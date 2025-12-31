曹西平後事終於有說法！哥哥罕見發聲、治喪如何安排？最新進度一次看。圖片來源：聯合報資料照片、FB @曹西平的粉絲愛團

資深藝人曹西平 12 月 29 日驟逝，享壽 66 歲，消息曝光後震驚演藝圈。由於曹西平生前與家人關係疏離、未婚無子，且外界一度傳出手足未出面處理後事，引發諸多揣測與討論，使事件迅速延燒成輿論焦點。隨著關注焦點從死訊本身轉向後事安排，曹西平家屬於 30 日晚間正式對外說明治喪進度，三哥曹南平也罕見發聲，盼外界給予家屬空間，讓曹西平能平靜、有尊嚴地走完人生最後一程。

後事誰來處理？乾兒子統籌治喪、負責對外聯繫

曹西平官方粉絲專頁 30 日發布「曹西平大哥辭世暨後事安排說明」，對外說明後續喪禮安排。公告指出，經親屬代表、曹西平三哥同意並完成正式委任，曹西平後續所有喪禮相關事務，將由與他情同父子的乾兒子謝兒彌（小俊）全權負責統籌，並擔任對外聯繫窗口。目前靈堂設置與告別式相關細節仍在籌備階段，包含場地、開放致意時間及整體儀式流程，皆尚待確認，待相關安排定案後，將由官方管道統一對外公告，懇請外界耐心等候並予以體諒。

圖片來源：FB @曹西平的粉絲愛團

三哥曹南平發聲明 人在國外、已著手返台處理後事

同日晚間，曹西平三哥曹南平也首度透過聲明對外回應。他表示，得知弟弟離世後，家人深感悲痛，事發當時人在國外，目前已在儘速返台途中，並已與相關友人討論，將一同妥善處理後事。

曹南平在聲明中強調，「兄弟一場，情分與關心始終都在」，也指出弟弟並非無人照料，後事將一切依照曹西平生前意願與相關程序進行，讓他能平靜、有尊嚴地走完最後一程。同時也懇請媒體與外界理解家屬心情，避免過度揣測或渲染，並表示本聲明發布後，家屬將不再對外作任何回應。

藝人曹西平。聯合報資料照片

一生未婚、感情低調 曾坦言「暗戀一位女星 30 年」

曹西平一生未婚，感情生活向來低調。過去他曾多次在節目中被問及婚姻與感情狀態，皆直言享受獨處生活，認為「一個人也很快樂」。早年他登上狄鶯主持的節目《今夜不流淚》時，面對是否結婚的提問，他反問「為什麼一定要娶？」當被進一步追問性向問題時，也僅簡短回應「為什麼要回答妳？」展現一貫不願被外界定義的態度。

不過，他也曾在節目中罕見談及內心柔軟的一面。2015 年，他在豬哥亮節目中被提及年輕時曾暗戀陳亞蘭，這份情感放在心中長達 30 年，始終沒有跨出關鍵一步。當時他坦言，再次見到陳亞蘭仍會有「小鹿亂撞」的感覺，並幽默表示，若多年後彼此都沒有對象，「比鄰而居、同居不同床也很樂意」，一席話也讓外界看見他少為人知的溫柔與浪漫。

圖片來源：FB @陳亞蘭

私下的曹西平其實很溫柔 圈內友人談起另一面

除了感情面向，曹西平私下的待人處事，也在他離世後被圈內人士重新提起。作家苦苓日前在社群平台發文回憶，自己過去因曹西平在節目中的犀利形象，曾對他抱持負面印象，認為他不夠尊重他人。

直到兩人唯一一次同台錄影，現場因工作人員失誤導致氣氛緊繃，曹西平主動出面緩頰，理性替年輕工作人員說話，並安撫現場情緒，讓錄影得以順利完成。這一幕讓苦苓徹底改觀，也坦言「我不應該用僵化的成見來看待一個人」，直指曹西平不著痕跡的溫柔，才是真正的他。

圖片來源：FB @曹西平的粉絲愛團

隨著家屬正式對外說明後事安排，圍繞曹西平身後的諸多揣測，也逐漸回歸平靜。從舞台上鮮明、敢言的形象，到私下替人撐傘的溫柔瞬間，曹西平留給外界的，不只是話題與爭議，還有許多被記住的真性情。家屬也盼外界給予時間與空間，讓告別回歸單純，陪伴他安靜走完人生最後一段路。