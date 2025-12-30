《現金英雄》和北市隨機攻擊案竟然那麼近！4句台詞撕開英雄背後殘酷真相

北市隨機攻擊案中，勇敢阻止兇嫌的英雄余家昶悲壯犧牲了。如果遇到糟糕的事，我們到底該不該挺身而出？除了站在第一線奮戰，還有沒有其他可能性？

剛上映的《現金英雄》是一部超寫實片，卻恰恰給了完整的解答。

《現金英雄》描述超窮的政府職員李俊昊，有一天突然有了超能力，但只要使用超能力，身上的錢就會消失不見。

每一次救人，都需要付出代價。你要救多少人？要幫到什麼地步？出多少力？每一個環節都必須掙扎取捨。

救了一群人，很棒。但我媽存了一輩子給我結婚、買房子的錢瞬間蒸發。

努力揪出罪犯，很棒。但我被打到七孔流血，手腳變形，還好有錢幫我續命。每一次救人，都要付出代價。

英雄一點都不好玩，一點都不酷。比起永遠都有源源不絕能量的英雄影集，《現金英雄》更貼近現實的殘酷。

但為什麼北市隨機攻擊案裡，余家昶要挺身而出？中捷隨機砍人案哩，長髮哥要英勇制伏嫌犯？為什麼？《現金英雄》有四句台詞，恰恰映照了現實，讓我印象深刻：

①英雄的個性？

英雄的天性是什麼，就是愛管閒事。他會去關心跟自己沒有關係的事情，一旦出手了就沒有辦法停止。

《現金英雄》裡，反派角色故意製造事端，勾起英雄的關注。因為他們知道，英雄總是會關心人、不希望有人受傷，這樣的舉動一但開始就不會停止。

②為什麼英雄要出手？

我也想跟你一起過平凡的日子，這就是為什麼我要去的原因。而且不只是和你，會希望每個人，都能夠平凡的平安的過每一天。

李俊昊在《現金英雄》裡，面對老婆的質疑：為什麼你不能跟其他人一樣？你不去不行嗎？他的回答讓人一秒鼻酸。

是啊，英雄也只想過平凡生活。平凡的上班、陪小孩、約會，但就是因為知道這樣的平凡太重要，所以他更希望，每個人都能有平凡過每一天的機會。

這就是我佩服也心疼余媽媽的原因，如果那天站在現場的是我最愛的人，我真的沒辦法像余媽媽那麼大愛。

③站在第一線才叫英雄嗎？

這場戰爭在我們出生之前就開始了，不是只有正面對決才叫奮戰，不要以為只有你在奮戰。

面對惡人挑釁，李俊昊總是想衝第一，但旁人提醒他，與惡的對戰，有很多方法，不是硬碰硬才叫奮戰。

我私心不希望，有任何英雄必須用流血來證明自己的價值。除了不得已的正面衝突，我們還可以透過法律、制度、社會輿論與教育，讓這個社會往更安全的方向前進。不是只有衝上去，才叫做對抗。

④英雄該努力到怎樣的程度？

不要用別人的錢使用超能力，一旦超過自己的額度就會出事。

李俊昊原本就窮，在窮困潦倒時為了使用超能力，使用了別人大量的錢，結果最後超能力當機了，關鍵時刻反而沒辦法有作為。

爸爸告訴他，每個人都有自己的「額度」，不要貪心。這句話放回現實世界，是一記當頭棒喝。

遇到危險時，我們必須先衡量自己的能力：能不能報警？能不能協助止血？能不能幫忙錄影蒐證？能不能在不讓自己陷入致命風險的情況下，做一點事？

量力而為，不是冷漠，更不是逃避，而是對自己、對家人、也對這個社會負責。

不是每個人都要站在第一線，每個人，都可以在自己承受得起的範圍內，讓社會多一分安全。

如果一個社會，非得靠好人去犧牲，才能證明正義存在，那這個社會，本身就已經失敗了。

英雄值得被記住，但更值得被記住的，是一個不必再製造英雄的世界。