棋局詭譎：從《瑯琊榜》到《長安二十四計》

圖/pixabay

權謀，往往起始於慾望、需求與人性；卻未必終止於勝負，而更多時候，停在時也、運也、命也。如果把權謀比作一盤棋，那麼不同作品之間真正的差異，從來不在棋子是否精巧，而在於「下棋的思路」。

《瑯琊榜》與《長安二十四計》，正好呈現了權謀劇兩條截然不同、卻同樣迷人的路徑：一部相信時間，一部對抗時間；一者以隱忍換取全局，一者以決斷承擔即時風險。

《瑯琊榜》：用時間慢慢完成的權謀

《瑯琊榜》的權謀，是一種需要耐心觀看的經營。

梅長蘇的每一步，看似從容，其實都建立在多年籌謀與犧牲之上。這部作品最動人的地方，不在於計謀本身有多華麗，而在於它讓觀眾清楚看見：長時間的忍耐、自我修復與克制，如何一點一滴，累積成可以改變局勢的力量。

劇中每一場布局，並非臨時起意，而是對人心、朝野與歷史傷痕的深刻理解。角色被推上棋盤時，早已背負過去；而每一次出手，又不得不顧及未來的連鎖反應。於是，權謀不只是智力的較量，更是一場關於責任與情感的長期拉鋸。

《長安二十四計》：在極限中被迫做出的選擇

相較之下，《長安二十四計》呈現的是另一種權謀樣貌——決斷。

當時間被壓縮到幾乎沒有迴旋空間，權謀不再是慢慢鋪陳，而是瞬間選擇。角色無法等待「最好的時機」，只能在資訊不完整、風險極高的情況下，選擇「此刻最能承擔後果的方案」。

這類權謀的魅力，在於觀眾被迫與角色同步思考：不是選或不選，而是怎麼選。每一個選項都不完美，甚至可能帶來毀滅性的代價。暴露在時間壓力下的理性試煉，讓權謀顯得格外真實，也格外殘酷。

同為權謀，差別在於如何承擔

將兩部作品並置來看，會發現它們談論的，其實是同一件事：人在權謀結構之中，如何承擔後果。

《瑯琊榜》用時間換取穩妥，用忍耐提高勝率；《長安二十四計》則用速度換取可能性，用決斷正面迎接風險。前者讓人欣賞布局的深遠，後者讓人直視選擇的重量。沒有哪一條路比較高明，只是面對的條件不同。

為什麼這兩種權謀，都讓人著迷

成熟的權謀劇，並不急著告訴觀眾「正確答案」。

它只是邀請我們進入角色的思考：在不同條件下，人會做出不同選擇，而每一種選擇，都必須付出代價。

或許，權謀劇真正迷人的地方，從來不在於最後誰贏了棋局，而在於——在那樣詭譎的棋盤上，我們是否仍能清楚知道，自己為何落子。