阿信才摔下舞台 朱孝天卻開嗆 F3、爆料假唱、 F4合體恐再無可能？圖片來源：微博

F4合體話題持續延燒，未登台的朱孝天又開砲了。剛結束上海「恆星之城」演唱會、阿信在舞台上意外摔落，他有感而發提到「世界總是有點吵雜，人生舞台難免踏空」，沒想到朱孝天卻接續在社群與粉絲群組中發言抨擊，還稱假唱，引起網路軒然大波。

阿信攜手言承旭、吳建豪、周渝民，完成上海4場演唱會後，外界盛傳團隊將於明年1月9日起移師成都連唱3場，歌迷期待持續升溫。不過，始終未參與巡演的朱孝天，卻突然在粉絲群組中發聲，對F4合體相關議題再度表態，掀起新一波討論。

阿信才摔下舞台 朱孝天卻開嗆 F3、爆料假唱。圖片來源：微博

朱孝天在群組中自曝，自己因長期噪音傷害導致耳鳴，唱歌時容易走音，但仍堅持全開麥演出，並強調「不能欺騙消費者」。他更進一步透露，過去在台北小巨蛋（實為台北大巨蛋）及北京鳥巢的演出中，曾被要求提前錄音，演出時播放，引發外界對「假唱」的聯想與議論。相關說法迅速在網路擴散，被不少網友解讀為影射曾捲入假唱風波的阿信。

除了自曝演出內幕，朱孝天也向粉絲訴苦，直言自己長期遭受網路暴力攻擊，並點名其他三位成員在舞台上「悶聲發大財」，語氣強烈，讓外界解讀F4之間的裂痕恐怕進一步擴大，甚至影響未來再度合體的可能性。

《恆星不忘》周杰倫×阿信火力全開！朱孝天缺席。圖片來源：相信音樂

事實上，F3對於此次合體演出並非以商業考量為優先。周渝民過去受訪時曾明確表示，若只是單純為了賺錢，並不會選擇站上舞台，顯示此次演出更多是基於情感與回憶層面的考量。阿信在演唱會上也特別向未能參與的朱孝天致意，感性表示「也感謝暫時未能赴約的 KEN」，並坦言這並非所有人最期待的畫面，但仍希望未來能呈現更完整的風景。

然而，朱孝天後續持續透過網路發聲，甚至呼籲粉絲轉傳相關截圖，相關舉動引發部分網友反感，留言質疑其言論動機，也有人直言，既然明知自身狀況影響演出品質，是否仍適合規劃個人演唱活動。隨著各方說法交錯，F4合體風波已從「缺席成員」的討論，演變為涉及表演真實性、兄弟情誼與輿論壓力的多重爭議。