2025-12-30 21:39 女子漾 /編輯周意軒
蔡依林大巨蛋演唱會 DAY1 亮點整理：30 公尺巨蟒繞場、9 億製作＋歌單規模一次看
華語樂壇天后蔡依林，再一次把「演唱會」的定義往前推了一大步。全新巡演《PLEASURE》於台北大巨蛋正式揭幕，首日演出便以高達 9 億台幣 的製作規模、前所未見的超大型舞台裝置震撼登場，直接改寫華語演唱會的想像邊界。其中，長達 30 公尺的「慾望巨蟒」繞場現身，成為 DAY1 最具衝擊力的畫面，也在演出結束後迅速攻佔全網版面，引爆熱議。
蔡依林演唱會亮點 「愉悅宇宙」五大章節，把演唱會變成一則寓言故事
《PLEASURE》巡演以高度完整的世界觀展開，透過五大章節串聯成一個關於慾望、覺醒與自我創造的寓言旅程，包括：
「THE GIRL IN THE GARDEN〈花園中的女孩：出走〉」
「PLEASURE ECHOES PAIN〈愉悅在苦痛中迴盪〉」
「SURRENDER THE FOOL〈愚者的奉獻〉」
「BEFORE THE TRUTH〈真相之前〉」
「THE GARDEN OF HER OWN〈她創造的花園〉」
舞台視覺則對應六大奇幻場景，從「覺醒之巔」、「慾望異域」到「愉悅樂園」，層層推進，搭配蔡依林出道以來超過 30 首金曲的全新編曲版本，讓整場演出不是單點嗨歌，而是一條情緒與意識不斷進化的敘事線。
蔡依林演唱會亮點30 公尺巨蟒登場 大巨蛋變身「萬獸派對」
DAY1 最具話題性的畫面，無疑是「愉悅之母」蔡依林化身馴獸女王的震撼時刻。隨著音樂推進，一條 長達 30 公尺的慾望巨蟒 緩緩現身，繞行舞台與觀眾席，視覺張力直接拉滿。不只如此，整座大巨蛋彷彿被帶入「人間樂園」，巨型公牛、彩翼飛馬、貪婪金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等 20 隻奇幻混種動物 接連登場，構築出一場前所未見的超現實萬獸盛典。這不只是舞台效果，而是將「愉悅宇宙」的概念全面實體化，讓觀眾彷彿置身一場大型沉浸式表演藝術現場。
蔡依林演唱會亮點 斥資 9 億台幣 刷新華語演唱會製作紀錄
《PLEASURE》巡演的製作規格，直接刷新大巨蛋與華語樂壇的雙重紀錄。全場總製作成本高達 9 億台幣，其中最「燒錢」的關鍵，正是為不同章節量身打造的巨型擬真裝置。
單一故事段落的道具與視覺製作，就投入約 1.7 億台幣。從開場的「慶典公牛」、象徵慾望與權力的「慾望巨蟒」、夢幻飛馬，到象徵貪念的金豬與各式奇幻生物，每一隻都細節滿滿、動態逼真，成為引導觀眾理解世界觀的重要角色，而非單純的背景裝飾。這樣的製作規模，也讓《PLEASURE》被不少觀眾形容為「不是來看演唱會，是來看一場完整的表演藝術展演」。
大巨蛋 DAY1 歌單（持續更新）
〈紅衣女孩〉
〈美杜莎〉
〈D.I.Y〉
〈I’m Not Yours〉
〈特務J〉
〈妥協〉
〈玫瑰少男〉
〈美人計〉
〈大藝術家〉