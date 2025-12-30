《黑白大廚》第2季玩真的！「無限料理地獄」搬到台北101，百人評審開放報名中

2025-12-30 17:10 女子漾／編輯王廷羽
《黑白大廚》第2季玩真的！「無限料理地獄」搬到台北101，百人評審開放報名中。圖片來源：Netflix提供
《黑白大廚》第2季玩真的！「無限料理地獄」搬到台北101，百人評審開放報名中。圖片來源：Netflix提供

Netflix 今（30）日宣布，話題料理實境節目黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季將推出台灣獨家實體宣傳活動。自 12 月 16 日開播以來，第 2 季憑藉全面升級的參賽陣容與全新賽制，在全球掀起熱烈討論，如今更直接把節目中最具代表性的經典關卡搬到現實世界，邀請觀眾親身參與，文末有活動資訊，粉絲們千萬不要錯過！

編輯推薦

節目經典關卡實體化，現實版料理地獄開戰

「無限料理地獄」作為《黑白大廚》最具代表性的關卡之一，這次將完整降臨台北 101。活動現場號召 13 家人氣攤販同場競技，上演現實版神秘食材料理對決，來自台灣的料理好手將在高壓環境下，展現臨場應變與料理實力。

主持陣容同樣話題十足，邀請綜藝金獎主持人 陳漢典坐鎮掌控節奏，更力邀高質感幹話主廚「廚佛瑞德」與台法美食名家「阿辰師」親臨現場，實際重現第 2 季中的神秘食材料理，與攤販正面交鋒，讓觀眾近距離感受頂級料理誕生的瞬間。

百人評審團開放報名，一票決定冠軍

本次活動將開放粉絲報名，由成功報名的 100 名觀眾化身「百人評審團」，實際試吃料理並進行投票，選出當天的冠軍料理。參與評審的粉絲，還有機會獲得 Netflix 精美好禮。此外，節目中緊張感十足的「評審蒙眼決選」也將於現場驚喜重現，讓參與者親身體驗在失去視覺後，只能憑味覺做出關鍵判斷的高張力瞬間。

一般民眾也能入場，市集與打卡裝置同步開放

即使未成功報名百人評審團，一般民眾仍可自由入場參與活動。現場將同步開放「台版無限料理地獄」市集，讓觀眾能實際感受節目所帶來的味蕾衝擊。現場同時設有主題裝置區，提供拍照打卡體驗，邀請觀眾親身走進《黑白大廚：料理階級大戰》的料理世界觀。

Netflix《黑白大廚：第2季》台版無限料理地獄活動主視覺。圖片來源：Netflix提供
Netflix《黑白大廚：第2季》台版無限料理地獄活動主視覺。圖片來源：Netflix提供

活動資訊一次看

1月10日《黑白大廚：第 2 季》台版無限料理地獄活動流程

11:00–12:00　百位素人評審試吃

11:30　　　　一般民眾開放入場

12:00–13:00　評審蒙眼決選、開票頒獎

13:00–17:00　台版無限料理地獄市集全面開放（自由入場，換完為止）

百人評審團報名資訊

報名期間：即日起至 1 月 8 日（四）23:59

報名方式：依官方公告連結報名

活動地點與交通

地點：台北 101 水舞廣場（台北市信義區信義路五段 7 號）

捷運：台北 101／世貿站，步行約 6 分鐘

公車：市政府（市府）站，步行約 6 分鐘

《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季現正於 Netflix 熱播中。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#粉絲 #黑白大廚 #實境節目 #台北101

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
往下滑看更多精彩文章
2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
往下滑看更多精彩文章
離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

2025-12-28 02:26 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網、sina
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網sina

昔日恩愛明星夫妻陳妍希陳曉在今年2月18日宣布離婚，正式斬斷9年婚姻，雙方發出聲明：「今後各自安好」，表示未來將共同撫養孩子。離婚後陳妍希接演話題甜寵劇《狙擊蝴蝶》，與小19歲的新生代男星周柯宇配對演出，不僅人氣翻紅，演藝事業也再登巔峰，今天就讓我們一起來盤點陳妍希歷年來的代表作吧！

