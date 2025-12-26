2026 風象星座大預言：天秤 雙子 水瓶 腳踩風火輪是吉是兇？

踏入 2026 年，星象揭開了一個動感且華麗的序幕。占星學上將這一年形容為「風風火火」的年份，所有事務的進展速度都將提升至極致，如同雲端上的舞者，充滿變革與轉身的契機。然而，高速度也帶來了摩擦，2026 年極易爆發口角與衝突，範圍從國際局勢延伸至日常生活的交通與人際。對於天生敏銳、以資訊為糧食的風象星座（天秤、水瓶、雙子）而言，這一年就像在強風中飛行的飛機，雖然氣流不穩，但只要校準導航並升級引擎，就能在萬里高空中完成一場精彩的特技演出。


天秤座：修煉耐心

天秤座在 2025 年經歷了漫長的能量消耗，彷彿一直在為他人收爛攤子，這種疲乏感預計會持續到 2026 年 3 月。進入新的一年，天秤最重要的功課是「情緒主權」。你將遇到許多做事魯莽、缺乏禮儀且自信心低落的夥伴，這對重視平衡與優雅的你而言，是一場修煉耐心的苦行。請記住，對方的暴躁往往源於自身的運勢低迷，你需扮演長期激勵的貴人，而非被輕易激怒的對手。

在上半年，天秤應將重心放在事業爭取上，公司組織的變動往往隱藏著晉升的頭銜，但在簽署合約時務必細心三倍，防範豬隊友的疏失。下半年則是社交與桃花的高峰，朋友圈熱鬧非凡。然而，桃花過盛往往伴隨著「爆紅」或「爆黑」的風險，特別是在 7 月，面對新進的人脈應保持適度距離，避免對方誤會而引發朋友圈的輿論野火。到了 8 月，這種討論度若處理得當，反而能為你帶來更高的能見度，讓你享受被眾人關注的焦點位。

水瓶座：開闢新賽道

水瓶座在過去兩年經歷了深刻的價值重整，原本引以為傲的技能在 AI 浪潮下可能面臨重估。這段刻骨銘心的轉型期將在 2026 年迎來黎明。這一年，水瓶座最大的功課是「為自己發聲」。面對他人對你專業領域的冒犯或踩線，不能再採取以往那種冷感的抽離，而要練習有氣質地「反擊」，明確表達你的底線與酬勞需求。一再的退讓只會讓白目之人變本加厲，你需要學會溝通的藝術，讓他人知道你的立場。

幸運之神在 2026 年為你預備了新的工作氣象。上半年適合尋找新職位或進行身體的醫療復健，補充過去兩年的損耗。下半年合作機會暴增，但需特別警惕 7 月的功勞爭奪戰，這是一個「羨慕嫉妒恨」齊發的月份，貴人可能在提拔你的同時，也悄悄將你的功勞歸功於自身。水瓶座必須在 8 月學會更公正地分配利益，確認自己的立場，在新的賽道上穩健地跑出自己的節奏。

雙子座：人際潤滑

雙子座在 2025 年事業壓力極大，常有與長輩不對盤、被冷處理的悶燒感。到了 2026 年 2 月，隨著土星移位進入人際宮位，你終於能脫離事業上的長輩考驗。雖然這一年可能面臨朋友間的選邊站或競爭糾紛，但這對雙子而言是學習「人際潤滑」的最佳時機。隨著天王星正式進入雙子座，未來七年你將在科技、交通與機器人運用上產生巨大變革。建議把握這股趨勢，學習 AI 工具輔助行銷，並採取「分眾行銷」策略，深入非主流圈子尋找共鳴。

7 月與 8 月是雙子座年度最強的高光點。7 月雖然水星逆行且人多意見多，但這有利於你參與各種學習與提升視野的活動，朋友就是你最好的老師。8 月則迎來人氣火花的綻放，木星進入獅子座為你注入大量的情緒價值，大家都會想約你出來。你會發現，只要走出安全的殼，參與新課程、結識新朋友，那種「說學逗唱」的快樂自會如約而至。2026 年的雙子，將在朋友圈的精彩好戲中，發出最爽朗的笑聲。

 

Julianne 茱麗安建議

在飛速變動的 2026 年，風象星座需要建立強大的內在氣場。推薦使用包含「沉香」與「玫瑰」的天然精油香氛產品。沉香能建立強大的木質保護層，讓小人不敢輕易冒犯；而玫瑰則能增添親和力，讓你在捍衛權益的同時，依然散發溫暖且具光暈的自我狀態。

