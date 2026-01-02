【選書】以圖畫與台語詩句 傳遞來自樹木的告白－《情批》

袂記得經過偌濟秋冬

阮才會當來到遮

斟酌看著你的

耳佮喙

鼻仔佮目睭

你嘛恬恬看著阮

阮想欲予你看著我的心腹

閣有

坦白的靈魂

專為台語設計的繪本不少，以詩作為繪本文字的作品也不罕見，然而作為一本「台語詩繪本」，《情批》就性質上大概可以說是繪本中的少數族群。由插畫家阿尼默繪圖、搭配詩句，這本作品透過文字與圖像，分別描述了告白的勇氣，與樹木被製成一本書的過程。不過最後讀者也會意外發現兩者終將匯流，原來所謂「情批」，就是樹木對於讀者的告白信。

圖像來自於之前的畫展《白馬屎》，這本繪本最大的特色，或許就是具象中，又帶有一點抽象的曖昧，而這些其實是奠基於作者從小和擔任中醫的父親上山採藥時，對於山林花草記憶。除了圖畫外，和一般印刷品不同，繪本中的文字是透過購買鉛字印出、轉化為圖檔後，才重新排列製成，也因此讓文字本身更有重量及韻味。

這是一張情批，自心肝頭來的心聲。－獻予台語、獻予樹仔、獻予冊

由於內容是一首詩，加上其中蘊含的深切情感，《情批》或許應該是本給大人們看的書。雖然透過中文字表達台語，可能會讓不少人在閱讀上遇到困難，但幸好在網路上還有動畫影片可以參考。透過金曲獎最佳台語專輯得主廖士賢的嗓音，文字中的韻味與情感，也更加深刻。雖然網路上有與書頁內容大致相同的影片，但實際上閱讀《情批》還是有一番趣味。尤其是在靜止的書頁中，縱使翻閱過數次，還是能不斷找到作者設計的巧思。

作為一位台語母語者，閱讀《情批》給人最深刻的感受，是從其中感受到台語含蓄與豐富情感，就如同動人心弦的台語歌，但文學性又更加強烈。因為是對於讀者的告白，讓人在閱讀時，也不知不覺「進入」文字之中。不過比起樹木對於讀者的告白，其中情感最強烈的，或許還是作者對於這塊土地濃濃的愛。