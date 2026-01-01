台灣囡仔！CORTIS 趙雨凡10件事，台北長大、曾是柾國伴舞、被團員大讚「舞蹈機器」！

BTS師弟團CORTIS一出道就深受廣大粉絲們愛戴，團內大哥趙雨凡JAMES從小在台北長大，可說是不折不扣的「台灣囡仔」！現年20歲的趙雨凡是全團唯一一位以成年人身份出道的成員，與忙內安乾鎬相差4歲，不過儘管身為全團最年長的成員，他卻謙虛表示自己還在適應中，今天就趕快一起來認識這位台灣籍K-POP偶像吧！

新生代男團CORTIS 趙雨凡1：爸爸是台灣人 從小在台北長大

趙雨凡JAMES 2005年10月14日出生於台北，天秤座，目前身高為178cm，血型A型，MBTI是邏輯學家INTP，這類型的人總是獨立解決問題，不喜歡被拘束。趙雨凡的父親是台灣人，母親則為泰國人，雙親在澳洲留學時相識，他從小在台北長大，是家中獨生子。

新生代男團CORTIS 趙雨凡2：求學經歷大公開

趙雨凡從小開始練習跆拳道、冰球，擁有跆拳道黑帶實力，也曾隨著香港颱風精英隊參加冰球國際比賽，之後在國中開始學習舞蹈，小學、國中分別就讀於新北市新店區直潭國民小學及台北市民族實驗國民中學，國中以市長獎畢業之後，順勢進入新北市私立莊敬高級工業家事職業學校就讀。

新生代男團CORTIS 趙雨凡3：曾是柾國伴舞

趙雨凡在國中二年級、14歲時前往韓國，曾在YG娛樂公司接受短暫訓練，年底轉至BIGHIT MUSIC，隔年被公開為預備出道的男子團體Trainee A成員之一，然而出道計畫卻意外被取消，2023年7月趙雨凡作為防彈少年團BTS忙內田柾國的伴舞在鏡頭前亮相，確定續留BIGHIT MUSIC。

新生代男團CORTIS 趙雨凡4：身兼偶像、詞曲製作人、編舞

去年趙雨凡與Martin（朴宇宙）一起參與HYBE LABELS旗下藝人主打歌作曲，獲得署名，代表作包括Tomorrow X Together《Deja vu》、ILLIT《Magnetic》…等，兼任詞曲製作人及編舞表現出色。

新生代男團CORTIS 趙雨凡5：趙雨凡練習生生涯長達5年半

今年Big Hit Music宣布推出全新男團CORTIS，趙雨凡作為團內大哥，被拍到出現在美國機場並參與拍攝，隨後宣布將加入該組合出道。他是Big Hit所有A組練習生中唯一一位堅持到最後、成功出道的成員，總共接受長達5年半的訓練。

新生代男團CORTIS 趙雨凡6：被團員大讚「舞蹈機器」

CORTIS成員們在訪談中形容趙雨凡就像是「舞蹈機器」，他負責團隊的舞蹈部分，不僅帶領成員們練習舞蹈，還擁有出色的編舞能力，因此直接參與全團舞蹈製作。

新生代男團CORTIS 趙雨凡7：出席足球賽驚豔全網

2025年11月18日，趙雨凡在南韓對迦納的足球比賽中場休息時被鏡頭捕捉，英俊臉蛋和帥氣外型瞬間成為熱門話題，該影片在X平台獲得超過20萬讚、逾700萬次觀看。

新生代男團CORTIS 趙雨凡8：精通5種語言

趙雨凡精通5種語言：英語、中文、泰語、韓語和日語，其中日語目前正在學習中，英語、中文、泰語和韓語都相當流利。趙雨凡私下喜愛彈琴，據說還曾收藏超過1百頂帽子，而他目前的室友是金主訓。

新生代男團CORTIS 趙雨凡9：布丁愛好者

趙雨凡非常喜歡布丁，甚至認為布丁是生活中不可或缺的一部分，他最愛的口味是焦糖布丁，同時也喜歡牛奶、巧克力、五花肉、年糕排骨、韓式年糕湯、珍珠奶茶，最近還迷上香脆又充滿嚼勁的王子麵。

新生代男團CORTIS 趙雨凡10：對於團內大哥職務「不敢當」

人生第一場演唱會是BIGBANG演唱會，他私下經常戴著有線耳機聽音樂，每次出國都會帶著一個香蕉玩偶，那是他小時候第一次去韓國時在愛寶樂園入手，儘管趙雨凡是CORTIS團內大哥，但他認為自己還在學習和適應中，還謙虛地表示這個職位目前不太適合自己呢！