Relove 公益聖誕夜 史努比任圓夢大使 攜手「微光盒子」為孩子們重啟「Love Again」的勇氣

今年聖誕節，女性保養領導品牌 Relove不只點亮城市，也要點亮每一位孩子的心！女性私密保養領導品牌 Relove日前於信義區忠信廣場，在全台獨創的聖誕裝置藝術《呼吸樹》下，舉辦了一場溫馨感人的公益聖誕夜。Relove 攜手長期陪伴社區兒少的公益團體「微光盒子」（社團法人臺灣兒少玩心教育協會），邀請孩子們走出戶外共度佳節。現場更驚喜安排最療癒的全球品牌Snoopy™ 史努比 大型人偶現身擔任「圓夢大使」，親手送上驚喜禮物，以品牌核心精神 「Love Again」，溫暖每一位孩子的冬天。

從愛自己到愛別人，Relove 實踐「重新去愛」的品牌哲學

Relove品牌名稱源自「Re-Love」，意指「重新學會去愛」。品牌創辦人卓煜騰 (Jelon) 表示：「對孩子來說，一份溫暖的聖誕記憶是面對未來挑戰的強大力量。因此，我們希望透過這場活動，讓微光盒子的孩子們也能擁有一個與所有孩子一樣、充滿歡笑的聖誕節。當他們多年後回想起來，會記得自己曾度過一個很不一樣的美好聖誕，而不是後悔錯過了童年的溫暖。」

此次合作的公益機構「微光盒子」，長期致力於成為孩子的「社區避風港」，透過遊戲、共餐與陪伴，接住許多在家庭或學校中受傷的兒少。Relove 深受這份精神感動，期盼透過這場活動響應，讓品牌核心「Love Again」不只是口號，而是化作真實的陪伴，與微光盒子一起溫柔地接住每一顆需要愛的心。

呼吸樹下的歡呼聲！Snoopy 親送物資與遊戲，貼心守護「童心」

當晚，Relove 共同創辦人古婉蓁(Amber)與史努比一同推著裝滿禮物的露營推車，瞬間點燃了現場孩子們的熱情與歡笑。在象徵希望與能量的《呼吸樹》光影夢幻照耀下，孩子們臉上的笑容更顯真摯與亮眼。

古婉蓁說：「聖誕節真正的意義，是讓每一個在角落的孩子都能感受到被看見與被陪伴。Relove 期望用最真實且溫柔的方式，將這份關懷化為一份可以握在手裡的小禮物，為他們在寒冬中增添一份確切的安全感與笑容。」

Relove 此次提供實質與心靈的雙重支持。在實質層面，品牌以行動支持微光盒子的日常運作，協助減輕據點的營運負擔；同時，Relove 亦重視孩子們快樂成長的權利，特別準備 Switch 遊戲卡帶、益智桌遊與玩具等互動教具，希望守護童心。Relove 相信，這份心意不只照顧了生活所需，更為孩子們創造了相聚時的歡樂時光。

讓愛成為正向循環，點亮城市微光

本次活動不僅是單純的給予，更是心靈上的雙向療癒。在《呼吸樹》的夢幻光影中，Relove為微光盒子的孩子們創造了平等的快樂體驗，讓這些平時缺乏休閒資源的兒少，得以享有節慶的驚喜，在溫暖的愛意包圍下，度過了一個難忘的聖誕夜。

Relove表示，這場聖誕夜只是開始，未來將持續關注兒少議題，期盼透過企業的力量拋磚引玉，邀請社會大眾關注像「微光盒子」這樣在地深耕的團體。讓「Love Again」不只是口號，而是化作實際行動，陪伴每一個微小的光點，匯聚成照亮城市的巨大能量。

關於花生漫畫/PEANUTS：

花生漫畫中的人物及其相關智慧財產權41%歸WildBrain Ltd.所有，39%歸索尼音樂娛樂（日本）公司所有，20%歸查爾斯•舒爾茨（Charles M. Schulz）家族所有。查爾斯•舒爾茨爾茨（Charles M. Schulz）於1950年首次向全世界介紹了花生系列漫畫中的人物，當時花生系列漫畫在七家報紙上首次亮相。從那以後，查理•布朗、史努比和花生漫畫的其他成員在流行文化上留下了不可磨滅的印記。大家也可以在Apple TV欣賞花生漫畫全新動畫和特別動畫，粉絲們還可以透過世界各地數以千計的消費產品、遊樂園購物、文化活動、社交媒體以及從傳統到數字的各種形式的每日漫畫來享受花生漫畫。 2018年，《花生漫畫》與美國國家航空暨太空總署（NASA）簽署了為期數年的太空法案協議，希望相關計畫能激發下一代學生對太空探索和STEM的熱情。