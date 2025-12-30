【選書】他創造了台灣農業少見的經濟奇蹟 卻因國民黨毀於一旦－《蕉王吳振瑞》

那些年，錢是香蕉的形狀，沾滿樹汁的襯衫是好額人的衣裝。那是他創造的黃金時代，也是黃金囚禁了他的時代。

2021年3月，當中國惡意暫停進口台灣鳳梨，中國國民黨不只高聲量批評民進黨政府，也大肆宣傳自己如何幫助農民度過危機。然而，這樣的行徑，看在過去曾經歷過「香蕉盛世」的農民而言，或許是最大的諷刺。1960年代，台灣香蕉大量外銷日本，不只為蕉農帶來財富，同時也締造少見的農業經濟奇蹟，然而這樣的榮景，卻在一場國民黨政府內部政爭中化為泡影，直到今日還無法收復失土。

「香蕉黃金時代」的見證者 書寫關於那個年代的故事

不只是當時「香蕉黃金時代」的見證者，直到長大後才了解「香蕉之王」吳振瑞，如何改變了蕉農及自家的生計，加上擔任記者時期曾與吳振瑞本人長談，讓作者李旺台決定在20年後動筆，寫了這位傳奇人物的傳記小說。最後完成的《蕉王吳振瑞》，不只是歷史平反，也是南台灣蕉農的興衰血淚，同時更反映了台灣人歷經日本、中華民國殖民，沈默數十年來無法發聲的苦痛。

吳振瑞出生於1908年，就讀過當時台灣菁英才能考取的高雄中學，直到1993年於東京逝世，橫跨兩個統治政權的生涯，也反應了當時台灣人面臨的社會變遷。不論是日治時期的同化政策、農業改良，或是「光復」後台灣人為了迎接「祖國」積極學習漢語，最後卻換來「四萬元換一元」的經濟崩盤，及至今無法撫平的二二八事件，跟著吳振瑞如同牛一般充滿韌性的一生，這些場景栩栩如生地出現在讀者面前。

開啟台灣香蕉盛世 卻成為國民黨政爭的犧牲品

至於蕉農在1960年代，因為吳振瑞積極與日本交涉，迎來出口盛世，更佔了內容約一半的篇幅。透過他與出口商談判、說服日本進口商，並且成功為蕉農爭取到最佳的利益，不難理解他為何被稱為「蕉王」，甚至在今日依舊獲得不少南部農民的敬重。尤其是在國民黨政府，與婦聯會等隨附組織層層「揩油」下，這樣的盛世更是難得。但過晚出現的逆境，也暗示了他傳奇的一生，終究無法迎來完美的結局。

因為參雜大量台語、日語的使用方法，儘管有註釋，對於完全不諳台語的讀者，在閱讀上會遇到一些困難，不過作為一本小說而言，或許因為主角的生涯太過精彩，《蕉王吳振瑞》節奏明快，絲毫沒有閱讀歷史可能感受到的生硬感。此外，書封的黃綠設計色彩鮮明，仿造香蕉纖維的粗糙咖啡色襯頁，更是我最喜歡的設計。

我這一代人走過從貧窮到富裕，從刻苦到逸樂的全程，以前刻鋼板印刷滿手油墨，現在一根指頭瞬間複製傳輸；以前戒嚴森嚴朝會高呼三聲萬歲，現在民主自由眾聲喧嘩。不是每一個世代都能完整閱歷這些變遷，有這些經歷是幸運，它們幫我順利記錄下本土精英在面對外來統治權貴時，那些刻進噴出血淚的生命故事。

「金碗案」後，1989年時任總統李登輝，曾經私下向吳振瑞道歉，但諷刺的是，當時一手造成蕉農從天堂掉入地獄的權貴及其後繼者們，似乎早以忘卻這段歷史，甚至還在為了自己的利益，用盡一切奮力掙扎。《蕉王吳振瑞》這類的歷史小說的存在，除了作為單純的娛樂，也是提醒著我們那些事情曾經存在，而公平正義依舊等待平反。