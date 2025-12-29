2025-12-29 17:59 女子漾／編輯ANDREA
2025 年度必追古裝劇TOP8：「好嗑 CP」出爐、藏海傳居然只奪第三？
如果說「好嗑 CP」靠火花，那「最想一直看下去」考驗的就是敘事耐力，這回交叉比對微博熱搜與長尾討論、豆瓣觀眾口碑、陸劇社群追劇回饋，以及主流娛樂媒體的專題觀察，整理出2025年最具「續看黏著度」的古裝劇TOP8。
TOP8｜定風波
武俠與懸疑並行，節奏乾脆。雖然聲量相對低調，但在追劇社群中被點名為「點開就會默默追完」的實力派。
TOP7｜錦月如歌
周也、丞磊帶出的年輕氣場，搭配情感與家國雙線，社群評價指出，它的續看性來自情緒鋪墊而非單集高潮。
TOP6｜書卷一夢
劉宇寧、李一桐的組合讓角色張力成立，敘事在夢境與現實間切換，節奏乾淨，大部分粉絲評價其優勢在於「不拖戲、不賣關子」。
TOP5｜雁回時
慢熱型黑馬陸劇，前段鋪陳人物心理，後段情感爆發自然。微博討論量沒有到非常高，但「看到後面停不下來」的評語在豆瓣屢見不鮮。
TOP4｜赴山海
成毅的江湖角色延續其觀眾緣，但真正留住人的，是世界觀鋪陳與門派關係，陸劇社群普遍反饋：每一段冒險都在擴寫世界，而非單點刺激。
TOP3｜藏海傳
權謀線層層反轉，角色立場不斷洗牌，是典型「看完這集才懂上一集」的結構，豆瓣討論聚焦在伏筆回收，也讓續看動機非常強。
TOP2｜長安的荔枝
官場諷刺包在日常細節裡，故事推進不急不躁卻處處暗潮，社群普遍形容「越看越有味道」，娛樂媒體也點名其文本完成度，適合一口氣追。
TOP1｜國色芳華
楊紫＋李現的回歸並非靠感情戲，而是穩健的女性成長敘事，經商線與情感線彼此牽引，節奏拿捏精準。微博討論多集中在「不灑糖也好看」，豆瓣評價則認為它的耐看度來自人物選擇的層層推進。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower