《雙軌》虞書欣×何與床戲火花四射！婚紗照放閃、偽兄妹虐戀劇情一次看。圖片來源：愛奇藝國際站提供

由虞書欣、何與領銜主演的浪漫愛情劇《雙軌》，自開播以來話題不斷，從偽骨科兄妹的禁忌設定，到情感失衡後的重逢與爆發，每一步都精準踩在劇迷的情緒點上。劇中不只甜虐交織，戲外更因婚紗照、合體舞蹈影片接連釋出，讓虞書欣與何與的 CP 熱度持續升溫。

《雙軌》虞書欣跟何與拍婚紗照放閃。圖片來源：愛奇藝國際站提供

《雙軌》以兄妹重逢為情感起點，描寫姜暮與靳朝在親情與愛意之間逐漸越線的關係。兩人在突破偽兄妹界線後，劇情卻急轉直下，靳朝因賽車意外墜崖重傷，為了不拖累姜暮選擇斷聯，兩人因此分開長達6年。直到多年後重逢，壓抑已久的情感一次爆發，也成為全劇最具討論度的情感高峰。

「姜暮」（虞書欣 飾）。圖片來源：愛奇藝國際站提供

哥哥「靳朝」（何與 飾）。圖片來源：愛奇藝國際站提供

重逢後的感情戲尺度大開，姜暮主動跨坐到靳朝身上獻吻，說出「我已經不是一個小孩了」等台詞，甜蜜床戲火花四射，讓不少觀眾直呼臉紅心跳。加上戲外釋出的深情婚紗照與合體跳舞影片，甜度全面超標，CP 感直接拉滿。

《雙軌》劇中虞書欣跨坐吻上何與。圖片來源：愛奇藝國際站提供

在情感線之外，何與飾演的靳朝也因「破碎感」表現獲得高度好評。他白天在修車廠工作，夜裡混跡地下拳擊場與黑市賽車圈，身上總帶著油污與傷痕，外表冷淡卻總在危險時下意識護住姜暮。後段復健戲中，顫抖的步態、自卑又逃避的眼神，細膩呈現角色在身體與尊嚴同時崩解的狀態，成為不少劇迷心中的名場面。何與也坦言，這個角色最大的遺憾，是沒能把痛苦說出口，才讓兩人錯過這麼多年。

《雙軌》何與為戲勤健身 劇中不少露出精實雙臂的畫面。圖片來源：愛奇藝國際站提供

何與因《雙軌》戰損造型加賽車打拳等帥氣形象，成為劇迷新晉「哥哥」。圖片來源：愛奇藝國際站提供

其中一場復合戲更讓何與一度走不出角色。拍完後準備收工離開時，他在電梯口看到虞書欣，情緒瞬間湧上，忍不住上前抱住她喊：「暮暮，我以為妳就這樣走了！」這段戲外真情流露的插曲，也讓虞書欣印象深刻。

《雙軌》劇中6年後再重逢虞書欣真情告白何與。圖片來源：愛奇藝國際站提供

戲外互動同樣成為話題。日前何與趁虞書欣生日與她開直播吃火鍋，兩人互相形容彼此的印象，何與笑說虞書欣像蝦滑，軟嫩又白淨；虞書欣則回敬他像凍豆腐，看起來硬派、熟了之後才發現內心柔軟，逗得全場大笑。為戲健身的何與在直播中熱到脫外套，露出結實手臂，也被虞書欣當場虧「就是要脫衣服才像朝朝」。

《雙軌》虞書欣稱他像凍豆腐，看起來是硬漢，熟了以後發現他內心很柔軟。圖片來源：愛奇藝國際站提供

虞書欣也分享，原本以為何與個性高冷，實際合作後卻發現他溫暖又細心，拍戲時總能接住她的情緒，甚至在她瘦身期間偷偷分牛排、送她喜歡的卡通周邊。兩人因《雙軌》培養出高度默契，也不約而同表示未來有機會希望再度合作，何與更笑說「一起拍古裝或穿越劇好像也不錯」。

《雙軌》虞書欣跟何與CP感爆棚劇迷敲碗二搭。圖片來源：愛奇藝國際站提供

甜虐交織、戲裡戲外都充滿火花的《雙軌》，目前正於愛奇藝國際站熱播中，也讓虞書欣與何與這組 CP 成為近期最被看好的螢幕情侶之一。