【追劇】荒唐至極卻又無比寫實的警探男孩「轉大人」—《荒唐分局》
因為一段流傳於網路上的迷因（跟西城男孩有關的那個），開啟了超過150集的追劇長征，相信許多人都是如此開始跟著99分局的主角們，經歷紐約警局可能出現的各種狗屁倒灶的事件。簡單來說，《荒唐分局》或許可以說是「大男孩『傑克』轉大人的生命歷程」，儘管腦洞大開的劇情總是讓觀眾難以招架，荒謬的表象之下，卻也藏著許多人生的道理。
某種程度上來說，《荒唐分局》的譯名取得頗貼切，除了前面說的傑克，劇中的每個主角，都有自己特有、與眾不同的人格。總是長不大的傑克、吹毛求疵到近乎強迫症的艾美、性格古怪的羅莎、好好先生泰瑞、一板一眼且極度老派的霍特、總是不按牌理出牌的查爾斯、做自己代表林內蒂，以及完全不知道在幹嘛的希區考克與史考利，也因為如此鮮明的人物設定，激化了彼此之間的化學效應，精心設計的反差，也能夠獲得更大的後座力。
如同每一個人都不完美，卻總是在人生中不斷修正、改變，儘管是以搞笑的方式，包含傑克在內的所有角色，也在長達八季的篇幅中，努力活出最好的自己（Mmmm…..或許除了史考利跟希區考克）。這或許也是在舒壓之外，讓這部長壽影集能夠獲得好評的重要原因。
老實說，150集看到最後有點疲乏（也或許是我太過密集地一次追完），在娛樂性開始下降的同時，或許還需要一點懷舊的情感，才能夠支撐著把全部追完，不過個人滿喜歡最後的結尾，有種大回顧總結的感覺。
《荒唐分局》絕對是一部夠荒唐的喜劇作品，但同時卻能夠讓其中的娛樂性不至於過度廉價、空洞，況且現實中也從來不缺令人哭笑不得的事件，偶爾荒唐、一笑置之，或許正是最適合的生存之道。