 

Julianne 茱麗安 

金星小姐姐 茱麗安 Julianne

金星小姐姐 茱麗安 Julianne

Hello 我是 Julianne 茱麗安，YouTuber / 香氛品牌設計。透過占星的能量解讀人際關係，感情，風格愛美等範圍。

#心理測驗 #星座運勢 # 2026馬年 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

2025-12-22 08:49 女子漾／編輯張念慈
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

37歲日本前奧運桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑離婚4年後，近日親口證實已再婚並懷有身孕。她接受日本週刊女性SEVEN專訪，首度完整說明近年備受關注的感情時間線，也為過去引發爭議的事件公開致歉。

福原愛在訪談中透露，已與一名一般男性完成結婚登記，目前正準備迎接新生命。她坦言，外界常以為「第三胎應該不會緊張」，但實際上這是她第一次在日本生產，無論是醫療制度、產檢流程或生活節奏，都與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb
福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb

報導指出，福原愛的再婚對象正是過去曾被日媒拍到、外界稱為「橫濱男」的A先生。她親自澄清，兩人的正式交往時間點是在2021年底、與前夫完成離婚法律程序之後，並非外界曾臆測的「婚內不倫」。福原愛表示，當時兩人並未以結婚為前提，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。

福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。
福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。

直到A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始認真思考再婚的可能性。最終兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對此，福原愛形容自己「連自己都對現在的狀況感到驚訝」，但也直言能迎來新生命、家庭成員增加，內心感到非常開心。

回顧過往，福原愛於2016年與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年、2019 年先後誕下一女一子。然而這段跨國婚姻在2021年畫下句點，相關風波也讓她的私生活長期成為輿論焦點。她在專訪中為當年事件向所有受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人及一路支持她的親友，並表示選擇公開說明，是不希望支持她的人與家人繼續活在誤解之中。

福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博
福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博

福原愛也提到，沉默多年並非逃避，而是希望在合適的時間，親自說清楚事實。如今選擇站出來，是為那段「被誤解、被放大檢視」的歲月畫下句點，重新面對人生的新階段。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

2025-12-23 23:50 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【同一天，他們都是父母】

—— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

同一天，他們都有一個共同的身分：

都是兒子的母親、父親。

只是，站在鏡頭前的姿態，卻如此不同。

北捷攻擊殺人事件中，張姓嫌犯的父母親，下跪道歉。情何以堪。那一跪，沉重到讓人不忍直視。不是為自己，而是為了兒子犯下的錯，替社會、替受害者承擔一份無法承擔的愧疚。

另一頭，85歲的余家昶母親，白髮蒼蒼，卻說出讓人瞬間紅了眼眶的一句話：「事情是兒子做的，跟他的父母親沒關係。」接著，她說：「我以我的兒子為榮。」

她，才是真正的受害者。

痛失愛子，人生被撕開一道再也補不回來的裂縫。

可她沒有指責、沒有仇恨，沒有要求任何補償。

她把所有的悲傷收進心裡，卻把最大的寬容，送給了加害者的父母。

那一刻，很多人終於懂了。

為什麼余家昶會在危急時刻，挺身而出，捨命救人。

因為，一個在愛與善良中長大的孩子，

生命最關鍵的瞬間，會本能地選擇守護他人。

英雄，從來不是突然出現的。

他們只是，把家庭教會他們的價值，

用一輩子，甚至用生命，實踐出來。

台灣，記住了余家昶。

也記住了，那個用愛，養出台灣英雄的家庭。

照片來源:新聞報導





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #白髮 #北捷

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

2025-12-17 05:34 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

中國一線小生陳曉、95後小花孫千領銜主演古裝傳奇劇《大生意人》以實景吳綠幕拍攝還原清末商幫風貌，質感場景與壯闊史詩被類比為經典大戲《大宅門》、《喬家大院》，將晉商主張的致理「信義為本」、徽商信奉的宗旨「謀勢共贏」...等經商哲學融入劇情，獲得歷史學家認可。想更瞭解《大生意人》嗎？快跟著女子漾一起來盤點10大利益金句吧！

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供


《大生意人》利益金句1：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我是生意人，最懂生意人，外人看起來是慷慨大方，可骨子裡個個都是吝嗇鬼。


《大生意人》利益金句2：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

能留住客戶的，從來不是低價，而是價值；能長久生存的，永遠不是運氣，而是誠信！


《大生意人》利益金句3：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人情就是生意，天大的人情就會帶來天大的生意。


