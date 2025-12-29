趙正平被抖出錄影酒醉失控！大暴怒竟拿摺疊椅砸梁赫群

圖片來源：中天電視提供

中天綜合台《綜藝OK啦》週二（30日）晚間9點播出「通告費排名大比拚 見鬼了！我怎麼可能比他低」單元，藝人們正面交鋒，現場火藥味十足。

趙正平自認通告費理應名列前茅，直言：「收視率在哪，酬勞就在哪。我如果狀況不好，也不可能一路撐到現在15年，我創造過多少高收視率，第一名還用說嗎？」他更舉例過往綜藝生態，提到許多製作單位願意為效果買單：「以前許純美一集10萬，不給她就不上，但沈玉琳還是照發，因為收視率真的爆表。」

圖片來源：中天電視提供

不過，同場來賓梁赫群卻不以為然，直接潑冷水表示趙正平並不該領這麼高的通告費。他爆料，趙正平常對製作單位「威逼利誘」，甚至放話「我不來你們節目也錄不了多久」，還質疑他的表現內容：「他有什麼才藝？就是熟背三字經，後製還要幫他消音，反而增加製作單位麻煩。」

圖片來源：中天電視提供

梁赫群更進一步揭露過往錄影黑歷史，指出趙正平曾酒醉失控：「以前大家覺得趙哥不夠High，會給他一小杯威士忌，結果越喝越多，最後還拿折疊椅砸主持人。」趙正平立刻反駁：「你們相信他的鬼話嗎？」沒想到梁赫群氣憤回嗆：「當然相信，因為那個主持人就是我！」他也補充，後來製作單位全面禁止趙正平再喝酒，甚至連和美食節目共棚時，阿基師做菜用的料理米酒都成了他的目標。

蘿莉塔也加入戰局，替梁赫群作證：「上次跟趙哥錄影，下一場是美食節目，我看到他直接拿米酒來喝，還說『做菜只用兩滴而已』。」對此，趙正平只能心虛解釋：「那個牌子的米酒我沒喝過，想試試跟一般的有什麼不一樣。」

圖片來源：中天電視提供

談到通告費，蘿莉塔也認為自己身價不低，坦言：「我每次都被要求罵很兇，講完粉絲團被灌爆，但只要有收視率我都可以。」當被問到若有人通告費比她高是否介意，她直接點名嘻小瓜「除了穿女裝也沒別的」，嘻小瓜聽了當場反擊：「妳也只是吵而已，沒有別的。」

圖片來源：中天電視提供

雙方你來我往，現場氣氛一觸即發。蘿莉塔再補一刀：「我雖然吵，但我還是跟你平起平坐，你這麼賣力，還不是跟我差不多？」眼看場面失控，梁赫群以製作人角度出面分析：「他們通告費其實差不多。有些人效果很好但通告費低，節目就會常常發，久了自然變成固定班底。」

圖片來源：中天電視提供

沒想到這番話反而讓嘻小瓜更受傷，忍不住自嘲：「所以我是真的很便宜嗎？因為我真的很常來錄影。」

更多精彩內容，敬請鎖定中天綜合台《綜藝OK啦》，每週一至週五晚間9點準時播出。