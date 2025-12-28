



【如果今天是你的孩子，你會這樣判決？】

—— 楊生案，為什麼讓整個社會炸鍋

▋ 一句「不要吵」，換來一條命

楊姓學生只是提醒女同學不要影響別人，卻因此被記恨，女學生教唆郭男報復。接下來的畫面是連刺十刀，刀刀致命，一個年輕生命就這樣沒了。

▋ 兇手囂張，被害者卻要自保

更讓人心寒的是之後。根據揚生父母親說法，郭男在法庭上不但沒有悔意，還叫囂「我出去你就知道」。沒有一句道歉。

依照少事法，加害者個資被保護，受害者卻暴露在風險中，楊生父母甚至得發出不自殺聲明，因為對方知道楊生父母親的住址。

司法優先「教化」加害者，卻忽略為被害者「伸張正義」？

▋ 判決結果，社會炸鍋

二審判11年、12年，依假釋制度，最快四年多就能出獄。四年就出獄。可能變成更大條。

▋ 社會用錢表達對判決不滿

二審出爐，民眾用行動回應，新北市社會局設立的楊生家庭專案帳戶，短時間內募到超過一千四百萬元。

善良的台灣人用行動支持楊生父母親的訴求，表達對這項判決的不滿。

楊生父母卻說請大家停下，說已經足夠，還有更多孩子與家庭在角落裡需要被看見。

痛失兒子的人，反而最替別人著想。

▋ 為什麼大家這麼憤怒

因為大家突然意識到一件事，如果今天躺在地上的是自己的孩子，這個結果，你真的吞得下去嗎？

我們太常聽到要求被害者原諒加害者，卻很少看到司法制度為被害者，伸張正義。

這個案子會被盯住，是因為任何一位父母親，都不希望自己的小孩成為楊生。

「如果今天是你的孩子，你會這樣判決？」

在「教化」加害者之前，請先「同理」被害者和家屬，讓我們「相信司法」。

楊生的父母親眼淚不能白流，希望楊生成為最後一個犧牲者。司法可以伸張正義。