《大生意人》利益金句4：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人至誠則至信，至仁則至義，要把誠信和忠義當生命去捍衛，但若不去實踐，就永遠無法知道它的妙處。


《大生意人》利益金句5：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

這做生意就是做戲，唱戲的是瘋子，看戲的是傻子。


《大生意人》利益金句6：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

只希望將來，大家都可以不用提心吊膽地活著，不用出賣自己的尊嚴，在這片天空底下，都可以驕傲自由地活著。


《大生意人》利益金句7：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德。


《大生意人》利益金句8：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我再也不想過這種求太陽求月亮的日子了，我求太陽能走得晚一點，我就能陪你陪得久一點，我又求月亮走得慢一些，這條路最好永遠都不到頭。


《大生意人》利益金句9：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

隔行不隔理，天底下人心都是一樣的。


《大生意人》利益金句10：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

如今這亂世，好人不得活啊！只有往前衝，才有活著的機會。


#心理測驗 #星座運勢 #天秤座 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座 # 2026馬年

金星小姐姐 茱麗安 Julianne 2025.12.26 7
2025 逝世名人回顧｜大 S、方大同、金賽綸……那些曾陪伴一個世代、走入歷史卻留在記憶裡的身影

2025 逝世名人回顧｜大 S、方大同、金賽綸……那些曾陪伴一個世代、走入歷史卻留在記憶裡的身影

#徐熙媛 #金賽綸 #顏正國 #方大同 #歌手 #演藝圈 #偶像

女子漾／編輯許智捷 2025.12.26 61
不是金屬也會嗶超NG！機場安檢最危險單品竟然是「它」

不是金屬也會嗶超NG！機場安檢最危險單品竟然是「它」

#機場穿搭 #金屬 #美妝 #配件 #單品

女子漾／編輯ANDREA 2025.12.26 50
《雙軌》虞書欣×何與床戲火花四射！婚紗照放閃、偽兄妹虐戀劇情一次看

《雙軌》虞書欣×何與床戲火花四射！婚紗照放閃、偽兄妹虐戀劇情一次看

#虞書欣 #雙軌 #劇情 #舞蹈 #禁忌

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.26 29
朱孝天怎麼了？風波大逆轉懶人包：從怒嗆大麥到深夜道歉，踩紅線背後的真壓力？

朱孝天怎麼了？風波大逆轉懶人包：從怒嗆大麥到深夜道歉，踩紅線背後的真壓力？

#朱孝天 #F4 #粉絲 #理性 #藝人

女子漾／編輯ANDREA 2025.12.26 270
一女對戰七男太狠了！《玉茗茶骨》6大看點：侯明昊從狀元變馬夫、女尊世界觀超過癮

一女對戰七男太狠了！《玉茗茶骨》6大看點：侯明昊從狀元變馬夫、女尊世界觀超過癮

#玉茗茶骨 #侯明昊 #古裝陸劇 #陸劇

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.26 66
坎城影展神片一次看！6 大得獎強片首度登台，誠品電影院限定放映還送海報

坎城影展神片一次看！6 大得獎強片首度登台，誠品電影院限定放映還送海報

#坎城影展 #頒獎典禮 #導演 #演員 #奧斯卡

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.26 67
2025 陸劇年榜大洗牌！《難哄》霸榜，第三名竟是這部？《赴山海》《凡人修仙傳》卡位戰開打

2025 陸劇年榜大洗牌！《難哄》霸榜，第三名竟是這部？《赴山海》《凡人修仙傳》卡位戰開打

#赴山海 #成毅 #白敬亭 #章若楠 #肖戰 #藏海傳 #難哄 #國色芳華 #大奉打更人

女子漾／編輯許智捷 2025.12.26 141
2025 韓劇最佳CP出爐！IU × 朴寶劍奪冠　第三名竟是女女 CP？全智賢也上榜

2025 韓劇最佳CP出爐！IU × 朴寶劍奪冠　第三名竟是女女 CP？全智賢也上榜

#IU #朴寶劍 #暴君的廚師 #苦盡柑來遇見你 #全智賢 #妳和其餘的一切

女子漾／編輯許智捷 2025.12.26 91
少女時代俞利 1 月登台！5 件事快認識：被封「濟州島觀光大使」，透亮皮膚秘訣原來靠這個

少女時代俞利 1 月登台！5 件事快認識：被封「濟州島觀光大使」，透亮皮膚秘訣原來靠這個

#少女時代 #韓星 #保養祕訣 #粉絲

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.26 32
18+