茗香園、東引快刀手老闆涉洗錢 259 億！不法所得購保時捷 911 今法拍 865 萬來龍去脈一次看

台北餐飲圈爆出震撼彈。港式茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔（41 歲）與宵夜名店「東引快刀手」負責人黃秀蓉（39 歲），遭檢警懷疑以地下第三方支付平台「HeroPay／HEROPAY」替境外線上博弈集團處理金流，涉洗錢總額清查高達新台幣 259 億元，並透過抽取手續費獲利至少 5 億元；兩人目前均遭羈押禁見。

而最受矚目的最新畫面，就發生在今天（12 月 30 日）。羅以翔名下、被認定以不法所得購買的保時捷 911 Carrera GTS，上午由行政執行署士林分署依法進行變價拍賣，最終以 865 萬元 拍定，成為本案目前最受關注的最新進展。

兩位「排隊名店」負責人，為何會被點名是水房核心？

依警方說法，羅以翔對外以「第三方支付平台」名義運作 HeroPay，由黃秀蓉擔任會計，並在台北市內湖區商辦大樓設立辦公室，但警方認定其實質是「轉帳水房」，負責將境外賭客匯入的資金快速拆分、轉匯、再分流。

圖／翻攝自Google街景

由於兩人分別與知名餐飲品牌連結，消息曝光後格外引發關注：一邊是東區港式茶餐廳、一邊是宵夜名店，社群討論點不只在洗錢金額，更在於「看起來是正當生意的招牌，背後竟藏著地下金流」。

圖／翻攝自Google街景

HeroPay／HEROPAY 被指的洗錢模式：跨國幣別＋程式自動轉帳

警方調查指出，該水房透過系統串接中國、日本、印度等地的非法第三方支付平台與線上博弈網站，協助操作人民幣、日圓、盧比等幣別的「入金、出金、上分、出款」流程，並從中抽取千分之 2 至千分之 8 手續費；其中也混入部分詐欺贓款。

此外，偵辦單位在搜索時查扣大量泰達幣（USDT）等虛擬資產相關證物，顯示集團利用虛擬貨幣作為金流移轉工具的情節也在調查核心之中。

偵辦時間軸：9/10 首波搜索、後續擴大追查，累計 35 人到案

本案關鍵節點落在 2025 年 9 月 10 日。警方持搜索票同步搜索內湖水房據點及羅、黃住處，查扣電腦、手機、電磁紀錄與虛擬貨幣等證物，並在保險箱（或保管設備）內查扣大筆現金。首波行動拘提 20 人到案，羅以翔與黃秀蓉遭聲押獲准。

之後專案小組透過數位鑑識擴大追查，陸續拘提工程師與員工，使到案人數擴增至 35 人。

值得注意的是，警方最早曾有「短期金額」的初步清查版本，後續才在完成更大範圍的電磁紀錄、帳戶與資料回溯後，將期間拉長到 2021 年 6 月至 2025 年 9 月，洗錢金額更新為 259 億元。

查扣與保全不法所得：現金、帳戶、虛擬貨幣、名車與不動產

為防堵贓款流失，檢警同步聲請扣押，包含現金、凍結帳戶、虛擬貨幣折合金額、名車與不動產等，整體保全金額約 1.3 億元；另也有媒體報導查扣保時捷、賓士、凌志等名車及不動產。

聯合報進一步指出，警方也曾在後續行動中再搜索相關銀行保管箱，另扣得現金，使查扣金額持續往上累積。

最新情況：保時捷 911 變價拍賣，865 萬拍定成焦點

最新進度集中在 12 月 30 日的拍賣。法務部行政執行署士林分署指出，該車為 2025 年 1 月出廠的保時捷 911 Carrera GTS，係台北地檢署囑託士林分署辦理變價拍賣，以避免查扣物久置貶值並保全未來求償與沒收價值；本次拍賣吸引 7 組買家競標，歷經 14 次競價後，以 865 萬元拍定。

圖／翻攝畫面

同日聯合報也同步揭露偵辦面仍在擴大：刑事局再拘提 3 名工程師與 12 名員工移送，檢方命部分人員 3 萬至 10 萬元不等交保。

案件不僅衝擊餐飲圈形象，也再次凸顯第三方支付、虛擬貨幣與跨境博弈金流交織下的司法風險。後續司法進展與判決結果，仍有待檢方持續釐清與法院裁定。