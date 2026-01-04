【追韓綜】《新西遊記》回歸還沒消息 就先看看縮小版「三傻」來解解饞吧！—《三傻遊肯亞》

如果是《新西遊記》系列的粉絲，經歷五年的漫長等待，大概也早就快忘記這個「羅PD」早期的韓綜代表作，雖然過程中經歷了疫情的強制暫停，這一兩年的等待加上越來越多的新綜藝節目，大概也讓人開始對於第九季回歸開始不太抱希望。然而，2025年由Netflix推出的《三傻遊肯亞》，卻似乎又讓粉絲們看到新的希望，甚至可以期待在新金主的支持下，未來將會有更多大場面的製作推出。

圖片來源：Netflix FB

雖然是以《新西遊記》的邏輯進行，但從「三傻」這個名稱就可以知道，至少在人數上《三傻遊肯亞》實際參與的人數只有一半，包含曹圭賢、殷志源及李壽根三人參與這次的錄製。如果不是看到其他粉絲分享，大概有很多人都含我一樣早就忘記在第七季裡，圭賢曾經抽到「入住肯亞飯店與長頸鹿一起用餐」的獎勵，而這次的節目，除了是《新西遊記》系列的衍生之外，也算是製作團隊履行了在疫情前的承諾。

圖片來源：Netflix FB

剩下一半的參與人數，精彩度會下降嗎？老實說並不會，儘管還是會想要看到其他人一起發瘋，但就算只是這三個成員，同樣也可以讓觀眾笑到每丁每當；在總共六集的內容裡，不只是重現了那些經典遊戲，加上非洲野生動物的奇觀伴奏，也讓人久違地感受到過去觀看《新西遊記》的舒壓及快樂。





雖然一直都有看到「羅PD」持續推出新的節目，周邊也一直都有朋友會推坑，但《新西遊記》總讓人感覺有種特殊的魅力，這或許也是許多粉絲過了五年依舊在敲碗的原因。雖然過去的也滿厲害，但從這次提供又金又鑚的獎品來看，Netflix的加入應該讓整個劇組的拍攝資金獲得滿大的支持（但有多了一些限制），也希望這次的履行諾言不是結束，而是新一季的暖身預告，讓粉絲們期待已久的《新西遊記》第九季順利誕生！



