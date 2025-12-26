開撕阿信五月天！朱孝天道歉認情緒失控 澄清國台辦說法「與事實不符」後秒關留言。圖片來源：朱孝天微博、相信音樂

F4成員朱孝天 近日因一連串失控言論引發輿論譁然，從拍影片控訴與相信音樂失聯，到在粉絲群中影射阿信及五月天，甚至牽扯國台辦，相關內容在網路迅速發酵。事件延燒後，他於25日深夜態度急轉，發表完整道歉聲明，坦言自己因長期遭受網路暴力，承受巨大心理壓力，才會情緒失控發表不當言論。

朱孝天在聲明中表示，自今年9月「F4合體」相關事件以來，持續遭遇網路攻擊與私訊騷擾，不僅影響工作節奏，也波及家人生活，讓他身心俱疲。他坦承在私下溝通時說出不妥言論，導致外界過度揣測、佔用公共資源，為此向公眾致上誠摯歉意。

針對最具爭議的部分，朱孝天也特別澄清，自己先前提及「國台辦」的說法與實際情況並不相符，強調相關內容並非事實，並再次致歉。他表示，事件爆發後已深刻反省，認為自己未能在紛擾中保持理性、妥善應對，做出了錯誤示範。

不過，道歉聲明曝光後，微博與社群平台仍湧入大量負面聲音，不少網友質疑他「避重就輕」、「牽連無辜」，甚至點名要求他向五月天與相信音樂正式致歉。面對排山倒海的留言，朱孝天隨後關閉留言區，相關討論仍持續延燒。

開撕阿信五月天！朱孝天道歉認情緒失控 澄清國台辦說法「與事實不符」後秒關留言。圖片來源：相信音樂

朱孝天道歉聲明全文

自今年九月「F4合體」相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示，再次深表歉意。

此外，本人此前提及「國台辦」的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。