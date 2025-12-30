2025-12-30 10:23 女子漾／編輯王廷羽
林俊傑情史盤點！出道22年首度認愛「小20歲網紅七七」，那些年緋聞女神一次看
華語天王林俊傑（JJ）出道22年，感情生活始終相當低調，過去即便緋聞不斷，卻從未正面公開認愛。直到12月29日，他在社群媒體中大方分享與小他20歲的中國網紅「七七（Annalisa）」同框合照，引發外界高度關注。
照片中，女方自然融入家庭聚會，互動顯得相當自在，也被解讀為雙方關係已趨穩定，不少粉絲紛紛送上祝福。回顧林俊傑出道以來的感情動向，雖曾多次被外界點名與不同對象傳出緋聞，但多半停留在揣測層次，始終未獲本人證實。此次他主動公開戀情，相較以往作風顯得格外罕見，一起來看林俊傑情史吧！
田馥甄（Hebe）
林俊傑與「S.H.E」成員田馥甄的互動，長年受到外界關注。林俊傑曾在公開場合提及，自己對田馥甄抱有欣賞與好感，時間長達多年。2013年，他在演唱會上邀請田馥甄擔任嘉賓，兩人共乘高空鞦韆合唱〈豆漿油條〉，該畫面引發熱烈討論。不過，雙方始終未曾對外證實交往關係。隔年田馥甄受訪時回應相關話題，表示不希望再被追問，也被外界視為對此段傳聞的回應。
林采薇（Yumi）
2006年，林俊傑曾被拍到與「天氣女孩」成員林采薇一同出遊，當時雙方未對戀情傳聞作出回應。直到多年後，林采薇在受訪時坦承，兩人確實曾在早年交往過，但已是過去的感情。
2017年，林采薇曾分享與林俊傑及愛犬的合照，引發外界聯想，不過她隨後澄清，雙方僅是朋友關係。林采薇於2020年結婚並育有子女，生活重心已回歸家庭。
陳立泠
林俊傑與模特兒陳立泠曾被媒體拍到一同看電影，因而傳出交往消息。期間，女方曾因與媒體互動產生爭議而引發關注，事後也出面致歉。該事件一度成為話題，雙方關係隨後未再有進一步發展。相關戀情傳聞始終未獲林俊傑本人證實。
除此之外，林俊傑過去也曾被外界點名，與「台大五姬」、同門師妹金莎、合作歌手鄧紫棋、八點檔演員高宇蓁，以及多名圈外女性傳出緋聞。不過，相關傳聞皆未獲當事人正面承認，林俊傑本人亦未對外說明感情狀態。多年來，他多次在訪談中表示，私生活希望保有一定空間，並將重心放在音樂與創作上。這次林俊傑打破多年低調作風，公開認愛24歲網紅女友七七，也讓不少粉絲感到意外，也紛紛送上祝福。
