有尊嚴地走完人生最後一程。

後事誰來處理？乾兒子統籌治喪、負責對外聯繫

曹西平官方粉絲專頁 30 日發布「曹西平大哥辭世暨後事安排說明」，對外說明後續喪禮安排。公告指出，經親屬代表、曹西平三哥同意並完成正式委任，曹西平後續所有喪禮相關事務，將由與他情同父子的乾兒子謝兒彌（小俊）全權負責統籌，並擔任對外聯繫窗口。目前靈堂設置與告別式相關細節仍在籌備階段，包含場地、開放致意時間及整體儀式流程，皆尚待確認，待相關安排定案後，將由官方管道統一對外公告，懇請外界耐心等候並予以體諒。

圖片來源：FB @曹西平的粉絲愛團
圖片來源：FB @曹西平的粉絲愛團

三哥曹南平發聲明　人在國外、已著手返台處理後事

同日晚間，曹西平三哥曹南平也首度透過聲明對外回應。他表示，得知弟弟離世後，家人深感悲痛，事發當時人在國外，目前已在儘速返台途中，並已與相關友人討論，將一同妥善處理後事。

曹南平在聲明中強調，「兄弟一場，情分與關心始終都在」，也指出弟弟並非無人照料，後事將一切依照曹西平生前意願與相關程序進行，讓他能平靜、有尊嚴地走完最後一程。同時也懇請媒體與外界理解家屬心情，避免過度揣測或渲染，並表示本聲明發布後，家屬將不再對外作任何回應。

藝人曹西平。聯合報資料照片
藝人曹西平。聯合報資料照片

一生未婚、感情低調　曾坦言「暗戀一位女星 30 年」

曹西平一生未婚，感情生活向來低調。過去他曾多次在節目中被問及婚姻與感情狀態，皆直言享受獨處生活，認為「一個人也很快樂」。早年他登上狄鶯主持的節目《今夜不流淚》時，面對是否結婚的提問，他反問「為什麼一定要娶？」當被進一步追問性向問題時，也僅簡短回應「為什麼要回答妳？」展現一貫不願被外界定義的態度。

不過，他也曾在節目中罕見談及內心柔軟的一面。2015 年，他在豬哥亮節目中被提及年輕時曾暗戀陳亞蘭，這份情感放在心中長達 30 年，始終沒有跨出關鍵一步。當時他坦言，再次見到陳亞蘭仍會有「小鹿亂撞」的感覺，並幽默表示，若多年後彼此都沒有對象，「比鄰而居、同居不同床也很樂意」，一席話也讓外界看見他少為人知的溫柔與浪漫。

圖片來源：FB @陳亞蘭
圖片來源：FB @陳亞蘭

私下的曹西平其實很溫柔　圈內友人談起另一面

除了感情面向，曹西平私下的待人處事，也在他離世後被圈內人士重新提起。作家苦苓日前在社群平台發文回憶，自己過去因曹西平在節目中的犀利形象，曾對他抱持負面印象，認為他不夠尊重他人。

直到兩人唯一一次同台錄影，現場因工作人員失誤導致氣氛緊繃，曹西平主動出面緩頰，理性替年輕工作人員說話，並安撫現場情緒，讓錄影得以順利完成。這一幕讓苦苓徹底改觀，也坦言「我不應該用僵化的成見來看待一個人」，直指曹西平不著痕跡的溫柔，才是真正的他。

圖片來源：FB @曹西平的粉絲愛團
圖片來源：FB @曹西平的粉絲愛團

隨著家屬正式對外說明後事安排，圍繞曹西平身後的諸多揣測，也逐漸回歸平靜。從舞台上鮮明、敢言的形象，到私下替人撐傘的溫柔瞬間，曹西平留給外界的，不只是話題與爭議，還有許多被記住的真性情。家屬也盼外界給予時間與空間，讓告別回歸單純，陪伴他安靜走完人生最後一段路。

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

2025-12-28 02:26 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網、sina
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網sina

昔日恩愛明星夫妻陳妍希陳曉在今年2月18日宣布離婚，正式斬斷9年婚姻，雙方發出聲明：「今後各自安好」，表示未來將共同撫養孩子。離婚後陳妍希接演話題甜寵劇《狙擊蝴蝶》，與小19歲的新生代男星周柯宇配對演出，不僅人氣翻紅，演藝事業也再登巔峰，今天就讓我們一起來盤點陳妍希歷年來的代表作吧！

