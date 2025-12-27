2025-12-27 02:40 女子漾／編輯Wendi
盤點7位50+韓劇女神！金憓秀《信號2》難產、嚴正花準備開拍《車貞淑醫生2》！
今天女子漾要介紹的50+韓劇女神們不僅是凍齡美魔女，其中更不乏影后級傳奇人物，她們的美不因歲月洗禮而褪色，反而更具智慧與堅韌，成熟大姊姊風範令後輩敬佩不已！例如：金憓秀新作《信號2》難產、嚴正花準備開拍《車貞淑醫生2》…，都引發外界關注，大家快一起看起來吧！
盤點50+韓劇女神1：金憓秀55歲
1970年生的金憓秀在15歲那一年以廣告模特兒之姿踏入演藝圈，出道近40年的她始終維持前凸後翹的性感曲線，被譽為南韓演藝圈的不老傳說，她的演技精湛且帶有力道，曾榮獲3次青龍電影獎影后、2次百想藝術大獎最佳女主角獎，還因擔任過30次青龍電影獎主持人，擁有「青龍的女人」之稱。然而金憓秀近期華麗回歸的經典神劇續集《信號2》卻因趙震雄爭議風波而面臨難產，令劇迷們相當惋惜。
盤點50+韓劇女神2：金喜愛 58歲
1971年生的實力派女演員金喜愛給人知性幹練的形象，出道42年以來曾4度斬獲百想藝術大賞視后，從家庭倫理劇到激情情感劇都有出色表現，角色類型多變。金喜愛1996年與企業家李燦鎮結婚，夫妻共同育有2名兒子，身為二寶媽的她同時也以家庭與事業平衡的典範受到許多粉絲喜愛。
盤點50+韓劇女神3：李英愛 54歲
1971年生的李英愛無庸置疑是南韓國民女神，她憑著清新典雅的形象被封為「氧氣美女」，2003年以長壽劇《大長今》創下57.8%驚人收視率，同時也在亞洲各地熱播，讓她穩坐韓流代表人物之一。李英愛不僅以精湛演技著稱，同時深具國際影響力，她私下總是積極參與公益活動，包括：捐助教育、醫療與救援相關事業，行善不留餘力。
盤點50+韓劇女神4：全道嬿 51歲
1973年生的南韓大滿貫影后全道嬿，曾多次贏得韓國三大電影獎（青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞）最佳女主角，在國際影展上也有重要成就。全道嬿表演功力穩健細膩，能夠詮釋從溫柔、堅強到複雜內心的多樣角色，2007年曾以社會寫實電影《密陽》奪下坎城影后，是首位獲得該項國際大獎的韓國女演員。
盤點50+韓劇女神5：高賢廷 54歲
1971年出生的南韓影后高賢廷早期頂著韓國小姐選美比賽亞軍頭銜進入演藝圈，之後轉戰戲劇演出，在演藝事業正值巔峰時期，她於1995年與新世界、三星集團家族企業高層鄭溶鎮結婚，婚後一度退出螢光幕，夫妻倆育有一子一女，然而他們卻在2003年離婚，婚變消息震驚外界。離婚後高賢廷在2005年復出螢光幕，進入50+後仍在影視圈活躍，被視為演技與魅力兼具的「演技女神」。
盤點50+韓劇女神6：崔智友 50歲
1975年出生的韓劇女神崔智友以柔美純淨、深具感染力的角色形象聞名，吸引廣大觀眾矚目，她在2022年成功塑造經典偶像劇《冬季戀歌》，隨著該劇廣泛熱播，崔智友也在亞洲各地擁有極高知名度與粉絲基礎。2018年崔智友與圈外男友秘密結婚，2020年迎來女兒降生，近年來的她專心兼顧家庭生活與演藝活動，行事更趨低調。
盤點50+韓劇女神7：嚴正花 56歲
1969年出生的性感女神嚴正花是1990-2000年代韓國流行音樂的重要象徵人物，她大膽前衛的舞台形象，深刻地影響後輩K-pop女歌手，被譽為「韓國瑪丹娜」。嚴正花曾罹患甲狀腺癌後復出，因此她的角色常帶有生命韌性，在電影與電視劇的表現同樣耀眼，歌壇天后、電影影后、電視劇女主角三棲都大獲成功，近期的她正在籌備劇迷們期待的人氣夯劇續集《車貞淑醫生2》呢！
