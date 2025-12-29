2025-12-29 16:06 女子漾／編輯許智捷
MUJI 2025 年度好物榜單公開！衣物、收納、香氛全上榜，購物清單一次看！
MUJI 無印良品近日公布 2025 全年度銷售排行榜，從超過 6,000 多項商品中，依據實際銷售金額，整理出生活雜貨、美容保養與芬香用品、文具用品、服飾配件、食品五大類別的 TOP 5 熱銷商品。
MUJI 指出，2025 年整體氣溫偏高，直接反映在消費選擇上，短袖服飾、涼感小物與補水用品明顯成為剛需；另一方面，「自我放鬆」與「生活興趣」的需求快速成長，也讓芬香用品、收納與應援展示類商品衝進榜單前段。
如果你正想補齊生活用品、或單純想知道「大家都買什麼」，這份榜單就是最好逛的一次 MUJI 選物指南！
在家待得越久，越離不開它們：生活雜貨 TOP 5
第 1 名｜懶骨頭沙發（成組 4,890 元起）
常被顧客稱為「坐上後就變成懶骨頭的沙發」，由於能依個人喜好隨意擺放於居家空間，同時配合身體姿勢調整使用方式，既像椅子，又能作為墊子與抱枕，深獲顧客好評與愛用 。
第 2 名｜攜帶式透明水壺 550ml（350 元）
使用輕巧、透明度高的Tritan材質製成，附有濾網與矽膠提把，兼具便利與實用。
第 3 名｜充電式輕巧型隨身風扇（349 元）
充電式輕巧型隨身風扇尺寸輕巧，再加上四段風力模式，提供隨時隨地的涼爽微風。USB電源充電的設計，讓長時間的外出更便利。除了手持也可調整角度後放置於桌面使用，使用情境更加靈活。
第 4 名｜PP 衣裝盒（橫式・深型，949 元）
採半透明的設計，令存放物品仍保有隱私，不僅可放入衣櫃中作分類，亦可獨立堆疊擺放。憑藉「統一吋法」設計，讓不同尺寸的PP衣裝盒可相互堆疊使用，打造好整理的生活空間。 可加裝輪子(需另購)，方便移動使用。
第 5 名｜掃除用去污紙巾（30 枚，69 元）
掃除用去污紙巾以高效去污力成為熱銷焦點，不使用研磨劑，使用粗硬的紋理去除頑強汙垢，可用於去除瓦斯爐焦汙、水槽或浴室的水垢。
文具不只拿來寫字：文具用品 TOP 5
第 1 名｜吊掛展示收納包（390 元）
吊掛展示收納包躍居銷量冠軍，反映出「應援文化」成為消費新趨勢，更兼具「展示、保護與攜帶」三重功能，避免收藏品沾染髒汙或損傷。憑藉話題性與實用性，在社群平台上掀起風潮，吊掛展示收納包全年銷量突破1萬個，成為文具配件類別中最受歡迎的爆紅商品之一。
第 2 名｜尼龍網眼筆袋（船型・黑，139 元）
尼龍網眼筆袋(船型，黑)憑藉輕巧堅固的材質與高透視性設計，成為消費者整理收納的首選。網眼素材不僅耐用，還能辨識內容物，讓日常使用更便利，年度銷量突破3萬個。
第 3 名｜壓克力展示盒（附門・大，799 元）
壓克力展示盒(附門，大)以不易刮傷與透明的設計，讓收納成為生活的風景。憑藉簡約設計與實用功能，年度銷量逾5千個，成為文具類排行榜第3名。
第 4 名｜透明管自動筆 0.5mm（30 元）
透明管自動筆(0.5mm)以堅固耐用的聚碳酸酯材質打造筆軸，兼具耐用性與設計感，透明外觀讓筆芯長度一目了然，方便使用者隨時掌握書寫狀態。2025年銷量突破10萬隻。
第 5 名｜聚丙烯檔案盒（標準型 25 公分，469 元）
採耐用、防水的聚丙烯素材製成的檔案盒，可收納各式物品，許多愛用顧客也分享：「可將聚丙烯檔案盒系列當作流理台下方的廚下櫃使用」，展現「一物多用」的靈活性。該系列中，以聚丙烯檔案盒(標準型，25公分)最受到顧客推薦，全年度銷售近1萬個。