圖片來源：卡地亞提供
圖片來源：卡地亞提供


陳妍希代表作1：《換換愛》

陳妍希出道首部作品是2007年的偶像劇《換換愛》，她在劇中飾演女主角楊丞琳的閨蜜「江小南」，性格活潑又講義氣，劇中的她對愛情相當嚮往，道出一句：「我們隨時都要做好，下一秒談戀愛的準備！」，閃閃發光的眼神與甜美初戀系美顏，再度令人驚艷被網友們譽為「超絕甜妹」，甚至引發全網仿效風潮。


陳妍希代表作2：《不良笑花》

圖片來源：微博@新浪電視
圖片來源：微博@新浪電視

陳妍希繼《換換愛》之後隔年接下青春偶像劇《不良校花》當時的她出演女二「江蜜」是男主角「唐門」（潘瑋柏 飾）暗戀對象、女主角「蔣小花」（楊丞琳 飾）情敵。這也是陳妍希再度與楊丞琳合作，她們與男主角潘瑋柏話題投契，3人結為好友，17年來情誼不變呢！


陳妍希代表作3：《聽說》

圖片來源：台灣電影網
圖片來源：台灣電影網

2009年陳妍希參與國片《聽說》，扮演聽障奧運游泳選手「林小朋」、也是「林秧秧」（陳意涵 飾）姊姊，劇中的她因喉嚨嗆傷放棄參賽，直到4年後重新參加聽奧。陳妍希為此積極苦學手語，憑著清新自然的亮眼演出，獲得第46屆金馬獎最佳新演員入圍肯定。


陳妍希代表作4：《那些年，我們一起追的女孩》

圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye

陳妍希2011年飾演由知名作家九把刀作品改編的校園純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角「沈佳宜」，不僅助攻該劇締造12億驚人票房，同時也紅遍兩岸三地，被譽為「國民女神」、「初戀女神」，從此成為「白月光代名詞」，她也憑著該角提名第48屆金馬獎最佳女主角，再度開創演藝生涯里程碑。


陳妍希代表作5：《神鵰俠侶》

圖片來源：中天電視提供
圖片來源：中天電視提供

陳妍希在2014年武俠劇《神鵰俠侶》出演經典角色「小龍女」，因其圓潤娃娃臉與金庸原著中清冷出塵的形象有所差距，加上妝髮造型被部分網友戲稱為「小籠包」，引發巨大爭議，但陳妍希也因此劇與陳曉結緣成為夫妻，婚後生下兒子陳睦辰（小星星），高調戀愛、結婚的2人，是兩岸三地最受矚目的銀色夫妻之一。


陳妍希代表作6：《狙擊蝴蝶》

圖片來源：騰訊視頻提供
圖片來源：騰訊視頻提供

都說人生如戲，戲如人生！陳妍希今年2月份在與陳曉正式離婚後推出新作《狙擊蝴蝶》，她在劇中扮演剛經歷離婚、正努力重新建立生活與職業的溫柔大姊姊「岑矜」，性格知性婉約、善良暖心，她在人生至暗時刻收到鄉村少年「李霧」（周柯宇 飾）求助，在日益相處之下彼此漸生好感，最終決定勇敢面對心中深埋的情感，就此譜出一段浪漫姊弟戀。「岑矜」走出陰影，實現情感治癒與事業成長，也令陳妍希的演藝事業再登巔峰呢！


《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

2025-12-23 17:48 女子漾／編輯許智捷
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室

近年陸劇市場在古裝、武俠與權謀題材輪番競逐下，能同時兼顧口碑與市場表現的演員並不多。成毅近年憑藉《天地劍心》、《蓮花樓》、《赴山海》，以及話題持續發酵的《長安二十四計》等作品，逐步站穩一線大男主位置，也讓他的演員背景、工作節奏與個人風格再次受到關注。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

從出道初期的長時間配角歷練，到近年橫跨多平台的亮眼成績，成毅的走紅並非偶然，而是長期累積的結果。

以下整理 8 件事，帶你快速掌握這位演員的成長軌跡與關鍵特色。

1. 本名超反差：優雅的「傅詩淇」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

許多觀眾認識他時，往往是從冷峻、隱忍的角色開始，但其實成毅的本名叫做「傅詩淇」。這個名字帶著濃厚的書卷氣與文藝感，和他在戲中經常飾演的堅毅俠客形成強烈反差，也因此被粉絲暱稱為「淇淇公主」或「淇哥」。

2. 十年磨一劍，從「馮小寶」到「李蓮花」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅並非出道即走紅。2011 年以《唐宮美人天下》踏入演藝圈後，他歷經將近十年的配角時期，包括《青雲志》中的林驚羽等角色，始終在作品中累積經驗。直到 2020 年《琉璃》裡深情又克制的禹司鳳，才讓他真正被市場與觀眾全面看見，也奠定他能穩定撐起大男主劇集的基礎。

3. 古裝劇的戰損吐血專業戶

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在陸劇圈流傳一句話：「成毅一吐血，收視就上升。」從《琉璃》、《沉香如屑》到《蓮花樓》，成毅多次詮釋身負重傷、氣息虛弱、徘徊生死邊緣的角色狀態。不同於單純以悲情堆疊情緒，他更擅長將身體的破碎感內化為角色的心理層次，讓觀眾感受到角色的掙扎與選擇，也因此被封為「戰損男神」。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

4. 2025 創下「三平台史冠」紀錄

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

2025 年可說是成毅的關鍵數據年。在短短數個月內，他先後以《赴山海》、《長安二十四計》、《天地劍心》等作品，分別於騰訊、優酷與愛奇藝三大平台引發高度關注，並創下同時橫跨多平台「雲包場」的罕見紀錄。相關表現不僅反映其穩定的觀眾基礎，也顯示他已具備跨平台運作的市場號召力，從單一爆款演員，逐步走向具商業可信度的大男主型演員。

5. 2G 網速的「老幹部」日常

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在演藝圈中，成毅 向來被形容為「斷網少年」。他對網路流行語並不熟悉，曾在訪談中一臉認真地解釋自己「有手機，也會用手機」，卻在下一秒被問到生活習慣時，毫不遲疑地分享起泡腳、喝熱水、穿秋褲等養生細節。這種與世隔絕的慢節奏，讓他獲得了「2G 少年」與「老幹部」的稱號。

6. 「成毅賺錢，傅詩淇花」粉圈名梗

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

粉絲間流傳一句話：「成毅負責拍戲，傅詩淇負責生活。」

在片場，成毅是那個吊鋼絲、拍打戲、長時間承受高強度拍攝的專業演員；收工之後，回到本名傅詩淇的身分，他則偏好釣魚、喝茶、陪父母散步的低調日常。這個看似玩笑的說法，其實精準點出他對工作與生活的清楚切割，也成為他能在高壓演藝環境中長期維持穩定狀態的重要原因。

7. 極度社恐的內向俠客

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

螢幕上多半是氣場強大的俠客形象，但私下的成毅性格其實相當內向，早年他性格較為活潑，但經歷過演藝圈的起伏後，變得更加謹慎與安靜。在大型活動或直播中，他常會露出手足無措的「呆萌」表情，這種不擅言辭的真誠，反而成了他的獨特魅力。

8. 不賣慘的強大內核

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅曾說過一句名言：「我不喜歡賣慘，所有的苦都是演員應該受的。」 拍攝《蓮花樓》與《赴山海》期間，他多數高難度武打動作皆親自上陣，即便在拍攝過程中受傷，也只是簡單處理後繼續完成工作。對他而言，演戲本就是職責所在，沒有必要將幕後的辛苦轉化為同情或話題，這種「拎得清」的專業態度深受業內好評。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

2025-12-23 23:50 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【同一天，他們都是父母】

—— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

同一天，他們都有一個共同的身分：

都是兒子的母親、父親。

只是，站在鏡頭前的姿態，卻如此不同。

北捷攻擊殺人事件中，張姓嫌犯的父母親，下跪道歉。情何以堪。那一跪，沉重到讓人不忍直視。不是為自己，而是為了兒子犯下的錯，替社會、替受害者承擔一份無法承擔的愧疚。

另一頭，85歲的余家昶母親，白髮蒼蒼，卻說出讓人瞬間紅了眼眶的一句話：「事情是兒子做的，跟他的父母親沒關係。」接著，她說：「我以我的兒子為榮。」

她，才是真正的受害者。

痛失愛子，人生被撕開一道再也補不回來的裂縫。

可她沒有指責、沒有仇恨，沒有要求任何補償。

她把所有的悲傷收進心裡，卻把最大的寬容，送給了加害者的父母。

那一刻，很多人終於懂了。

為什麼余家昶會在危急時刻，挺身而出，捨命救人。

因為，一個在愛與善良中長大的孩子，

生命最關鍵的瞬間，會本能地選擇守護他人。

英雄，從來不是突然出現的。

他們只是，把家庭教會他們的價值，

用一輩子，甚至用生命，實踐出來。

台灣，記住了余家昶。

也記住了，那個用愛，養出台灣英雄的家庭。

照片來源:新聞報導





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17 10:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

此文轉載自 艾菲爾老師臉書

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

