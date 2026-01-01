【選書】沒有「理想受害者」 只有需要更理想的社會—《黑箱：性暴力受害者的真實告白》

為什麼我會被強暴呢？這個問題，並沒有明確答案。為此，我責備了自己好幾次，但是事情是這個發生了。遺憾的是，誰都無法改變已經發生的事。（中略）

若只是一味抱持著羞恥和憤怒的情緒，什麼事情都無法改變吧。因此，我想在這本書中坦率地，將我的思考、以及那些非改變不可的事物，一一記錄下來。

如同上述，我真正想述說的並不是「已經發生的事情」，而是關於未來的行動。

如果不幸遭受性暴力，第一件事情該做什麼？去醫院驗傷？報警？告訴身邊的人？以上的答案，或許都會是常見的答案，然而在更多實際的情況下，卻可能是什麼腦袋一片空白、都做不了，只想馬上把自己弄乾淨、羞於和他人談論，甚至是譴責自己。既要柔弱又要能夠完成自力救濟，對於性暴力受害者而言，多數人有太多矛盾的刻板印象，有時就連法律也是如此，而比起受害人的衣著，這些對於受害者的想像，或許才是讓性暴力如此猖獗且層出不窮的元兇。

《黑箱：性暴力受害者的真實告白》顧名思義，是描述一名性暴力受害者在事件後，所經歷的心路歷程。在日本擔任獨立記者的伊藤詩織，2015年受到職場前輩山口下藥性侵，原以為司法機關能夠還她公道，卻在整個日本父權社會下，受到司法機關、社會大眾及媒體的種種刁難。

經歷性暴力後的心靈，可以想見回憶事發經過將會多痛苦，更遑論在經歷調查時面對陌生人無數次反覆訴說，甚至寫成一本書。曾經伊藤詩織也想要打退堂鼓，但身為新聞人的使命感，及擔憂重要的友人與妹妹成為下一個受害者的心情，讓她決定以受害者的身份，出面控訴一切不合理，並完成了 《黑箱：性暴力受害者的真實告白》。

山口說：「至少內褲留給我當紀念吧！」

聽到這句話的我，全身無力坐倒在地。（中略）

「之前明明看起來很精明的樣子，現在倒像是個困惑的孩子一樣，真可愛。」山口又開了口。

是怎樣的無恥，才能在犯行後還能說出令人作嘔的話；而又是怎樣的社會，讓這些人能夠肆無忌憚？除了檢討被害人的衣著、交友習慣等，彷彿這些個人的生活方式，就能夠讓加害者的罪行被「諒解」，書中談到主角面對法律的不近人情、公權力習於息事寧人，更讓人感到絕望與憤慨。

如同《楚門的世界》中，當主角開始懷疑週遭的世界，卻受到各種阻撓，包含近期藝人鄭家純控訴遭性騷擾的事件，也讓人深感性暴力受害者，在父權思想如此根深柢固的情況下想要追求正義，是如此困難重重。也因此更讓《黑箱：性暴力受害者的真實告白》作者伊藤詩織的倖存，甚至於接下來激起日本 metoo 運動、2019年底獲得勝訴，顯得難能可貴。或許直到人類滅亡前，性暴力仍不會消失，但也因為有這些勇敢的人存在，才能讓改變的希望持續存在。