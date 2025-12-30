【選書】無法實現的居住正義 終將使貧窮成為世襲－《下一個家在何方》

我想要寫一本書談貧窮，但我不想把重點只集中在「窮人」與「窮地」之上。我想貧窮是一種關係，而這關係裡既有窮人，也有富人。對我來說，想了解貧窮，就不能不了解這段關係。這樣的想法讓我出發，踏上了探尋之旅。我開始思考有沒有一種過程將窮人跟富人連繫一起，有沒有一種過程裡可以觀察到窮人與富人的相互依賴與掙扎。驅離，就是這樣的一種過程。

談論單身女性在經歷產業轉變後，離開居住的小鎮，並開著房車在美國中西部「遊牧」的電影《遊牧人生》，不只贏得2020金獅獎，更在奧斯卡獲得最佳影片等大獎。其中除了談論經濟衰退，造成的「下流老人」現象外，持續高漲的居住成本，更引發不少討論。然而，比起點影中的敘述，美國的居住正義議題其實更加複雜，其中更牽涉龐大的利益與種族問題。

合理的居住環境是基本人權！





擁有合理的居住環境，或許是大部分人認為的基本人權，不過在資本主義的操作下，租屋成為商品與市場，這樣的基本人權也成為剝削社會底層的最佳工具。實際進入底層租屋社會，深入房東、房客的日常，社會學者馬修・戴斯蒙（Mathew Desmond）以第一手的觀察，完成了作品《下一個家在何方：驅離，臥底社會學家的居住直擊報告》。佐以各種資料與分析，他將帶領讀者看清失衡的租屋市場，如何成為壓垮窮人的最後一根稻草，不只一次次強化社會階級，更讓貧窮將人推向犯罪的懷抱。

「家」代表的不只是實體的空間，同時也是虛擬的心靈寄託，當實體的家無法穩固，帶來的不只是動盪的生活，自信心也會跟著受到打擊。隨著美國大城市的公共住宅政策失敗，租屋市場成為一門生意，不只出現大量的書籍，房東們也樂於參加各種講座，精進自己的致富之道，其中許多人，更是靠著轉化窮人的困境為商機，藉由吸乾他們微薄的收入，成就巨大的財富。

在這個龐大利益結構中，理應追求公平正義的政府與法律，也成為房東的最佳助手，其中「驅離」，更是他們能夠靈活運用的最佳談判籌碼。

居住正義是政治、經濟與民生問題





付不出錢就睡馬路！不只對於帶著小孩的單親媽媽而言，彷彿致人於死的魔咒，其中黑人女性更是最大的受害者。但就算是能夠以勞力換取房租減免的男性（大部分是），其勞務報酬與付出的心力，也是遠遠不平等。然而，當他們擠出可能超過九成的收入，換來的卻是惡劣的居住環境，有時甚至還必須賠上孩子的健康與自己的尊嚴。尤有甚者，就算付出房租，還是可能因為各種原因遭受驅離。

藉由作者親歷現場，《下一個家在何方：驅離，臥底社會學家的居住直擊報告》呈現的不只有冷冰冰的數據，而是八個弱勢家庭如何重複經歷驅離的過程，雖然故事不盡相同，但同樣的結局都是貧窮不斷世襲。此外，藉由這些家庭尋求社福協助卻屢屢碰壁的過程，作者也呈現出理應幫助窮人的福利法規，如何成為高攀不起的施捨，一步步將他們推入更深層的漩渦。

無論這團亂局的出口在那裡，有一件事我們可以確定：美國的現狀是一種極度不平等、是不給人機會翻身、是對人類基本需求的否定與無動於中、是在看著人無端受苦還去當幫兇——這種現狀對比美國高舉的任何一項價值，都是莫大的諷刺。任誰都不可能找到一派道德、一款倫理、一部宗教經典，或任何一篇聖者的教誨，可以搬到美國現狀的面前，然後告訴我們這樣沒有什麼不對。

《下一個家在何方：驅離，臥底社會學家的居住直擊報告》作為2017年榮獲普立茲獎作品，除了點出問題，作者也在書中提出了解方。雖然書中的內容主要是美國的過去與現在式，但我們依舊有機會，讓同樣的情景能夠不會成為台灣的未來式。