圖片來源：卡地亞提供
圖片來源：卡地亞提供


陳妍希代表作1：《換換愛》

陳妍希出道首部作品是2007年的偶像劇《換換愛》，她在劇中飾演女主角楊丞琳的閨蜜「江小南」，性格活潑又講義氣，劇中的她對愛情相當嚮往，道出一句：「我們隨時都要做好，下一秒談戀愛的準備！」，閃閃發光的眼神與甜美初戀系美顏，再度令人驚艷被網友們譽為「超絕甜妹」，甚至引發全網仿效風潮。


陳妍希代表作2：《不良笑花》

圖片來源：微博@新浪電視
圖片來源：微博@新浪電視

陳妍希繼《換換愛》之後隔年接下青春偶像劇《不良校花》當時的她出演女二「江蜜」是男主角「唐門」（潘瑋柏 飾）暗戀對象、女主角「蔣小花」（楊丞琳 飾）情敵。這也是陳妍希再度與楊丞琳合作，她們與男主角潘瑋柏話題投契，3人結為好友，17年來情誼不變呢！


陳妍希代表作3：《聽說》

圖片來源：台灣電影網
圖片來源：台灣電影網

2009年陳妍希參與國片《聽說》，扮演聽障奧運游泳選手「林小朋」、也是「林秧秧」（陳意涵 飾）姊姊，劇中的她因喉嚨嗆傷放棄參賽，直到4年後重新參加聽奧。陳妍希為此積極苦學手語，憑著清新自然的亮眼演出，獲得第46屆金馬獎最佳新演員入圍肯定。


陳妍希代表作4：《那些年，我們一起追的女孩》

圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye

陳妍希2011年飾演由知名作家九把刀作品改編的校園純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角「沈佳宜」，不僅助攻該劇締造12億驚人票房，同時也紅遍兩岸三地，被譽為「國民女神」、「初戀女神」，從此成為「白月光代名詞」，她也憑著該角提名第48屆金馬獎最佳女主角，再度開創演藝生涯里程碑。


陳妍希代表作5：《神鵰俠侶》

圖片來源：中天電視提供
圖片來源：中天電視提供

陳妍希在2014年武俠劇《神鵰俠侶》出演經典角色「小龍女」，因其圓潤娃娃臉與金庸原著中清冷出塵的形象有所差距，加上妝髮造型被部分網友戲稱為「小籠包」，引發巨大爭議，但陳妍希也因此劇與陳曉結緣成為夫妻，婚後生下兒子陳睦辰（小星星），高調戀愛、結婚的2人，是兩岸三地最受矚目的銀色夫妻之一。


陳妍希代表作6：《狙擊蝴蝶》

圖片來源：騰訊視頻提供
圖片來源：騰訊視頻提供

都說人生如戲，戲如人生！陳妍希今年2月份在與陳曉正式離婚後推出新作《狙擊蝴蝶》，她在劇中扮演剛經歷離婚、正努力重新建立生活與職業的溫柔大姊姊「岑矜」，性格知性婉約、善良暖心，她在人生至暗時刻收到鄉村少年「李霧」（周柯宇 飾）求助，在日益相處之下彼此漸生好感，最終決定勇敢面對心中深埋的情感，就此譜出一段浪漫姊弟戀。「岑矜」走出陰影，實現情感治癒與事業成長，也令陳妍希的演藝事業再登巔峰呢！


編輯推薦


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#離婚 #陳曉 #陳妍希 #楊丞琳 #狙擊蝴蝶

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
往下滑看更多精彩文章
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

2025-12-23 17:48 女子漾／編輯許智捷
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室

近年陸劇市場在古裝、武俠與權謀題材輪番競逐下，能同時兼顧口碑與市場表現的演員並不多。成毅近年憑藉《天地劍心》、《蓮花樓》、《赴山海》，以及話題持續發酵的《長安二十四計》等作品，逐步站穩一線大男主位置，也讓他的演員背景、工作節奏與個人風格再次受到關注。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

從出道初期的長時間配角歷練，到近年橫跨多平台的亮眼成績，成毅的走紅並非偶然，而是長期累積的結果。

以下整理 8 件事，帶你快速掌握這位演員的成長軌跡與關鍵特色。

編輯推薦

1. 本名超反差：優雅的「傅詩淇」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

許多觀眾認識他時，往往是從冷峻、隱忍的角色開始，但其實成毅的本名叫做「傅詩淇」。這個名字帶著濃厚的書卷氣與文藝感，和他在戲中經常飾演的堅毅俠客形成強烈反差，也因此被粉絲暱稱為「淇淇公主」或「淇哥」。

