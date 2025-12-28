2025-12-28 14:35 陳唯君
ENERGY TORO兒子YTO阿偷初亮相 快閃台中藍色王國
出道將滿 20「魚」年的台灣男團 ENERGY 成員 TORO 郭葦昀首度以個人 IP「YTO 」（綽號：阿偷）舉辦實體展覽與快閃店，《YTO「偷偷相遇」藍色王國迷你展 & POP-UP STORE》本次將展出TORO與粉絲累積20年的回憶，網羅來自全台及海外超過百件應援物，12月27日在臺中驛鐵道文化園區 H08出站口工作室登場舉辦快閃店舉辦粉絲簽名會，邀請歌迷與 TORO 以及YTO來一場「偷偷相遇」！
這隻圓滾滾的藍色小魚早在2003年TORO出版第一本書《打開鮪魚罐頭》中親自手繪的角色，粉絲已將YTO認定成TORO的「兒子」和「應援象徵」，20年來也催生出大量的自製應援物與延伸創作，對許多歌迷來說，這隻小魚不只是畫在紙上的角色，更是陪著大家一起成長的共同記憶。如今TORO偕同之前”台風”同團成員小村，討論決定將它正式IP化，推出「YTO偷偷相遇」藍色王國迷你展，延續YTO的創意以及再次凝聚粉絲的團結力！
本次展覽以「偷偷相遇」為主題，展場空間彷彿變成「藍色王國」小型藝廊，除了規劃 TORO 出道20年來親筆創作手稿區，更特別向廣大歌迷徵集印有YTO圖案的自製應援小物，目前已收到超過百件來自各地的歌迷應援物擠爆快閃店，印證TORO與歌迷超鐵情誼。並且首次推出品牌系列商品包含：2026主題桌曆、變色鋁杯、應援毛巾等商品，更是回應支持忠實歌迷的心意之作，讓粉絲一進展間就忍不住想「打包整個王國」回家。
因應歲末年初，TORO希望透過這次活動為浪浪盡一份心力，故特別與財團法人流浪動物之家基金會攜手合作，推出豆腐貓砂、貓罐頭、逗貓棒等限定貓咪周邊，都印有YTO可愛鮪魚標誌，象徵祝福毛孩「年年有餘」的涵義。主辦方Be come true更表示，本次所販售周邊商品將提撥部分盈餘捐助財團法人流浪動物之家基金會，讓支持TORO與YTO的愛，轉化成對浪浪的小小幫助，讓毛孩過好年！
【展場資訊】YTO「偷偷相遇」藍色王國迷你展 & POP-UP STORE
- 展出日期｜2025/12/23（三）－ 2026/01/04（日）
- 開放時間｜每日 10:00－19:00（實際以場地方公告為準）
- 展出地點｜臺中驛鐵道文化園區 H08 出站口工作室
- 展出內容｜TORO 親筆手稿 / 粉絲歷年應援物 / YTO 周邊快閃販售
