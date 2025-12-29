【劇評】《一吻爆炸》：通俗油膩的浪漫愛情卻還是讓眾婆媽們著迷！難道這就是「代理滿足」的魅力？

「霸道總裁愛上你」這絕對是愛情劇收視率最好的解方！因為婆婆媽媽最喜歡了~沒錯！由張基龍、安恩真主演的《一吻爆炸》沒想到開播前一直覺得這不就是千篇一律的「言情小說」老掉牙故事，竟然爆口碑好評！有沒有這麼好看呢？

《一吻爆炸》預告：

有吸引力魔法的老梗愛情劇？

《一吻爆炸》(韓文：키스는 괜히 해서!)是一部老套到不行，連國中生都能秒寫故事的浪漫愛情劇；由《千元律師》的金宰賢導演執導，《雙甲路邊攤》、《現在開始是Showtime！》的河贇我編劇與太景敏編劇共同執筆。但...這麼沒創意的內容，到底怎麼創造話題、創造收視呢？「輕鬆、不燒腦、無負擔、代理滿足、顏值勝出」每項都比其他韓劇多了一點、又多了一點，於是觀眾也再多了一點，這樣累積了不少口碑和收視。

這部劇情講述一個財閥之子和平凡女人的意外相遇，就在最緊張的時刻，女人因為不得以的理由不告而別，沒想到又意外地在財閥企業中相遇的故事...好吧！真的要說，從第一集到最後一集，每個橋段都是似曾相識，總覺得「這段好像是...XXX劇裡面看過」、「這段跟XXX差不多吧」諸如此類，但卻還是莫名地想一直看下去，我想應該也有8、9成的觀眾跟我有一樣想法。 (這是有甚麼魔法嗎？)

※以下內容涉及《一吻爆炸》劇透，請斟酌瀏覽※

一個吻連接上一對八竿子打不著的男女！結果「蹦尬」

故事從男女主角的邂逅開始，男主角是身為全球創投公司的頂級策略顧問「孔志赫(張基龍 飾)」，為了拿下手上的案件，在濟州島邂逅人生很倒楣的女主角「高多林(安恩真 飾)」，就在一個老梗愛情劇都有的場面「意外之吻」，志赫對多林產生愛戀，兩人就點燃「蹦尬」差點乾柴烈火之時，就是有個「意外事件」打斷，然後多林就消失了。

沒想到，為了糊口飯吃、家人醫藥費還有保住老厝的諸多原因之下，多林撰寫了假履歷，成為國內第一大育兒用品專門企業「Natural BeBe」中的職員，這麼大的企業，相信員工少說上千人，還是可以分到志赫所負責的實習媽媽組；就這樣，再次相遇的兩人，慢慢地在工作相處時，當初被暫停的火花又被燃起....

中間當然是出現無數個超級老掉牙的劇情安排，最後編劇居然還安排的「主角失憶」、「舊地回憶」這種我都會寫的故事...不得不說，《一吻爆炸》的故事真的非常沒創意！！！阿~我居然很開心 (?!)地把14集都追完了！

千篇一律「大野狼愛小綿羊」依然是婆媽的喜好！

這種男主角一個玩世不恭的霸總性格，再配上溫柔但多難又貧窮的小綿羊女主角，兩人還是「認真」看待對方的故事，真是婆婆媽媽的最愛，難道這就是正中我們這群人生無趣的婦女內心嗎？代理滿足一下，這也難怪如此千篇一律的劇情，都還能造成話題！

當然，也不是所有的霸總題材都能創造好成績，賞心悅目的顏值還是很重要的，不得不說，張基龍飾演的孔志赫，真的傲嬌地不行！還有他放得開又浮誇的演技，也很好笑~不過，這部劇幾組來友情客串的特別來賓都很襯值！有Follow綜藝《對於我來說過於刻薄的經紀人》就知道在濟州島，飯店餐廳的某場戲中，李瑞鎮和金光奎的片段是怎麼拍攝的(笑歪~)

