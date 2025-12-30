《驕陽似我》熱播再登熱搜！六件事認識宋威龍：為習武以死相逼的「長腿老頭」？圖／宋威龍@官方微博、翻攝網路

都市愛情劇《驕陽似我》開播後話題持續升溫，男主角「林嶼森」的冷靜克制與破碎感，在社群掀起大量討論，也讓宋威龍再度站上熱搜焦點。1999 年出生、身高 185 公分、濃顏系五官一字排開，宋威龍這個名字，近年幾乎等同於「鏡頭一掃就記住」的存在。

圖／宋威龍@官方微博

2025 年，對他而言是演藝生涯的重要轉折點。多部作品密集釋出，從古裝、奇幻一路走到現代愛情劇，尤其年底開播的《驕陽似我》，讓他正式被推上「現偶男主」討論核心，也被不少觀眾視為他從流量走向實力的關鍵一役。

圖／《驕陽似我》

但如果你以為宋威龍只是靠臉撐場，那可能真的低估了這張高冷外表背後的重量。

1. 為了學武，9 歲就敢「以死相逼」

圖／小紅書@奶酪女孩

宋威龍的人生轉折，其實早在童年就已悄然展開。 9 歲那年，他因為看了李連杰主演的《少林寺》，對武術產生近乎執念的嚮往。父母擔心孩子年紀太小、武校生活過於艱苦，堅決反對送他離家學武，沒想到他竟以「要跳樓」作為威脅，硬是爭取到前往河南學武的機會。

宋威龍童年照，圖中央頭髮茂密男孩。圖／小紅書@funioy

真正進入少林體系後，才發現現實遠比電影殘酷。冬天凍到腳趾流膿、凌晨天未亮就得起床練功，還經常吃不飽。這段極端嚴苛的童年經歷，也被外界認為，是他日後面對高壓拍攝節奏與輿論風浪時，能保持冷靜與耐性的關鍵背景。

2. 「長腿老頭」出身 從網路鏡頭被挖進 演藝圈

圖／翻攝網路

宋威龍並非傳統科班出身，而是典型「被鏡頭選中的人」。國中時期，他便活躍於快手、美拍等短影音平台，使用的帳號名稱是「長腿老頭」，憑藉突出的外型條件與鏡頭感，逐漸累積關注度。

圖／翻攝網路

真正改變命運的關鍵，來自一組在海邊拍攝的日系風格寫真。照片在微博瘋傳後，引起娛樂圈注意，于正旗下的歡娛影視甚至直接派人飛到大連，在他家門口蹲守多日，最終成功說服家人簽約，也讓宋威龍正式踏入演藝圈，走上職業演員之路。

圖／翻攝網路

3. 被現偶形象包住的「武打夢」

圖／《七根心簡》

雖然近年作品多集中在現代愛情題材，但宋威龍始終沒有忘記自己的武術底子。少林出身的背景，讓他在動作戲中的重心掌握、身體平衡與力量運用，明顯優於多數同齡演員。

圖／《鳳囚凰》

無論是在《鳳囚凰》的對打場面，或《七根心簡》中難度較高的動作戲，都能看出他對「身體表演」的高度自覺與控制力。他也曾在訪談中坦言，內心始終保留一個武打夢，希望未來能拍到更貼近武者本質、真正偏向硬派的作品，而不只是「會打的偶像男主」。

圖／宋威龍@官方微博

4. 2022 到 2024 幾乎「消失」的低潮期

圖／宋威龍@官方微博

不少觀眾對宋威龍的印象，仍停留在《以家人之名》爆紅之後，卻在螢光幕前近乎消失的那段時間。事實上，這並非刻意淡出，而是他與原公司因發展方向與資源分配問題，陷入長時間的合約糾紛。

圖／《以家人之名》

在官司尚未明朗前，他不僅拍戲受到限制，甚至一度面臨無法使用「宋威龍」這個藝名的風險。直到相關爭議告一段落，2025 年作品才得以密集釋出，也讓外界重新看見這位選擇沉潛、而非硬撐曝光的演員，在低潮過後的回歸姿態。

圖／《以家人之名》

5. 長著海王臉 其實極度怕生

圖／宋威龍@官方微博

外型冷感、五官銳利，讓宋威龍經常被貼上「不好接近」的標籤，但熟識他的人都知道，現實中的他其實相當怕生。入行初期，他曾坦言自己極不適應被大量關注，外出時總把自己包得密不透風，也一度長期受到失眠與焦慮困擾。

這份高度敏感的內在，反而成為他在表演上的重要養分。無論是《以家人之名》中凌霄的壓抑與自責，還是《驕陽似我》裡林嶼森的破碎與防備，都被不少觀眾認為帶著強烈的個人情緒投射，也讓角色多了一層真實重量。

圖／《驕陽似我》

6. 全家神顏 姐姐是最穩定的後盾

圖／翻攝網路

宋威龍家中有兩位姐姐，全家顏值都相當出眾。16 歲北上闖蕩演藝圈後，其中一位姐姐幾乎暫停自己的人生，全程陪著他跑劇組、打理生活大小事，成為他最穩定的後盾。

圖／翻攝網路

宋威龍也曾多次提到，努力工作的最大動力，從來不只是成名，而是希望家人能過得輕鬆一點，讓姐姐們不用再為他操心。對他而言，舞台上的光環不是終點，而是一份必須扛起的責任。

圖／翻攝網路

隨著預計於 2026 年推出、與張婧儀合作的《野狗骨頭》，宋威龍也持續挑戰更複雜的人性與情感題材，從被討論的流量臉孔，走向真正被期待的口碑男主。