Dolfan舉辦F.F.O出道一週年Mini Live　首唱小分隊自創曲 現場大跳女團舞組曲　全員公認他最辣

圖片來源：So-net Taiwan提供

出道滿一週年，男團 F.F.O 交出一場誠意滿滿的成長成績單。偶像平台 Dolfan 日前攜手 F.F.O 舉辦〈Future For ONEderful Year〉出道一週年 Mini Live，不只回顧這一年來的蛻變軌跡，更以全新舞台編排與驚喜造型回饋粉絲。從新單曲〈你那麼可愛〉到人氣曲〈腦袋漂流記〉、〈大丈夫〉接連登場，成員們還打破以往形式，分組帶來韓團舞蹈組曲與自創曲演出，展現更成熟的舞台掌控力；最後換上可愛動物裝，一口氣大跳七首韓國女團舞，直接把現場氣氛推向最高潮，也讓 Backpack（F.F.O粉絲名） 們留下難忘的一晚。

逆轉陽光路線大跳刀群舞 直呼又累又過癮

為展現出道至今的成長，F.F.O除演出自身歌曲，也組成不同以往的小分隊，俊希、彥旭、小新、至琦組成〈大鬧天宮〉小分隊，合力演出韓團舞蹈組曲TOMORROW X TOGETHER〈Sugar Rush Ride〉、SEVENTEEN〈孫悟空〉，讓粉絲驚嘆，小新笑稱：「平常我們都是走青春洋溢的路線，這次特別挑戰炸裂舞台，很過癮！不過跳起來真的很累。」而舞蹈實力備受好評的勝銘、加藤，則突破框架與鈞嘉則組成〈獵魔男團〉小分隊一同演唱自創曲〈I need you〉，令現場粉絲耳目一新。

Dolfan特別為F.F.O送上特製的一週年蛋糕。圖片來源：So-net Taiwan提供

鈞嘉為三人中唯一有創作經驗，這次負責主導創作的過程很戰戰兢兢，也感謝同門的Saturnday小潘從旁給了許多的協助；第一次挑戰創作的勝銘，透露自己的哥哥也喜歡唱歌和創作，藉著這次機會和哥哥增加了音樂面的交流。成員們表示特別為了一週年準備的小分隊，希望可以將各方面的成長展現給Backpack們，「想讓大家知道，我們每個人都可以唱、可以跳！」

Dolfan舉辦F.F.O成軍一週年粉絲見面會。圖片來源：So-net Taiwan提供

全員公認俊希跳女團舞最性感 彥旭男人病遭嫌棄

F.F.O表示看到同門學長Saturnday 上個月在Fan Meeting上穿公主裝跳女團舞，也被激起挑戰慾望，希望展現與平常不同的樣貌，且為了回饋粉絲，七位成員各自挑了aespa、LE SSERAFIM、i-dle、XG等七首熱門女團歌曲，誠意十足。而成員也全票通過，女團舞跳得最性感的是俊希，連舞蹈擔當至琦都特別向他請教，俊希自信表示：「因為我有兩個姐姐，從小就拉我一起跳KPOP女舞，所以可能比他們厲害一點。」成員們也吐槽彥旭太耍帥、欠缺嫵媚，跳起女團舞「男人病」最嚴重。

女團舞環節的演出F.F.O還特地換上哈士奇、蜜蜂、浣熊等可愛動物裝，讓本該是性感的舞步因造型多了亮點及笑點，不過當初提議者鈞嘉急著澄清：「雖然女團舞和動物裝都是我提議的沒錯，但我沒有說要加在一起！」成員也分享服裝的遺珠趣事，俊希很遺憾沒有美洲豹裝可以穿，彥旭則為小新沒有穿蝙蝠裝感到可惜，笑稱因為蝙蝠會持續發出音波很吵，跟小新很像。

F.F.O大跳女團舞 性感舞步搭配動物裝反成笑點。圖片來源：So-net Taiwan提供

至琦、加藤期待長更高 相約一年後成果發表再相見

現場F.F.O除了賣力演出組曲在內的17首曲目以外，出道一週年也對自己有更多的期許，成員們紛紛寫下時光膠囊給一年後的自己，俊希許願：「希望一年後有機會發表自己的創作。」彥旭、鈞嘉也表示想為家人或是粉絲寫歌，傳遞正能量，三人都展現了對音樂的企圖心；勝銘則透露出道一年來擔任隊長有很大壓力，「但我相信一年後的自己一定會越來越好，在唱歌跳舞的穩定度上可以更成長！」全團年紀最小的加藤和至琦，天真透露最大的心願望是長高。成員們回顧這一年中的酸甜苦辣都忍不住落淚，鈞嘉特別希望自己的舞蹈能力可以盡快追上成員，雖然練習辛苦，但深知自己「不能停下」，粉絲也紛紛獻上鼓勵。

鈞嘉在唸出給未來自己的信時忍不住落淚，團員紛紛上前安慰。圖片來源：So-net Taiwan提供

當天主辦單位特別為F.F.O送上特製的一週年蛋糕， F.F.O也藉此許下心願：「希望大家可以繼續陪我們成長，約定好一年後要再來看我們的成果發表喔！」當日互動福利資格甫開賣便銷售一空，Dolfan宣布2026年1月31日將在台北舉辦新單曲〈你那麼可愛〉紀念握手會，務必讓粉絲有足夠的機會與成員近距離互動。