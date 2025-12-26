長安二十四計──當復仇者，成為局中之局

圖/pixabay

戲劇《長安二十四計》中，不管是土地的掠奪者、國仇家恨的團隊，抑或是背負全族滅門慘案的謝淮安，其中不乏頂尖智者，把自己手中的每顆棋子，在星羅棋布的棋盤上，或錯落有致，或鱗次櫛比的排列著。他們的行為從來都不是無限的隱忍，也不是瞬間迸發的衝動；而是蓄積已久的盤算，是腦中反覆沙盤推演的結果！但，人人都渴望自己是執棋者；卻又無奈地成為別人手中的棋子。在長安城裡，真正危險的從來不是敵人，而是你以為終於輪到自己出手的那一刻。

整部劇圍繞權謀復仇運轉，高密度的運用《三十六計》裡的各種智謀對決為主軸，將個人仇恨與國家命運緊密交織，劇情巧佈了好幾齣計中計、局中局的權謀對決，在危機四伏的長安城中展開，張力十足。

謝淮安隱忍十年只為等待一個可以動手、也必須動手的時機。帝王蕭武陽看似信任他，實則處處埋下算計；自接到帝王密詔入京，謝淮安名義上是為剷除奸佞，實際上卻像一枚被悄悄推上棋盤的棋子，致而身陷一張更龐大的權力網中。蕭武陽抓準了殘酷的人性：復仇，往往是權力最容易利用的情緒。

復仇者，為何最適合被推上棋盤？

因為復仇者最能隱忍，也最容易被預測。謝淮安十年來所隱忍的，只有一個核心目標：『復仇』。會走的道路也只有這一條。這個高度可預測的人生之路，皇帝利用他、敵人防備他、親人背叛他、朋友擔心他，他也只能用更高強度的復仇意念，來自我修復各種情緒。

權謀的最高境界，從來不是威逼利誘，而是『順勢』！謝淮安原本的執念，被有心人悄悄包裝，讓家仇與國恨成為同一目標運轉著。

人性為弓、心計為箭

觀看謝淮安的計謀裡，處處以人性為基底，分別摻進親情、恩情、友情、師徒情、愧疚感，為他的計謀層層加分。而皇帝也不急於出手，更不需要親自設局，只需耐心地觀察：誰在躁動，誰在隱忍，誰裸露出的慾望最為清晰。

權謀，往往不需要一連串精密的計策，只需要長時間的靜置。讓野心自己發酵，讓仇恨自行積累，等到對手再也無法回頭時，攻心為上，箭便無虛發。因此，這部劇裡最令人不寒而慄的，並非某一次翻盤或反轉，而是看完幾集後，發現：很多選擇，早在你以為「終於輪到自己做決定」之前，就已經被預設好了方向。

人人都想下棋，卻忽略了棋盤本身

《長安二十四計》的編劇，應該是極為冷靜的人，劇情並非走智者與愚者對決的路線，而是讓

鐵秣人的掠奪、言鳳山的野心、朝堂群臣的盤算以及謝淮安的復仇，在棋盤上縱橫交錯。所有人都在計算他人，卻很少有人真正看見，自己所站立的位子，也叫做『棋子』；棋子之所以難以翻身，不是因為不夠聰明，而是因為棋盤不會為任何人改道。

權謀的盡頭，不是勝負，而是清醒

劇終，侵略者被驅逐並沒有令人欣喜若狂，復仇大計終於完成，卻也不見令人欣慰之情。鐵秣王看著即將斷氣的謝淮安，對國師說：「他的一生是如此的清苦，所以他應該死在這個陌生的地方，身邊沒有一個人，沒有朋友，甚至連敵人，都不會陪他到最後。」便踱步離去。

這正是這部權謀劇最值得反覆咀嚼的地方：有時你活著、忍著、撐著，本身就是別人的布局。你以為你在等時機，卻發現自己正是別人等待的那一步。