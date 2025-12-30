2025-12-30 17:10 女子漾／編輯王廷羽
《黑白大廚》第2季玩真的！「無限料理地獄」搬到台北101，百人評審開放報名中
Netflix 今（30）日宣布，話題料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季將推出台灣獨家實體宣傳活動。自 12 月 16 日開播以來，第 2 季憑藉全面升級的參賽陣容與全新賽制，在全球掀起熱烈討論，如今更直接把節目中最具代表性的經典關卡搬到現實世界，邀請觀眾親身參與，文末有活動資訊，粉絲們千萬不要錯過！
節目經典關卡實體化，現實版料理地獄開戰
「無限料理地獄」作為《黑白大廚》最具代表性的關卡之一，這次將完整降臨台北 101。活動現場號召 13 家人氣攤販同場競技，上演現實版神秘食材料理對決，來自台灣的料理好手將在高壓環境下，展現臨場應變與料理實力。
主持陣容同樣話題十足，邀請綜藝金獎主持人 陳漢典坐鎮掌控節奏，更力邀高質感幹話主廚「廚佛瑞德」與台法美食名家「阿辰師」親臨現場，實際重現第 2 季中的神秘食材料理，與攤販正面交鋒，讓觀眾近距離感受頂級料理誕生的瞬間。
百人評審團開放報名，一票決定冠軍
本次活動將開放粉絲報名，由成功報名的 100 名觀眾化身「百人評審團」，實際試吃料理並進行投票，選出當天的冠軍料理。參與評審的粉絲，還有機會獲得 Netflix 精美好禮。此外，節目中緊張感十足的「評審蒙眼決選」也將於現場驚喜重現，讓參與者親身體驗在失去視覺後，只能憑味覺做出關鍵判斷的高張力瞬間。
一般民眾也能入場，市集與打卡裝置同步開放
即使未成功報名百人評審團，一般民眾仍可自由入場參與活動。現場將同步開放「台版無限料理地獄」市集，讓觀眾能實際感受節目所帶來的味蕾衝擊。現場同時設有主題裝置區，提供拍照打卡體驗，邀請觀眾親身走進《黑白大廚：料理階級大戰》的料理世界觀。
活動資訊一次看
1月10日《黑白大廚：第 2 季》台版無限料理地獄活動流程
11:00–12:00 百位素人評審試吃
11:30 一般民眾開放入場
12:00–13:00 評審蒙眼決選、開票頒獎
13:00–17:00 台版無限料理地獄市集全面開放（自由入場，換完為止）
百人評審團報名資訊
報名期間：即日起至 1 月 8 日（四）23:59
報名方式：依官方公告連結報名
活動地點與交通
地點：台北 101 水舞廣場（台北市信義區信義路五段 7 號）
捷運：台北 101／世貿站，步行約 6 分鐘
公車：市政府（市府）站，步行約 6 分鐘
《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季現正於 Netflix 熱播中。