把「放鬆」變成日常：美容保養與芬香用品 TOP 5
第 1 名｜超音波芬香噴霧器（1,790 元）
消費者對於生活品味與香氛的需求持續提升，MUJI 無印良品的超音波芬香噴霧器因此成為居家空間的熱門選擇。利用超音波震動原理擴散精油香氣，營造滿室馨香。LED燈也可單獨使用，當作夜燈照明，兼具氛圍與實用功能。
第 2 名｜空間芬香油（木質補充瓶 200ml，590 元）
MUJI無印良品的空間芬香油在瓶身設計上改採深褐色的透明玻璃瓶，簡約設計能自然融入各式居家氛圍。今年最熱銷的款式為木質補充瓶，以尤加利與日本扁柏調和出溫暖沉靜的香氣，年度銷量突破2.5萬瓶。
第 3 名｜溫和去角質洗面乳（149 元）
含蜜桃核去角質成分，可徹底洗淨毛孔污垢及老廢角質，同時添加金縷梅精華，帶來緊緻效果。憑藉溫和卻有效的配方，成為消費者日常保養的必備品，年度銷量逼近10萬瓶。
第 4 名｜溫和卸妝油（400ml，359 元）
添加LIPIDURE®(POLYQUATERNIUM-51)、杏桃汁、桃葉精華、玻尿酸鈉等成分，能輕鬆卸除重點彩妝，同時維持肌膚的滋潤感。成分無添加香料、色素、礦物油及酒精。年銷量逾3萬瓶。
第 5 名｜米糠發酵化妝水（300ml，490 元）
將米糠發酵液取代水而製成的臉部保養系列，為肌膚帶來緊緻和滋潤感。含有保濕成分的玻尿酸鈉和兩種植物萃取精華，讓肌膚呈現柔嫩細緻的觸感。2025年度銷量突破2萬瓶。
日常穿搭派都在買：服飾配件 TOP 5
第 1 名｜男女天竺圓領短袖 T 恤（199 元）
MUJI 最具代表性的基本款，主打價格平實、每日必備。透氣親膚、不挑身形，2025 年全系列銷量突破 70 萬件，幾乎是「每個人衣櫃裡都有一件」的等級。
第 2 名｜女天竺法式袖 T 恤（199 元）
法式袖剪裁讓基本款多了一點優雅線條，兼顧舒適與修飾度，全年銷量突破 20 萬件，反映女性消費者對「不費力好看」的偏好。
第 3 名｜撥水加工舒適休閒鞋（890 元）
可支撐足弓的鞋墊，降低行進時的衝擊力。鞋面採用經過撥水加工處理的素材製成，不易沾水，面對突如其來的雨天也能輕鬆對應。
第 4 名｜男水洗平織布舒適短褲（499 元）
採用常用於製作襯衫的柔軟素材製成，提升穿著時的舒適度。簡約設計搭配輕薄質感，成為夏季休閒日常的必備單品。
第 5 名｜男涼感寬版短袖 T 恤（690 元）
適合台灣氣候，全年皆可舒適穿著的T恤。採用觸感涼爽的素材製成，細緻的體感享受，成為消費者日常衣櫥的基本選擇。
小零食，大療癒：食品 TOP 5
第 1 名｜懷舊棉花糖（59 元）
使用棕色粗糖製作，不添加香料，充分展現天然焦糖香氣的懷舊棉花糖，始終是零食點心類的銷售冠軍。2025年銷量超過35萬包。
第 2 名｜黑可可花生（99 元）
嚴選焙炒台灣去皮花生，外層裹上濃郁黑可可，香脆花生搭配入口即化的苦甜黑可可，讓人一口接一口。2025年銷量超過10萬包，成為食品類的熱銷明星。
第 3 名｜可可花生（99 元）
嚴選焙炒台灣去皮花生，外層裹上香濃牛奶可可，香脆花生搭配入口即化的香甜牛奶可可，讓人一口接一口。2025年銷量近7萬包。
第 4 名｜即食迷你拉麵 雞汁風味（39 元）
可用熱水沖泡，也能直接食用，成為方便隨時可食的小點心，以濃郁雞汁風味擄獲消費者味蕾。全年度販售突破17萬包。
第 5 名｜無添加愛文芒果乾（199 元）
嚴選愛文芒果以低溫乾燥工法將美味濃縮，不添加糖、色素及其他添加物，保留果肉的自然嚼勁與濃郁香氣。憑藉純粹天然的口感，2025年銷量近3萬包。
如果你正在補生活用品，這份排行榜，就是最安全也最實用的入手清單！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower