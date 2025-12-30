曹西平4兄弟全鬧翻！生前立遺囑「財產全留給他」 血緣親情徹底斷線。圖片來源：曹西平

資深藝人曹西平29日深夜驚傳在家中離世，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈。隨著死訊傳開，他生前與家族長年失和、四兄弟全數決裂的往事也再度浮上檯面。由於未婚、無子，且早已與兄弟斷聯，曹西平生前已找律師預立遺囑，明確交代名下財產與所有積蓄，全數留給長期照顧他生活起居、被他視如己出的乾兒子JEREMY。

曹西平過去多次在節目與社群中坦言，與兄弟反目並非一朝一夕，而是源於父母遺產與照顧責任問題。他曾在節目中悲憤控訴，父親名下房產長期被銀行抵押，每棟都有負債，利息高達12%，每月貸款近15萬元，卻只有他一人願意扛下債務，其餘手足無人願意分擔，最後反被質疑「爭遺產」、「侵佔房產」，讓他身心承受極大壓力，甚至出現圓形禿與嚴重失眠。

曹西平。圖片來源：曹西平

母親過世後，家庭裂痕更是徹底擴大。曹西平曾透露，母親葬禮時兄弟不願穿孝服、無法到齊，讓他至今無法釋懷；父親晚年獨居台中看病、進出急診，也幾乎全由他一人照顧與處理後事。他哽咽表示，父親離世多年後，沒有任何一位手足對他說過一句「謝謝」，反而換來指控與誤解，讓他心死之餘，選擇與曹家人完全斷聯。

也因此，曹西平在生前已清楚表態，不希望曹家人介入自己身後事與遺產分配。他公開表示已立好遺囑，將一切交由乾兒子處理。節目中的律師團也曾提醒，兄弟依法屬於法定繼承人，仍享有「特留分」，但若遺囑中載明曾遭受重大侮辱或精神虐待，繼承人可能連特留分都無法主張。

在家庭關係破裂的同時，曹西平晚年多次感嘆自己「沒有家人」。相較於血緣親屬的疏離，沒有血緣關係的乾兒子 JEREMY 卻始終陪伴左右，在他獨居、生病、生活起居最困難的時刻細心照料，也成為他情感上最重要的依靠。

今年12月1日，曹西平曾以「感恩月」為題發出長文，回顧自己的一生。他寫下「這一生我覺得自己做得非常好」，強調自己最驕傲的是擁有藝德，對得起父母的栽培，「沒有讓開醫院的爸媽丟臉」。如今回看，這篇充滿感謝與自省的文字，也被外界視為他留給世界的最後告白。