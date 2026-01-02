2026-01-02 06:54 女子漾／編輯Wendi
盤點「婚變後事業更旺」5大陸劇女神！陳妍希憑《狙擊蝴蝶》再翻紅，《幸福到萬家》趙麗穎、《生萬物》楊冪成功轉型實力派！
隨著女權議題崛起、婚育觀念改變，婚姻已不再是現代女性最後的歸宿，離婚也不再給人單一的負面形象。今天跟著女子漾一起來盤點「婚變後事業更旺」5大陸劇女神們，就算她們曾在感情當中摔跤，也能在事業領域一飛衝天呢！
盤點「婚變後事業更旺」陸劇女神1：趙麗穎
2021年陸劇界頂流CP趙麗穎與馮紹峰和平離婚後，開始嘗試挑戰不同風格的劇集，如：懸疑犯案劇《誰是兇手》、現實題材劇《幸福到萬家》，演技得到普遍認可，趙麗穎不僅自信擺脫古偶框架，還亮眼轉型為實力派大腕，再度圈粉無數。趙麗穎的突破演技與作品質量獲得高度肯定，事業重心轉移，不僅人氣更旺，也成為娛樂圈內實力與流量兼具的代表性女星。
盤點「婚變後事業更旺」陸劇女神2：楊冪
「陸劇女神」楊冪與演員老公劉愷威2018年宣布離婚，表示接下來2人將以親人身份共同撫養女兒「小糯米」。恢復單身後的楊冪持續在事業上發光發熱，除了直接成立公司，影視作品也從不間斷，近來雖然曾有幾部作品口碑不佳，但今年她透過叫好叫座的時代劇《生萬物》成功轉型為實力派演員，同時也找回事業高峰，商業代言不斷。。
盤點「婚變後事業更旺」陸劇女神3：陳妍希
昔日恩愛銀色夫妻陳妍希、陳曉在今年2月宣布離婚，消息一出令外界震驚，今年冬季2人分別推出代表作：高甜偶像劇《狙擊蝴蝶》古裝商戰劇《大生意人》形成收視對決戰，再度引爆熱議！「初戀系女神」陳妍希在《狙擊蝴蝶》搭檔小她19歲的新生代男星周柯宇，這對姊弟戀CP在劇中的火花四射的曖昧互動屢成熱門話題，也令陳妍希再度翻紅。
盤點「婚變後事業更旺」陸劇女神4：吳倩
曾經甜蜜的銀色夫妻吳倩與張雨劍因合作《我只喜歡你》假戲真愛，男方在2021年承認隱婚生女，想不到隔年情人節就宣布離婚，雖然2人曾因婚變引發議論，但吳倩始終以堅強態度回擊，並持續活躍於戲劇圈。吳倩今年初在溫馨家庭劇《六姊妹》中的表現大受好評，演技成熟度獲得肯定，成功擺脫「戀愛腦」標籤，同時也完美展現出角色的堅韌與深度。
盤點「婚變後事業更旺」陸劇女神5：佟麗婭
「新疆女神」佟麗婭與導演陳思誠在2021年5月20日宣布離婚，結束7年婚姻，2人離婚後仍是朋友，共同撫養兒子「朵朵」，還在電影《誤殺3》中再度合作，被視為娛樂圈的典範。 佟麗婭離婚後在演戲、話劇、影視策劃等領域活躍，近年來事業表現亮眼，在綜藝與戲劇上都有亮眼成績。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower