台灣男孩在韓 Solo 出道！推薦大家來聽青春洋溢的崔立于 CHUEI LI YU！

via CHUEI LI YU's Facebook

Hi there，就在這個月初，有位台灣男孩崔立于(CHUEI LI YU최립우) 在韓國以個人歌手的身份出道了！在韓國出道是件很不容易的事情，以現今 K-Pop 在樂壇火熱的程度，實力、外貌、甚至背景都是很重要的條件，當然台灣已經有像是周子瑜、葉舒華、王奕翔等不少厲害的藝人在韓國出道了，不過要說以個人歌手出道的男藝人，崔立于還是第一例呢！因此這珍貴無比的機會，我很推薦大家可以試著去聽看看這個大男孩是怎麼樣在韓國立足的！

在今年7月時，韓國播出了一檔男團選秀節目《BOYS II PLANET》(2025)，台灣有多達九位練習生參加，其中就包括了崔立于。儘管在節目中崔立于差了一點就擠進了成團的位置，不過最後仍然抱憾，該節目也沒有台灣的練習生以團體出道。好在最後經紀公司仍舊很看重崔立于的能力及人氣，於是便演變成了現在的情況：以個人歌手的身份、發行首張迷你專輯《SWEET DREAM》(2025) 出道！下面就一起來聽看看這位台灣男孩的出道作到底端出了什麼好料吧！

👉 推薦閱讀：在韓台灣第一人！TWICE 忙內周子瑜 TZUYU 歷經千呼萬喚終於 solo 出道！(I)





第一首〈UxYOUxU〉是此次的主打單曲，看得出來為了這首歌，不管是崔立于本人或是公司、團隊都下了很大的功夫，在歌曲品質、宣傳和後續的打歌等，都給出了很不錯的資源以及亮相機會。依我的角度來看，〈UxYOUxU〉算是崔立于給粉絲們的第一封情書，畢竟在他還沒有出道之前，就已經吸引了不少粉絲，而相信在出道後他一定也很感謝這些支持者們，所以便釋出了這首少年感十足的歌曲，其中青春、可愛的粉紅泡泡氛圍，真的非常適合崔立于詮釋。

這首〈UxYOUxU〉是首很不錯的歌，音樂上的聽感很好、很順暢，並且也和崔立于本人的氣質十分吻合，聽起來給人很舒服的感覺。然而我自己想提一些不同的意見，雖說這首歌的好聽程度很不錯，但作為出道的主打單曲，會讓我覺得野心不太夠，在初聽後並不會讓一般聽眾留下太深的印象；也或許單純是我自己的看法，在出道後不一定要有一擊必中的決心，端出品質好的歌曲滿滿的發酵也是一種策略，總之我對於歌曲品質並沒有問題，只是內心總覺得稍嫌溫順，不過還是很推薦大家要聽看看啊。





前面說到了我認為上一首〈UxYOUxU〉的野心看起來略嫌不足，而這首〈Fresh〉便是我認為很適合當作主打單曲的歌，不曉得聽過的朋友會不會也有這種想法呢？〈Fresh〉算是此次專輯裡節奏較為強烈的歌曲，歌詞聚焦在追求愛情、朗誦愛情上，而輕快又直接的語氣造就了比較有侵略性的氛圍，不管是字面上對於心儀對象的追求，或許在聲音的表現上都展現了更有野心的感覺，老實說如果是要選擇主打單曲的話，我大概會選這首吧。

在〈Fresh〉當中也聽到了崔立于不同於上一首歌的聲音，或許因為要撐起稍微加快的節奏，這首歌裡的聲音運用厚實了一些，我也蠻喜歡他這樣的歌聲，給人一種初出社會的青澀男人感，而不是青少年的那種可愛。不過對於他能夠在出道作品裡就表現出這樣的差別，我覺得他的聲音是大有可為的，儘管目前的歌唱都比較中規中矩，沒有太過強調唱功、技巧的層面，但以這首〈Fresh〉可以聽出崔立于的可塑性，個人蠻期待他未來能夠多詮釋相似的曲風。





相較於前兩首歌，第三首歌〈Hello My Friend〉就稍微平淡了一些，是首典型的抒情歌曲，不過在三首歌中的最後一首，放了這樣一首慢節奏的歌曲無疑是很明智的決定，如果說前兩首是要展現崔立于本人出道後的活潑特質，那麼這首〈Hello My Friend〉就是要讓大家聽到他內心柔軟的那一面，在有活力、有朝氣之餘，他也能很好地把內心情感投射在音樂中，並且用歌聲傳達出來。

歌名〈Hello My Friend〉中雖然是以英文呈現，不過實際上在唱出來的時候是用韓國的「안녕」表達，而這種做法除了是因為在韓國出道、我認為仍舊是先以主攻韓國市場為主之外，這麼做也讓整首歌多了一絲韓劇的氛圍感，要是有機會放進愛情戲劇當中一定會很適合，或許能夠因為這首歌詮釋得很不錯，之後崔立于去試著接下戲劇主題曲也是很好的選擇，畢竟可以聽見他的音質非常乾淨，這種質感來搭配戲劇是非常合適的！





via CHUEI LI YU's Facebook

在眾多闖蕩韓國演藝圈的台灣孩子中，崔立于是第一位以個人歌手身份出道的男藝人，甚至要論一出道就在韓國用個人歌手活動的話他也是第一人！因為在此之前他並沒有在台灣出道過，所以這得來不易的一切就更顯得難能可貴了，而令人驚嘆的是，崔立于在出道後的一切都做得很好！

崔立于用仍略顯稚氣的外表及氣質，去做著極為成熟的藝人活動，並且不管是唱跳演出或上節目宣傳的表現都很得體，實在不像是初出茅廬的新人會有的水準，因此在這張出道專輯《SWEET DREAM》後，我真的很期待他接下來的作品及動向，還有那不斷高漲的人氣啊！

👉 推薦閱讀：首組闖韓的台灣男團！SEVENTOEIGHT 預熱已久終於在韓國出道！

----------

🎧《SWEET DREAM》官方收聽連結：cliyu-official.lnk.to/SWEETDREAM

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks

👉 本月推薦好物：SONY WF-C710N 真無線降噪耳機