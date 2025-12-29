媽媽餵攜手關愛之家 用愛灌溉每一位孩子的未來！

在追求企業永續與社會共好之際，母嬰品牌「媽媽餵」始終堅持以實際行動關懷弱勢孩童，於聖誕節前夕前往了專門照顧黑戶寶寶的「台灣關愛基金會（關愛之家）」，除了捐贈大量母嬰必需物資如尿布、洗護用品等，也深入孩子們的生活場域了解照顧現況，並與工作人員面對面交流，期望未來能提供更長期且結構性的支持計畫，媽媽餵品牌督導與關愛之家創辦人楊婕妤也親自到場協力，共同見證這場極具意義的連結交流。

▲母嬰品牌媽媽餵於聖誕節前夕暖心送愛，前往關愛之家提供實質協助。(圖/媽媽餵提供)

關愛之家成立至今近40年，現以收容照顧黑戶寶寶為主，這些孩子多數出生在外籍移工爸媽懷裡，因擔憂遭遣返不敢產檢，導致生產與成長時面臨極高風險，創辦人楊婕妤表示：「有孩子一出生就缺氧死亡，也有媽媽大量出血無人援助，後續照顧困難重重。」目前機構收容超過200名孩童，其中超過150位需要每日更換尿布、養育清潔等照顧，資源需求龐大，更有部分孩子因特殊情況，成長歷程與一般孩子不同，突顯他們對於社會支援的迫切需求。

公益行列。(圖/媽媽餵提供)" src="https://woman-img.udn.com.tw/image/daily/2025-12-29/b08f5802f1d2321412c14b00040f91f8.JPG"> ▲關愛之家創辦人楊婕妤 指出目前照顧超過200名孩童，呼籲大家一同投身公益行列。(圖/媽媽餵提供)

媽媽餵此次協助的內容涵蓋尿布、洗護用品等急需品，並針對孩子實際使用習慣給予機構專業建議，期盼盡到最大的幫助，關愛之家創辦人楊婕妤感謝表示：「這些孩子是社會中最需要被看見的一群人，尤其是非本國籍寶寶，他們無法就學、無法正常就醫，但卻和每一位孩子一樣，有著被尊重與被愛的權利。」媽媽餵不只提供物資，更踏入他們的生活空間，這份陪伴的力量，對孩子來說無比珍貴。

▲本次活動媽媽餵也前往孩童的居所與照顧者對談，給予最直接的關懷協助。(圖/媽媽餵提供)

面對這些需要幫助的孩子，媽媽餵創辦人也分享品牌長年關懷母嬰的初心，直言並非為了讓人看見才做公益，而是希望真正能幫上忙，只要有人因為媽媽餵的付出而感到幸福，一切就非常值得，作為母嬰領域的專業品牌，媽媽餵以實際資源投入，響應嬰幼兒照顧需求，後續也將擴大計畫推出「你捐一箱，媽媽餵再捐一箱」活動，希望讓每一份善意能擴大延續，讓更多有愛的參與者都感受到這份幸福感，攜手把公益的力量放得更大。

▲關愛之家的部分孩子罹患罕見疾病，照顧需求更為複雜。(圖/媽媽餵提供)

不只是這次合作，媽媽餵早已在公益路上深耕多年，從早產兒基金會提供專屬物資與支援新生兒家庭開始，到近期花蓮地震賑災行動中，率先捐贈大量清潔用品投入救援，媽媽餵持續透過實際行動回應社會需求，這次與關愛之家攜手，是品牌理念與實務結合的體現，也是對母嬰品牌定位的延伸，照顧的不只是用產品的家庭，也包括那些社會上最脆弱、最需要關懷的孩子，媽媽餵期許未來能與更多企業、機構團體合作，將這份孩子都應該被愛的初心延續下去，每一份捐贈都不只是一項物品，而是生命裡重要的支持與希望。