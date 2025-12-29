【繩結】想要的手環自己編！

毛茸茸掛飾 [SWALLOW]

聖誕節的時候看教學邊了一個聖誕樹的手繩，我擱置已久的手作魂又被燃起了！

這幾天一直想要做點什麼東西，剛好看到了「毛茸茸花圈掛飾」，真的超級可愛的，而且做法看起來也不難，週末的時候就立刻做了一個。

實際上步驟確實不難，但每次我感覺不難的東西都花了很久的時間，本來想說我用不太到掛飾，想改做成耳環，結果太大又太重了，最後還是決定改回掛飾，吊在鑰匙圈上面。

第一次做成品不算太滿意，毛茸茸的部分修剪的不太好看，而且邊做的時候好像沒有分配好，所以毛量感覺不太均勻。等新買的線到了再多做幾個不同的顏色跟大小。

四股辮蠟線手環 [SWALLOW]

因為毛茸茸掛飾感覺沒有做得很好，所以睡前又在編了一個四股蠟線手環，結果我又不小心邊太短了，而且在編的時候有幾個地方不小心用錯了。

只好等剪掉，等今天工作完再重新編一次~~~~~