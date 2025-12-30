💰「老爸帳戶裡明明有錢，為什麼還要我先拿錢繳遺產稅？」

「爸爸帳戶裡還有 500 萬，遺產稅 300 萬，不能直接從帳戶扣掉就好了嗎？」

網友一臉困惑地問我。你看到這裡，是不是也在心裡點頭？

👉 一定要先付完遺產稅，繼承人才能領錢嗎？

---

✅ 結論先行

👉可以先用往生者帳戶裡的存款繳遺產稅，

扣完稅，餘額再由繼承人領取，但前提是--「#不能一個人說了算_要多數決同意提出申請」。

---

📌 法律依據

依據 財政部 相關解釋函令，

繼承人可以申請：

👉 「以被繼承人遺產中的銀行存款，繳納遺產稅」

為什麼要這樣設計？因為很多家庭的現實是：

#錢都在往生者帳戶裡

#家人一時真的拿不出那麼多現金

👉 法律給了一條「不用先掏錢」的路。

但也因為這筆錢是--#全體繼承人_共同的遺產現金，所以一定要有「多數決」這道防線。

用一個實際案例，你會更懂。爸爸過世後，繼承人有 4 位：太太 A，子女 B、C、D。國稅局核定遺產稅 300 萬，而爸爸帳戶裡有 500 萬存款。其中一位孩子 C 因為在國外工作，暫時回不來。這時候，太太 A 加上子女 B、D 同意用帳戶裡的錢繳稅。同意的人有 3 位，超過一半；他們的繼承比例合計 75%，也超過一半。人數過半，比例也過半，完全符合規定。結果是什麼？國稅局核發同意文件，銀行就能直接從帳戶扣 300 萬繳遺產稅，剩下的錢，再依法分配給繼承人。

---

⚖️ 回到重點，什麼叫合法多數？

只要符合下面其中一種就可以申請。第一種，繼承人人數過半數同意，而且同意者的應繼分合計超過一半。第二種，不看人數，只要同意者的應繼分合計超過三分之二。

---

⚠️ 很多人會踩的誤區

❌ 以為「任何一位繼承人都能自己申請」

❌ 以為「帳戶有錢就一定能直接扣」

👉 其實，真正卡關的，從來不是錢，

而是「人有沒有談好、比例有沒有到」。

---

🧭 實務行動指引（照這個順序）

1️⃣ 先完成遺產稅申報並核定稅額

2️⃣ 盤點繼承人人數與各自應繼分

3️⃣ 確認是否達到「合法多數」

4️⃣ 向國稅局申請「以存款繳納遺產稅」

5️⃣ 取得同意移轉證明書後

👉一定要在繳稅期限內到銀行辦裡

---

🌱 R姐提醒

我看過太多家庭，不是卡在稅金金額，而是卡在「沒先把人談好」。有存款 ≠ 一定能扣稅多數同意，才是真正的關鍵。

---

💙 傳承，不只是錢怎麼繳、怎麼分，而是能不能在關係還在的時候，把事情處理好。讓愛不傷人，讓財富有溫度！

