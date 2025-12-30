【選書】經常只以背影示人的他們 其實也有屬於自己的故事－《計程人生》

這本書集結了二十三位計程車司機的故事，儘管不到全台司機的千分之〇・二五，無法代表所有的從業人員，但是，他們確實展現了充滿韌性的共通特質，辛苦跑車的背後，一肩扛起責任，只為了給家庭，或是給心中最重視的那個人最多的愛。

「沒人看得到計程車司機，就像透明人，只看到後腦勺。」影集《新世紀福爾摩斯》中短短一句台詞，卻道盡計程車司機在現代社會中，被「工具化」的悲哀。隨著台灣經濟發展，作為重要交通元素的計程車業也在1980年代開始萌芽，因為只要會開車就能快速上手，計程車也成為許多男性遭遇困境後，得以支撐生活、持續供應家庭需求的最後一條救命索。

然而，如此兼具商業交通發展，以及穩定社會家庭的行業，不只因為組成份子複雜，長期被貼上許多標籤，在享汽車Uber等新型態服務出現後，也一度落入市場淘汰的邊緣。

自從2006年踏進計程車業，台灣大車隊集團副董事長李瓊淑，不只在這個以男性為主要從業者的職場中站穩了腳步，同時也看見不同於外界想像的「運將」。藉由《計程人生：23段用愛跳錶的旅程》，計程車司機也不再只是一份職業，而是一個個被立體呈現的「人」。

「計程車這個行業是很神聖的，你要把乘客安全載到指定地點的使命感、責任感（後略）⋯」





雖然和文學作品相比，在文字運用上比較生澀，有時還會有種在幫大車隊打廣告的感覺，但《計程人生：23段用愛跳錶的旅程》作為一本（類）職業書寫，的確呈現出了計程車司機們，鮮為人知的面相，在「自由工作者」成為夢想職業的現代，有些案例甚至隱隱透出這樣的氛圍。

「我一直覺得，『爸爸是計程車司機』是一件非常驕傲的事，我覺得超炫的！」她聊起國中上英文課時，老師請大家說自己是如何上學的，同學們的回答多是：「I go to school by bus.」「I go to school by train.」或是「I go to school on foot.」她舉手回答：「I go to school by taxi.」同學們都投以羨慕和驚訝的眼光，「他們也覺得，『爸爸是計程車司機』這件事情很酷！」

因為Uber爭議，藝人LuLu黃路梓茵曾2019年透過臉書發文，向自己的父親告白，對於父親的驕傲，也在書中的訪談展露無遺。2017年韓國電影《我只是個計程車司機》，某種程度上也呈現出了司機們使命必達特點。

每當搭乘計程車，如果是在精神狀況不是太差的情況下，我總是喜歡和司機聊天，一部分是化解尷尬，另一部分則是源自於愛聊天聽故事的個性，在過程中也往往會出現意料之外的收穫。雖然隨著自動駕駛技術演進，未來計程車恐怕也將迎來黃昏。但在那之前，計程車司機作為一種專業，的確也應該會得更多的認識、理解及尊重。