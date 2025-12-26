深入內容，請觀看 YouTube 影片解說

2026 風象星座大預言：天秤 雙子 水瓶 腳踩風火輪是吉是兇？

踏入 2026 年，星象揭開了一個動感且華麗的序幕。占星學上將這一年形容為「風風火火」的年份，所有事務的進展速度都將提升至極致，如同雲端上的舞者，充滿變革與轉身的契機。然而，高速度也帶來了摩擦，2026 年極易爆發口角與衝突，範圍從國際局勢延伸至日常生活的交通與人際。對於天生敏銳、以資訊為糧食的風象星座（天秤、水瓶、雙子）而言，這一年就像在強風中飛行的飛機，雖然氣流不穩，但只要校準導航並升級引擎，就能在萬里高空中完成一場精彩的特技演出。

天秤座：修煉耐心

天秤座在 2025 年經歷了漫長的能量消耗，彷彿一直在為他人收爛攤子，這種疲乏感預計會持續到 2026 年 3 月。進入新的一年，天秤最重要的功課是「情緒主權」。你將遇到許多做事魯莽、缺乏禮儀且自信心低落的夥伴，這對重視平衡與優雅的你而言，是一場修煉耐心的苦行。請記住，對方的暴躁往往源於自身的運勢低迷，你需扮演長期激勵的貴人，而非被輕易激怒的對手。

在上半年，天秤應將重心放在事業爭取上，公司組織的變動往往隱藏著晉升的頭銜，但在簽署合約時務必細心三倍，防範豬隊友的疏失。下半年則是社交與桃花的高峰，朋友圈熱鬧非凡。然而，桃花過盛往往伴隨著「爆紅」或「爆黑」的風險，特別是在 7 月，面對新進的人脈應保持適度距離，避免對方誤會而引發朋友圈的輿論野火。到了 8 月，這種討論度若處理得當，反而能為你帶來更高的能見度，讓你享受被眾人關注的焦點位。

水瓶座：開闢新賽道

水瓶座在過去兩年經歷了深刻的價值重整，原本引以為傲的技能在 AI 浪潮下可能面臨重估。這段刻骨銘心的轉型期將在 2026 年迎來黎明。這一年，水瓶座最大的功課是「為自己發聲」。面對他人對你專業領域的冒犯或踩線，不能再採取以往那種冷感的抽離，而要練習有氣質地「反擊」，明確表達你的底線與酬勞需求。一再的退讓只會讓白目之人變本加厲，你需要學會溝通的藝術，讓他人知道你的立場。

幸運之神在 2026 年為你預備了新的工作氣象。上半年適合尋找新職位或進行身體的醫療復健，補充過去兩年的損耗。下半年合作機會暴增，但需特別警惕 7 月的功勞爭奪戰，這是一個「羨慕嫉妒恨」齊發的月份，貴人可能在提拔你的同時，也悄悄將你的功勞歸功於自身。水瓶座必須在 8 月學會更公正地分配利益，確認自己的立場，在新的賽道上穩健地跑出自己的節奏。

雙子座：人際潤滑

雙子座在 2025 年事業壓力極大，常有與長輩不對盤、被冷處理的悶燒感。到了 2026 年 2 月，隨著土星移位進入人際宮位，你終於能脫離事業上的長輩考驗。雖然這一年可能面臨朋友間的選邊站或競爭糾紛，但這對雙子而言是學習「人際潤滑」的最佳時機。隨著天王星正式進入雙子座，未來七年你將在科技、交通與機器人運用上產生巨大變革。建議把握這股趨勢，學習 AI 工具輔助行銷，並採取「分眾行銷」策略，深入非主流圈子尋找共鳴。

7 月與 8 月是雙子座年度最強的高光點。7 月雖然水星逆行且人多意見多，但這有利於你參與各種學習與提升視野的活動，朋友就是你最好的老師。8 月則迎來人氣火花的綻放，木星進入獅子座為你注入大量的情緒價值，大家都會想約你出來。你會發現，只要走出安全的殼，參與新課程、結識新朋友，那種「說學逗唱」的快樂自會如約而至。2026 年的雙子，將在朋友圈的精彩好戲中，發出最爽朗的笑聲。

Julianne 茱麗安建議

在飛速變動的 2026 年，風象星座需要建立強大的內在氣場。推薦使用包含「沉香」與「玫瑰」的天然精油香氛產品。沉香能建立強大的木質保護層，讓小人不敢輕易冒犯；而玫瑰則能增添親和力，讓你在捍衛權益的同時，依然散發溫暖且具光暈的自我狀態。

