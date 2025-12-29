蔣萬安參訪全國首座永續庇護園區 高架橋下翻轉憨寶貝工作想像

圖：台北市長蔣萬安為庇護員工加油打氣。

「蔣市長，歡迎光臨！」一聲清亮而略帶靦腆的問候，為現場揭開溫暖序幕。日前台北市長蔣萬安前往全國首座「永續庇護園區」參訪，實地探視育成洗車中心與育成蕃薯藤餐廳兩處庇護工場重建後的成果，並親自為園區內的憨寶貝員工加油打氣。

該園區座落於建國南路與濟南路口高架橋下，以木構結合回收鋼材與玻璃打造，整體空間明亮通透，融合永續建築概念與都市美學，不僅提供市民洗車與用餐服務，也成功翻轉社會對心智障礙者工作場域的既定印象，成為城市中的嶄新風景。

長期以來，庇護工場多位於城市邊陲或隱蔽角落，空間條件受限，民眾接觸機會有限，在其中工作的憨寶貝也常承受社會偏見。尤其高架橋下的場域，過去因噪音、採光不足與淹水問題，影響營運與來客意願。一名資深就服員指出，許多民眾過過去甚至不知道橋下有洗車與餐廳，導致服務量能難以提升。

圖：台北市長蔣萬安與育成社福貴賓及憨寶貝俏皮自拍展現社會共融的溫馨時刻。

育成社福基金會創會董事長陳節如表示，憨寶貝不該被安排在被忽略的角落工作，他們需要的是尊重與被看見的機會。基金會因此決定於原址重建，攜手潘冀聯合建築師事務所，打造兼顧友善職場與永續理念的庇護園區，並榮獲內政部「淨零建築設計大賞」肯定。

建築師潘冀說明，園區採用木構與回收鋼構設計，約可降低22%的碳排放，並透過大面積採光與通風動線改善，營造明亮、安定的工作環境。他強調，高架橋下不是都市的陰影，只要透過設計，就能轉化為溫暖且有品質的公共空間，讓憨寶貝與市民都能自在使用。

蔣萬安在聽取導覽後表示，園區是ESG精神的具體實踐，兼顧環境永續、社會責任與公共治理。明亮通透的空間設計，不僅改善憨寶貝的工作條件，也徹底顛覆大眾對橋下建物的刻板印象。他指出，市民來洗車、用餐，感受到的是舒適與放鬆，這不只是建築成功，更是社會共融向前邁進的重要一步。

參訪過程中，憨寶貝親手致贈「台灣感性」系列文創商品，包括鑰匙圈與磁鐵開瓶器，蔣萬安細細端詳後表示，不論自用或送禮都相當合適。隨後市長進入餐廳，品嚐憨寶貝準備的招牌滷豬腳、手工蛋糕與現打精力湯。蔣萬安對料理風味頻頻點頭，稱讚滷豬腳入味軟嫩、蛋糕口感細緻，精力湯清爽順口，讓現場氣氛溫馨熱絡。

重建後的園區亦首度認領高架橋的排水管，建置雨水回收系統，將過往易淹水的問題轉化為可再利用的永續資源，同時透過降噪、改善空氣流通與動線設計，實質提升工作安全與舒適度。就服員觀察，環境改善後，憨寶貝情緒更穩定、專注力提升，服務品質也隨之改善。

育成社福基金會感謝多家企業與單位共同支持園區重建，潘冀聯合建築師事務所、僑威科技股份有限公司、大中國際聯合會計師事務所、東和鋼鐵企業股份有限公司、華城電能科技股份有限公司、財團法人黃清標慈善基金會、春田投資股份有限公司、關東鑫林科技股份有限公司、悠遊卡股份有限公司、大金空調、信賴之友、財團法人勇源教育發展基金會、泰山企業股份有限公司、證券櫃檯買賣中心、全國電子股份有限公司、偉聯實業股份有限公司、崧賀實業股份有限公司、濟南基督長老教會、台明賓士愛心滿杯公益協會、元佑設計、福聯商行、安東集團、台灣啤酒等企業慷慨幫助，以實際行動展現對社會共融與ESG理念的承諾。

蔣萬安也鼓勵憨寶貝以自信迎接嶄新的工作環境，並邀請市民透過日常消費支持園區永續營運。這座全國首創的永續庇護園區，不僅是建築創新成果，更見證社會福利結合低碳永續與都市美學的嶄新里程碑。

圖：台北市長蔣萬安與「育成社福 永續庇護園區」贊助企業貴賓代表及現場所有人員合影留念。

活動詳情請上網址「身心障礙者終身照顧計畫」https://reurl.cc/ZlyprA。