2025年末愛歌推薦！你今年有跟我一樣的愛歌嗎？(I)

Hi there，今年又接近尾聲了！2025年的樂壇也同樣很精彩，雖然今年爆紅的超級單曲好像就那幾首，不過百花齊放也算是很不錯的，所以我同樣來分享一下我在今年的愛歌，雖然應該都有寫文章分享過了，不過趁著年末之際，再次推薦這些好歌給大家，然後一起邁向跨年後、精彩的明年吧！

在BLACKPINK四位成員各自發展個人音樂事業後，都交出了非常不錯的作品，而在今年發行的歌曲中，我最喜歡的是 LISA 的這首〈FXCK UP THE WORLD〉，收錄在他的第一張錄音室專輯《Alter Ego》裡。這首歌的氣勢和饒舌段落非常適合 LISA，雖然他請到了 Future 助陣，但老實說我認為他自己的單人版本更加討喜，何況 MV 也是用單人的版本去演繹，整體氛圍聽起來更有感覺！很希望他接下來的作品裡也能多多發展這個路線的作品。

雖然近兩年常被調侃在樂壇有點像半退休狀態、已經幾乎轉型成演員，但 Ariana 今年還是給出了去年新專輯的《eternal sushine》(2024) 的豪華版《eternal sunshine deluxe: bright days ahead》，其中這首〈twilight zone〉真的很打動人，它不算是一定就會被擊中的類型，而是在音樂中讓人潛移默化的感覺，漸漸地、緩緩地滲入人心，莫名其妙腦中就會充滿著這首歌，算是我認為非常符合 Ariana 近期形象、心境的一首歌，大家親自聽過後就絕對明白那種感受！

本來放話會在今年發行新專輯的 Lana，雖說後來不斷的將日期延至明年，但好在他還是有丟出兩首好歌讓粉絲可以解解饞。其中一首就是這首唱到讓人起雞皮疙瘩的〈Henry, come on〉。這首歌除了清楚地表明接下來的新專輯 Lana 將會投入鄉村樂壇之外，也很清晰地將他的聲音特質表達出來，那份蘊含在歌聲中的空靈和治癒是擋都擋不住，雖然歌曲時長是現在非主流的五分多鐘，但我認為這樣剛剛好，可以將歌曲中的令人沉醉的情緒延續久一點。

今年仍然是 Sabrina 的年，新專輯《Man's Best Friend》的聲勢雖然比起去年小了一些，不過仍然是流量最高的那一批水準，而在新專輯裡我最愛的就是這首〈Tears〉了。一開始吸引到我的是歌曲節奏，在一種巧妙的快與慢中變換，而後旋律也漸漸滲透進我的腦海裡，很快地這變成我現在每天都必須聽得一首歌，歌聲裡的一絲性感、一絲顫抖，都是 Sabrina 很高水準的詮釋，透過這首歌，實在是覺得他的聲音有非常不可思議的魔力！讓人忍不住一聽再聽啊！

〈Blink〉算是今年讓我最驚喜的合作曲之一，這首歌預計收錄在 Corbyn 將於明年發行的迷你專輯《HEAD FIRST》(2026) 裡。從來沒想過Why Don't We和TWICE這兩個團體會有交集，雖然這只是個別成員間的交流、合作，但也足夠讓我覺得驚艷了，並且 Corbyn 和子瑜合唱產生的化學反應實在是非常好！原以為是兩副差距蠻大的嗓音，沒想到結合起來的音色意外地的融洽，在歌曲節奏掌握之間也像是兩個人在對話那般的有趣，因此這首歌從發行到現在都讓我愛不釋手啊！

這篇放了五首我推薦的今年愛歌，不曉得這五首裡有沒有大家也很愛的作品呢？下一篇會把另外五首愛歌也都分享給大家，大略地看過自己的筆記之後，發現今年的愛歌都已經寫過文章分享了，可以猜猜我另外五首會是哪幾首呢？又或者你覺得怎麼可以沒聽過哪首歌，也歡迎推薦給我！