2. 十年磨一劍，從「馮小寶」到「李蓮花」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅並非出道即走紅。2011 年以《唐宮美人天下》踏入演藝圈後，他歷經將近十年的配角時期，包括《青雲志》中的林驚羽等角色，始終在作品中累積經驗。直到 2020 年《琉璃》裡深情又克制的禹司鳳，才讓他真正被市場與觀眾全面看見，也奠定他能穩定撐起大男主劇集的基礎。

3. 古裝劇的戰損吐血專業戶

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在陸劇圈流傳一句話：「成毅一吐血，收視就上升。」從《琉璃》、《沉香如屑》到《蓮花樓》，成毅多次詮釋身負重傷、氣息虛弱、徘徊生死邊緣的角色狀態。不同於單純以悲情堆疊情緒，他更擅長將身體的破碎感內化為角色的心理層次，讓觀眾感受到角色的掙扎與選擇，也因此被封為「戰損男神」。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

4. 2025 創下「三平台史冠」紀錄

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

2025 年可說是成毅的關鍵數據年。在短短數個月內，他先後以《赴山海》、《長安二十四計》、《天地劍心》等作品，分別於騰訊、優酷與愛奇藝三大平台引發高度關注，並創下同時橫跨多平台「雲包場」的罕見紀錄。相關表現不僅反映其穩定的觀眾基礎，也顯示他已具備跨平台運作的市場號召力，從單一爆款演員，逐步走向具商業可信度的大男主型演員。

5. 2G 網速的「老幹部」日常

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在演藝圈中，成毅 向來被形容為「斷網少年」。他對網路流行語並不熟悉，曾在訪談中一臉認真地解釋自己「有手機，也會用手機」，卻在下一秒被問到生活習慣時，毫不遲疑地分享起泡腳、喝熱水、穿秋褲等養生細節。這種與世隔絕的慢節奏，讓他獲得了「2G 少年」與「老幹部」的稱號。

6. 「成毅賺錢，傅詩淇花」粉圈名梗

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

粉絲間流傳一句話：「成毅負責拍戲，傅詩淇負責生活。」

在片場，成毅是那個吊鋼絲、拍打戲、長時間承受高強度拍攝的專業演員；收工之後，回到本名傅詩淇的身分，他則偏好釣魚、喝茶、陪父母散步的低調日常。這個看似玩笑的說法，其實精準點出他對工作與生活的清楚切割，也成為他能在高壓演藝環境中長期維持穩定狀態的重要原因。

7. 極度社恐的內向俠客

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

螢幕上多半是氣場強大的俠客形象，但私下的成毅性格其實相當內向，早年他性格較為活潑，但經歷過演藝圈的起伏後，變得更加謹慎與安靜。在大型活動或直播中，他常會露出手足無措的「呆萌」表情，這種不擅言辭的真誠，反而成了他的獨特魅力。

8. 不賣慘的強大內核

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅曾說過一句名言：「我不喜歡賣慘，所有的苦都是演員應該受的。」 拍攝《蓮花樓》與《赴山海》期間，他多數高難度武打動作皆親自上陣，即便在拍攝過程中受傷，也只是簡單處理後繼續完成工作。對他而言，演戲本就是職責所在，沒有必要將幕後的辛苦轉化為同情或話題，這種「拎得清」的專業態度深受業內好評。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#成毅 #演員 #赴山海 #長安二十四計

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
往下滑看更多精彩文章
【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

2025-12-23 23:50 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【同一天，他們都是父母】

—— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

同一天，他們都有一個共同的身分：

都是兒子的母親、父親。

只是，站在鏡頭前的姿態，卻如此不同。

北捷攻擊殺人事件中，張姓嫌犯的父母親，下跪道歉。情何以堪。那一跪，沉重到讓人不忍直視。不是為自己，而是為了兒子犯下的錯，替社會、替受害者承擔一份無法承擔的愧疚。

另一頭，85歲的余家昶母親，白髮蒼蒼，卻說出讓人瞬間紅了眼眶的一句話：「事情是兒子做的，跟他的父母親沒關係。」接著，她說：「我以我的兒子為榮。」

她，才是真正的受害者。

痛失愛子，人生被撕開一道再也補不回來的裂縫。

可她沒有指責、沒有仇恨，沒有要求任何補償。

她把所有的悲傷收進心裡，卻把最大的寬容，送給了加害者的父母。

那一刻，很多人終於懂了。

為什麼余家昶會在危急時刻，挺身而出，捨命救人。

因為，一個在愛與善良中長大的孩子，

生命最關鍵的瞬間，會本能地選擇守護他人。

英雄，從來不是突然出現的。

他們只是，把家庭教會他們的價值，

用一輩子，甚至用生命，實踐出來。

台灣，記住了余家昶。

也記住了，那個用愛，養出台灣英雄的家庭。

照片來源:新聞報導





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #白髮 #北捷

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
往下滑看更多精彩文章
2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17 10:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

此文轉載自 艾菲爾老師臉書

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

編輯推薦

#金錢 #運勢 #犯太歲 #生肖運勢

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」
hotNews__list__item--img

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

最新文章

你沒看過的巨石強森！A24《重擊人生》5大看點：撕下硬漢標籤，低谷人生太真實

你沒看過的巨石強森！A24《重擊人生》5大看點：撕下硬漢標籤，低谷人生太真實

#巨石強森 #金馬影展 #衝擊 #A24 #懶人包

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.30 8
蔡依林大巨蛋今開唱！《Pleasure》巡演啟動，出道25 年歷程、20 首經典歌單一次複習

蔡依林大巨蛋今開唱！《Pleasure》巡演啟動，出道25 年歷程、20 首經典歌單一次複習

#蔡依林 #舞台 #周杰倫 #演唱會

女子漾／編輯許智捷 2025.12.30 54
《黑白大廚》第2季玩真的！「無限料理地獄」搬到台北101，百人評審開放報名中

《黑白大廚》第2季玩真的！「無限料理地獄」搬到台北101，百人評審開放報名中

#黑白大廚 #粉絲 #實境節目 #台北101

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.30 31
《黑白大廚2》「賤兔主廚」金度潤來台！被問冠軍人選，一句話讓全場愣住

《黑白大廚2》「賤兔主廚」金度潤來台！被問冠軍人選，一句話讓全場愣住

#黑白大廚 #新品 #第二季 #阿舍乾麵 #實境秀 #金度潤 #Netflix

女子漾 /編輯周意軒 2025.12.30 38
延續「赤子之心」劉曉蘋（鏡仲）接任紅心字會第十二任理事長 社會弱勢族群「享平安」

延續「赤子之心」劉曉蘋（鏡仲）接任紅心字會第十二任理事長 社會弱勢族群「享平安」

#公益 #登記

司徒建銘 2025.12.30 15
2026 年請假怎麼請最划算？9 大連假＋請假懶人包，這樣請能連休 16 天

2026 年請假怎麼請最划算？9 大連假＋請假懶人包，這樣請能連休 16 天

#2026年 #假期 #上班族 #國定假日

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.30 46
💰老爸帳戶裡明明有錢，為什麼還要我先拿錢繳遺產稅？

💰老爸帳戶裡明明有錢，為什麼還要我先拿錢繳遺產稅？

#遺產繼承 #遺產稅 #繼承 #財富傳承

廖嘉紅 2025.12.30 13
茗香園、東引快刀手老闆涉洗錢 259 億！不法所得購保時捷 911 今法拍 865 萬來龍去脈一次看

茗香園、東引快刀手老闆涉洗錢 259 億！不法所得購保時捷 911 今法拍 865 萬來龍去脈一次看

#茗香園 #HEROPAY #洗錢 #茶餐廳

女子漾／編輯許智捷 2025.12.30 112
《驕陽似我》熱播再登熱搜！六件事認識宋威龍：為習武以死相逼的「長腿老頭」?

《驕陽似我》熱播再登熱搜！六件事認識宋威龍：為習武以死相逼的「長腿老頭」?

#宋威龍 #驕陽似我 #林嶼森 #演藝圈 #演員

女子漾／編輯許智捷 2025.12.30 88
耀登科技深化永續布局　榮獲「國家永續發展獎」殊榮

耀登科技深化永續布局　榮獲「國家永續發展獎」殊榮

#校園 #核心 #風險管理

時尚品味生活誌 2025.12.30 22
18+